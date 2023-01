No bombardēšanas – seksa verdzībā. Kas draud Ukrainas sievietēm Eiropā?

Eiropā pastiprinās Ukrainas bēgļu seksuālā un darba ekspluatācija. Novembra beigās par šo tēmu diskutēja Eiropas Parlamentā. Cilvēktiesību un brīvprātīgo organizācijas lūdz ES likumdevējus darīt visu, lai tiktu pārtraukta cilvēku tirdzniecība. Šķiet, ne visi Briselē ir gatavi publiski apspriest tik delikātu jautājumu.

Portāls "Delfi" ir sagatavojis rakstu sēriju par vardarbību ģimenē. Mēs rakstām par to, kāpēc Latvijā tik bieži ir sievas vai draudzenes slepkavības gadījumi, stāstām pat mītiem, kas apvij vardarbību mājās, un par to, kā Ukrainas sievietes slēpjas no bombardēšanas un raķetēm, bet nokļūst seksa verdzībā. Par to, kā apturēt dzimumu vardarbību, stāsta Eiropas Parlamenta deputāte Elisa Kunke. Un: vai pilsēta, šajā gadījumā Rīga, var sieviešu dzīvi padarīt drošāku?

"Simtiem tūkstošu Ukrainas sieviešu kļuva par cilvēku tirdzniecības upuriem. Tā tas bija arī pirms kara, karš tikai saasināja situāciju," tiesas sēdē sacīja Sieviešu tiesību komitejas priekšsēdētājs, Eiropas Parlamenta deputāts no Polijas Roberts Bedrons.