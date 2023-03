Mana mamma narciss – kā atpazīt un ko tagad darīt

Nespēja saprast savas vēlmes, grūtības pieņemt lēmumus un iestāties par sevi. Tās ir dažas no sekām, kas var rasties cilvēkiem, kurus audzinājusi māte ar narcisma iezīmēm. Tiesa, nereti cilvēkiem ir sarežģīti saprast, kas radījis šādas grūtības. Kā izpaužas mammas narcisms bērnībā, un kā tas ietekmē dzīvi pieaugušā vecumā? Ko darīt? Par to podkāstā "Laimes laboratorija" runājam ar psihoterapeitu Andri Veselovski.

Ko īsti nozīmē "mamma narciss"?

Andris sāk ar vispārēju skaidrojumu: "Ja mamma ir pieaugusi, stipra, varoša, viņa var dalīties ar labumiem – dot mīlestību, uzmanību, rūpes par bērniem. Bet, ja mammai iekšā ir tukšums, mazvērtības sajūta, tad viņai vajag saņemt – vēlme saņemt ir nepiepildīta. Viņa var, parasti tas ir neapzināti, vēlēties saņemt caur bērniem."

Šādos gadījumos var gadīties, ka bērni apmeklē pulciņus un nodarbības, kas patīk mammai, par ko viņa var lepoties, tiek sagaidītas atzīmes, par ko mamma var lepoties. Līdz ar to bērns kļūst par palīgu "piebarotāju", kas apmierina mātes narcistiskās vajadzības un vēlmes. Bērns visu laiku rūpējas par mammas labsajūtu un uzvedas tā, kā viņa vēlas. Viņa var zvanīt bērnam, kad ienāk prātā, izvēlēties meitai vīru, dažus piemērus min speciālists, piebilstot: "Mammas intereses ir priekšplānā."

Būtiski ir arī tas, ka mammas narcisi parasti nesaprot bērna vajadzības. Mazulis, iespējams, ir glīti sapucēts un tiek regulāri fotografēts, bet mamma nesaprot, kad bērns grib spēlēties, kad grib, lai viņu paņem rokās. "Bērns iemācās darīt tā, lai mammai ir labi, iemācās darīt mammu apmierinātu, bet neiemācās saprast sevi," iespējamo rezultātu izskaidro psihoterapeits.

Vaicāts par pazīmēm, kas liecina, ka mamma bijusi narciss, Andris skaidro: "Tipiski, ka uz ārpusi tā ģimene, mamma izskatās labi, bet ģimenes iekšpusē kaut kā trūkst. Viņa varbūt ir dusmīga, neapmierināta, kritizē." Vēl ļoti izteikta pazīme ir bērna salīdzināšana ar citiem, kā arī bērnam parasti trūkst kaut kā, ko viņam patiešām vajag, piemēram, uzmanības, kopā būšanas, iespējas izvēlēties kaut ko, ko pašam gribas.

Parasti narcistiskās mammas cenšas iegūt un noturēt varu pār bērnu. Varu pār to, ar ko bērns draudzējas, uz kādiem pulciņiem dodas un ko vispār dara. Tāpat trūkst uzmanības iepretim bērna veiksmēm un panākumiem. Tas netiek izcelts. Bērns nesaņem uzslavas.

Kā mamma narciss ietekmē bērna turpmāko dzīvi?

Ja mātei ir narcistiskas iezīmes, attieksmi pret bērnu būtiski var ietekmēt atvases dzimums. Andris norāda, ka dēliem it kā paveicas vairāk, jo mīlestība no mātes puses būs spēcīgāka, bet ar meitu māte vairāk konkurēs. Tāpat meitas parasti saņem vairāk negatīvu komentāru par izskatu un seksuālo pievilcību. "Mammai dēlu mīlēt ir vieglāk. Tad viņš varbūt ir tāds luteklītis, tāds, kas tiek pārāk izlutināts," stāsta Andris. Protams, var būt arī citādi, bet pret meitām narcistiskās mātes parasti ir stingrākas.

Galvenā pazīme, kas var liecināt, ka mammai bijušas narcisa iezīmes, ir tā, ka bērns arī pieaugušā vecumā var nezināt un nesaprast, ko īsti viņš vēlas, viņam ir grūtības pacīnīties par sevi. Cilvēks var kādā brīdī konstatēt, ka viņš realizē citu cilvēku intereses un pārāk satraucas par to, kā viņš izskatās citu acīs. Tāpat var rasties nevēlēšanās komunicēt ar māti. Var nebūt saprotams šādu sajūtu cēlonis.

Var gadīties, ka cilvēks tā arī nesaprot, ka viņa vecāks ir narcistisks un pārlieku kontrolē viņa dzīvi. Andris piekrīt, ka nereti tas var būt iemesls, kāpēc cilvēkiem dzīvē rodas problēmas partnerattiecībās. Mammas klātbūtne un kontrole var traucēt partnerim. Gadījumi var būt dažādi – cilvēks var pakāpeniski atbrīvoties no kontrolējošās mātes klātbūtnes, vai arī attiecības neizdodas.

Ko darīt, ja mamma ir bijusi narcistiska?

Ja cilvēks atskārst, ka pārāk ietekmējies no mammas viedokļa, pirmais solis ir saprast, ko tieši vēlas viņš pats. Ir jādomā par to, kas patīk, kas nepatīk un ko cilvēks vēlas. Pēc tam jāmācās savas vēlmes realizēt. "Otra daļa – likt robežas un neietekmēties no citu viedokļiem, no tā, ko citi saka," veicamos pasākumus uzskaita Andris. Ir ļoti jātrenē pašpietiekamība, jo narcistiskas mammas bērns jūtas labs tad, kad izpatīk citiem.

Ir ļoti būtiski palēnām mazināt kontaktu ar mammu, ja viņa joprojām cenšas visu kontrolēt. Jāmēģina noteikt robežas. To, protams, nevar izdarīt vienā dienā. Tas jādara solīti pa solītim. Andris norāda, ka uzdevums nav pārtraukt attiecības ar mammu, bet mazināt viņas kontroli pār sevi. Protams, jārēķinās, ka šis process ne vienmēr ir viegls, un var gadīties, ka mazināsies ne tikai kontrole, bet arī komunikācijas apjoms ar māti. Lai arī mērķim noteikti nevajadzētu būt pārtraukt attiecības ar mammu, nav izslēgts, ka dažos gadījumos tā ir vienīgā iespēja dzīvot veselīgu dzīvi.