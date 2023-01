Pat viena minūte var palīdzēt. Izmēģini četrus paņēmienus, kā bērnam nomierināties

saturs

Stresu ik dienu piedzīvo ne tikai pieaugušie, bet arī bērni. Un laba ceļamaize dzīvei no vecākiem būs ielikta spēja stresu vadīt. Jā, to var mācīties jau no bērna kājas. Piedāvājam četrus vingrinājumus dažādiem vecumiem, lai bērns labāk apzinātos savas emocijas un ķermeniskās izjūtas un kļūtu mierīgāks.

Pedagoģe. Austēja Landsberģiene portālā Delfi.lt stāsta par vienu no veidiem stresa mazināšanā – apzināto elpošanu. "Zinātniski pierādīts, ka, atrodoties stresā, īpaši ilgstoši, organisms "nogurst" no tā vadīšanas un samazinās imūnās aizsargspējas, tādēļ viegli pieķeras vīrusi un baktērijas, un cilvēks biežāk slimo. Taču stresam ir neskaitāmas citas sekas: nevaldāmu emociju dēļ cieš attiecības. Mūsdienās pat mazākajiem bērniem katru dienu ir jāatrisina daudzi uzdevumi. Likumsakarīgi, ka šādai uzmanības novēršanai ir ilgtermiņa sekas – bērni ir saspringti, viņiem ir grūtāk koncentrēties un kontrolēt emocijas," stāsta Landsberģiene.

Viņa par apzināto elpošanu uzzināja, apmeklējot šīs jomas mācības Japānā, kur tika atlasīti 10 izglītības pārstāvji no visas pasaules. Vēlāk to mācījās Bostonā. "Diemžēl par šo tēmu saistībā ar bērniem ir daudz mazāk pētījumu nekā par pieaugušajiem, taču jau zināms, ka, praktizējot apzināto elpošanu, tiek stiprinātas smadzeņu ķēdes, kas kontrolē spēju koncentrēties un regulēt emocijas."