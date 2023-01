Mums jādara vairāk! EP deputāte Elisa Kunke par to, kā apturēt vardarbību dzimuma dēļ

ES ir jāpastiprina cīņa pret vardarbību dzimuma dēļ, norāda Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības frakcijas EP deputāte Alise Kunke. Kunke, savulaik pazīstama zviedru žurnāliste, kultūras un demokrātijas ministre, jau daudzus gadus aktīvi iesaistījusies feminisma dienaskārtībā. “Delfi” ar eiroparlamentārieti runāja par to, kā samazināt vardarbības ģimenē upuru skaitu un kas jādara, lai mazinātu sieviešu seksuālās izmantošanas risku, tostarp to, kuras šobrīd bēg no Ukrainas.

Portāls “Delfi” ir sagatavojis rakstu sēriju par vardarbību ģimenē. Mēs rakstām par to, kāpēc Latvijā tik bieži ir sievas vai draudzenes slepkavības gadījumi, stāstām pat mītiem, kas apvij vardarbību mājās, un par to, kā Ukrainas sievietes slēpjas no bombardēšanas un raķetēm, bet nokļūst seksa verdzībā. Par to, kā apturēt dzimumu vardarbību, stāsta Eiropas Parlamenta deputāte Elisa Kunke. Un: vai pilsēta, šajā gadījumā Rīga, var sieviešu dzīvi padarīt drošāku?

Ar ko var skaidrot augsto vardarbības ģimenē līmeni Eiropā?

Ir plaši atzīts, ka sociālekonomiskie apstākļi, nabadzība, nevienlīdzība un sociālā atstumtība ir ar dzimumu saistītas vardarbības pamatcēloņi gan mājās, gan ārpus tām. Ir arī zināms, ka patriarhālās struktūras un kultūra pastiprina šīs parādības negatīvās sekas sabiedrībā. Pieskaitiet vēl to, ka sociāli ekonomiskā krīze, ko izraisīja, piemēram, Covid-19 pandēmija un ieilgusī energoresursu krīze, šos modeļus ietekmē vēl negatīvāk.