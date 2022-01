Meita visu laiku agresīvi lauž ziepes. Par ko tas var liecināt

"Man ir vienpadsmitgadīga meita. Pēdējos gados es teju nepazīstu vairs viņu. Mazākā vecumā meita bija ļoti kaprīza, bet ar to es varēju tikt galā. Desmit gadu vecumā viņai sākās mēnešreizes. Pieminu to, jo varbūt tam ir kaut kāda saistība ar emocionālām pārmaiņām. Kad tas notiek tik agri, bērns nesaprot, kādēļ mēnešreizes viņai vajadzīgas. Un pēc kāda laika es ievēroju, ka meita sākusi gabaliņos lauzt ziepes – izskrāpēt ar nagiem, it kā izliktu dusmas, agresiju. Es viņai par to aizrādīju un domāju, ka viņa pārtrauca. Taču viņa paņēma ziepju gabaliņus istabā un teju saberza tās putekļos," tā savu jautājumu psiholoģei sāk kāda mamma portālā "Psychologies".

"Es prasīju, kādēļ viņa tā darīja. Viņa klusēja. Vērsāmies pie neirologa, viņai uzstādīja asteno neirotisko sindromu. Viņai izrakstīja nomierinošas zāles un magniju. Pirms četriem mēnešiem piedzima otra meita un lielās meitas kaprīzēm pievienojās greizsirdība. Taču lauzt ziepes viņa sāka jau pirms manas grūtniecības. Tātad tas nav saistīts.

Ko darīt? Varbūt ir vērts vērsties pie psihiatra? Es cenšos ar viņu runāt, veidot attiecības... Turklāt viņai nepatīk, ja es viņu skūpstu vai apkampju. Maza viņa pati pie manis skrēja apķerties, tagad ir kā ezis. Sakiet, lūdzu, kā to izārstēt? Un kā man izturēties pret viņu?"

Atbild psiholoģe Jūlija Berņikova: "Man liekas, ka jūsu situācijā ir par agru doties pie psihiatra. Jūsu meita nedara neko briesmīgu un sociāli nepieņemamu, nevienam nekaitē. Jūs pati rakstījāt, ka, laužot ziepes, iespējams, viņa izliek dusmas. Tas ir pilnībā iespējams.

Kāds grauž nagus, cits koda lūpas. Jūs meita lauž ziepes. Izskatās, ka viņai vienkārši nav citu veidu, kā noņemt sasprindzinājumu. Un labi, ka viņa ir atradusi šādu veidu, ir daudz bēdīgāki gadījumi.

Pilnībā iespējams, ka jūsu meita pati nevar paskaidrot, kādēļ viņa tā dara. Viņai šobrīd ir pusaudžu vecuma sākums un tas vienmēr bērniem nav vienkāršs, tāpat kā vecākiem. Plus mājās ir ienācis vēl viens bērns. Un agri sākušās mēnešreizes – ir daudz ietekmējošo faktoru.



Šajā vecumā bērnu dzīvē figurē vairākas "pieaugušo" tēmas – mīlestība, nodevība, sacensība, konkurence, pārliecība par sevi. Turklāt mainās ķermenis, "lūzt" iepriekšējie balsti. Jūsu meitai ir sarežģīts posms un izskatās, ka viņai vajag atbalstu. Pat, neskatoties uz to, ka viņa to it kā no jums nepieņem, piemēram, ja viņu apskauj.

Līdzīgas pretrunas ir bieža parādība pusaudžu vecumā. Pusaudzis it kā vairs nav bērns, viņam vajadzīgs ir kas cits. Vēl kaut kas bez bučām un apskāvieniem.

Man liekas, "ziepju problēma" var tikt risināta, sarunājoties ar meitu. Acīmredzot jūsu komunikācijā ir kādas barjeras. Tās rast un risināt var palīdzēt psihologs. Droši vien meitai ir, ko teikt, tikai viņa nezina, kā to pavēstīt. Un droši vien ir lietas, kuras sakāt jūs un viņa dzird tās sagrozīti. Un to, kas viņai nepieciešams, iespējams, nesadzird.

Daudz ko no tā var noskaidrot ģimenes terapijā. Tas palīdzētu skaidrāk un atbalstošāk veidot dialogu.

Tātad iemesls tādai meitas uzvedībai var būt ne tikai viņā vai saistīts ar viņu, bet arī ar to, kas norit ģimenē. Piemēram, bērns var bieži slimot, lai vecāki nestrīdētos. Protams, tas notiek neapzināti, ne speciāli. Tādēļ sistēmiskā ģimenes terapijā strādā ne tikai ar bērnu, bet visu ģimeni.

Un vēl ir variants – jūsu meitai, spriežot pēc uzvedības, trūkst kāda, ar kuru varētu apspriest viņai svarīgo. Iespējams, ir vērts piedāvāt viņai iesaistīties kādā pulciņā, ar kaut ko aizrauties, gūt domubiedrus. Domāju, tas palīdzētu viņai mazināt daļu no spriedzes.