Kopdzīves uzsākšana nozīmē ne vien to, ka divi viens otru mīloši cilvēki savieno savu dzīves ceļu, bet arī to, ka no jauna iemācās dalīties – priekos un bēdās, atmiņās un jaunos piedzīvojumos, kā arī – dalīties finansiāli, jo līdz ar ģimenes uzsākšanu jāsaprot: tavs maciņš vairs nevar būt tikai tavs. Šajā rakstā par to, kā pareizāk dalīt izdevumus, uzsākot kopdzīvi, kā arī – kādēļ tieši mūsu vērtības bieži vien nosaka to, kā maciņa saturs tiks tērēts.



Priekšstats par naudu ir pilns ar domāšanas kļūdām, jo visiem šķiet, ka nauda – tie ir skaitļi un cipari, tātad tas ir ļoti racionāls jautājums, norāda psihoterapeits Artūrs Utināns. "Racionāli būtu, ja mēs visi vadītos pēc vieniem un tiem pašiem principiem, nonākot pie vieniem un tiem pašiem secinājumiem, bet realitātē katram cilvēkam par naudu ir savi priekšstati, turklāt jautājumi ir tik daudzveidīgi, ka cilvēki par naudu vienkārši sastrīdas. Mums ir dažādi uzskati par to, kur ieguldīt naudu ir racionāli un attaisnojoši, bet kur – nepieņemami. Un strīdi var būt saistīti ar pilnīgi visiem jautājumiem – par ēdienu, dzīvesvietu (piemēram, vai dzīvoklis jāīrē vai jāiegādājas savs), naudas krāšanu un to, cik daudz jākrāj, kādas drēbes jāpērk un cik bieži tās jāpērk."