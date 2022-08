Pēdējā māja pierobežā: mazliet piemirsti, bet sprigani ļaudis ar spēcīgu kaimiņu būšanu

saturs

Pie Lipartu ģimenes Palaipes "Laipniekos" ciemojos saulainā dienā. Vide te gleznaina – sakopta sēta, goda vietā uzvilkts Latvijas karogs, mazliet Austrijas stilā apgleznota govju kūts – Sarmītei un Mārim piens ir galvenais ienākums. Pašas piena devējas ārā, paslēpušās zem koka no svelmes. Netālu no mājām spēcīgi smaržo vīgriezes, bet no sētas iekšpuses paveras meži un upīte. Pēdējā māja pierobežā – vieta, kur cilvēki vairāk paši veido savu dzīvi. Un kur kaimiņu attiecībās naudai nav vērtības.

Pieejot upītei tuvāk, redzams tai pārkritis liels koks – uz tā "sasēdinu" Lipartus, un vienā koka pusē ir Latvija, otrā – jau Lietuva. Patiešām savdabīga vieta, ko ir "uzķēris" arī Ingus, Lipartu ģimenes atvase, kurš šogad te uzsācis piedāvāt laivošanas iespējas. Pirms tam laivojuši savam priekam. Piemēram, gadus desmit ilga tradīcija bijusi laivošana plašākā lokā 18. novembrī, un jaunie laivotāji nav zinājuši, kas viņus sagaida, – vienmēr beigās laiva apmesta otrādi. Bet pēc tam – sildīšanās ar skābu kāpostu zupu un pirtiņa!

Govis liek skatīties pulkstenī





Foto: DELFI

Ģimene jau vairāk nekā 30 gadus ir piena lopkopji. "Govju vienmēr ir ap 30 un vairāk nekad nebūs," teic Māris, un Sarmīte pārliecinoši piebalso: "Nē, nē, vairāk nebūs." Tas ir skaits, ar kuru var tikt galā paši – strādnieku saimniecībā nav. Un attiecīgi – arī brīvdienu. "Tas gan – nav starpības, vai ir 1. janvāris vai 24. jūnijs, tev no rīta jābūt pie govīm. Vai tad vienu rītu, Jāņos, nevarētu forši pagulēt? Nekā. Celies augšā," – Māris gan to nesaka sērīgā balsī, drīzāk pat jestrā. "Tiešām 30 gadus esam bez brīvdienām. Bērni gan iedod kādas brīvdienas."

"Viņi mums ir kā "ātrā palīdzība", ja vajag kaut kur izbraukt," pasmaida Sarmīte. Dēls Ingus šobrīd strādā Liepājā nekustamo īpašumu darījumu jomā, taču uzsācis tepat arī, pagaidām nelielu, laivu nomas biznesu. Meita Elīza ieguvusi medicīnas māsas diplomu Rīgas Stradiņa universitātē un arī strādā Liepājā.

Foto: DELFI

Šis īpašās šķirnes ozoliņš ir dāvana no īpaša cilvēka – dendrologa un kolekcionāra Andreja Svilāna. “Viņš mums to pirms pieciem gadiem uzdāvināja ar šaubām – nez, vai tas Latvijā izaugs vai nosals. Bija pavisam maziņš, pirmajā gadā ar sniegu rakām. Viņš teica – ja izaugs divu metru garumā, tad nenosals. Nu jau būs divi metri! Sākumā domājām – “nokausim” pirmajā gadā to dāvanu, ko tad darīsim?” Sarmīte gandarīta, ka koks aug.





Rīts viņiem parasti sākoties sešos – tad slauc govis, otro reizi – sešos vakarā. Tad nu otrs dienas gals tāpat dzen uz priekšu, ja kaut kas ieplānots. "Ja kaut kur aizbrauc, uzreiz jāskatās pulkstenī – ai, jau jāsāk braukt mājās," dzīves realitāti apraksta Sarmīte. Protams, garāku braucienu dienās abi ceļas gan piecos, gan četros.

"Mēs jau smejamies – pārsvarā izklaidēties varam atsevišķi, varam viens otram iedot brīvu vakaru vai rītu. Tā arī darām. Gribas jau ar draudzenēm kaut kur pabūt un tā," teic Sarmīte.

Foto: DELFI

Mājas ir mantotas no Māra vectēva. Un lauku darbus Māris iepazinis jau skolas brīvlaikā (agrāk vasarās skolēniem bija jāiet lauku darbos kolhozā), tad mācījies lauksaimniecības tehnikumā, gandrīz desmit gadus arī uz savas ādas izjutis, ko nozīmē strādāt kolhozā. Patiesībā darba tur bijis mazāk nekā paša saimniecībā. Kad bijusi iespēja pašiem saimniekot, uzreiz izvēlējušies govju piena saimniecību. "Zeme bija, vectēvs ara – jāar man arī," ģimenes izvēli argumentē Sarmīte. "Parādījās Breša zemnieki, un gribējās savu saimniecību, kolhozs jau tāpat bija atstāts nolemtībai," papildina Māris.

No 2000. gada saimniecība nodod pienu vienā vietā – piensaimnieku kooperatīvajai sabiedrībai "Nadziņi 1". "Viņi par mums rūpējas," novērtē saimnieki.

Rīgā apnika viss!





Foto: DELFI

Ingus dzīvo gan Liepājā, gan Palaipē. Beidzis studijas Rīgā, Rīgas Tehniskajā universitātē, un atbēdzis uz Kurzemi atpakaļ. "Padzīvoju Rīgā, sāku strādāt, iemācījos tur visu, ko vajadzēja, un man Rīga sāka ļoti apnikt – apnika tur viss! Tā nav forša pilsēta dzīvošanai. Tagad tur aizbraucu reizi divos mēnešos, bet ikdienai man tā nepatīk. Dzīvot kūrortpilsētā, Liepājā, ir kaifs. Piecās minūtēs jau esi jūras malā, un viss ir sakārtots dzīvošanai," novērtē kurzemnieks. Viņš novērojis, ka arī daudzi vidusskolas biedri aizbrauca uz Rīgu, pamācījās, padzīvoja, kaut ko saprata, bet Rīga apnika, un ļoti liela daļa atgriezās Liepājā. "Liepāja ir perfekta izvēle, lai varētu pazīt pietiekami daudz cilvēku, daudz lietu izdarīt, perfekti. Es sesto gadu strādāju ar nekustamajiem īpašumiem – pērku, pārdodu, palīdzu pārdot citiem cilvēkiem," stāsta mākleris.

Pagaidām hobija līmenī Ingus uzsācis piedāvāt laivošanu pa vecāku mājai tuvējo Sventājas upi. "Ar laiku tas izaugs par kaut ko vairāk nekā hobijs. Nevar neizdoties – te ir tik skaisti! Atnāks viens, otrs, trešais, nākamgad pasauks vēl citus. Tas aiziet "zirneklītī"," spriež apņēmīgais jaunais cilvēks.

Foto: DELFI

Mammas "svētību" gan idejai sākotnēji dēls nav dabūjis. "Mamma jau nepiekrita, bet piekāpās," Sarmīte par sevi teic trešajā personā. "Es gribu mieru," viņa skaidro. "Sieva domāja, ka tad te būs daudz cilvēku. Tomēr ar mašīnām brauc," piebilst vīrs. "Mums tāpat ir labi, bet jaunieši jau domā citādi," nu pieņēmusi Sarmīte.

Foto: DELFI

Līdz ar silto laiku Ingum klientu kļuvis vairāk. "Tie radās, tiklīdz uzspīdēja saule. Visu jūniju neviens tā īpaši negribēja laivot, jo vēl bija auksts. Uzspīdēja saule, un brīvdienas – visas jūlija un augusta sestdienas un svētdienas – jau ir pilnas (saruna notika jūlijā – aut.). Kādreiz nākas atteikt, jo pats kaut ko daru, teiksim, apmeklēju drauga kāzas," teic Ingus. Viņš savai laivu nomai "Laipnieki" izveidojis skaistu logo, un tam ir emocionāla nokrāsa: "Es gribēju, lai viss notiek tā sentimentālāk, un izvēlējos logo izmantot omes rokrakstu. Prasīju, lai viņa uzraksta, un to iespiedām," sirsnīgi teic Ingus.

Laivošana gan ģimenei jau sen tuva. "Mums jau daudzus gadus 18. novembrī ir kompānija, kas brauc pa Sventājas upi līdz pat jūrai! Katru gadu kādu gabalu. Reti kad brauciens izkritis," stāsta Sarmīte. Māris papildina: "Galvenais – jaunie, tie, kas pievienojušies pirmoreiz, jau nezina, ka pašās beigās mēs laivu vienmēr apmetam otrādi ar visiem ūdenī. Jā, 18. novembrī!" delverīgi teic Māris.

Foto: DELFI

"Tie, kas pirmās reizes ir, tie tāpat dabū nopeldēties. Un, kad ir liela straume, līmenis ir līdz krantei, kā pie mums saka," teic Ingus, skaidrojot, ka nesen Tēzaurā skatījies – "krante" ir apvidvārds, tas ir stāvs upes krasts.

Bet mamma turpina: "Pēc tam vārām skābu kāpostu zupu – tā ir obligātā notikuma sastāvdaļa! Un deviņos vakarā dziedam himnu tā, ka asaras pa gaisu iet!"

"Jā, tad virtuvē ir visi. Pēc himnas dziedāšanas visi iet pirtiņā – šajā vai cita kaimiņa mājā, vienalga," tradīcijas izklāstu noslēdz tētis.

Kaimiņu starpā nauda nav vērtē





Foto: DELFI

"Laipnieki" ir pēdējā māja pie robežas šajā vietā, un, jāteic, mazliet tāda aizmirstības nots mūsu sarunā arī ieskanas. "Pagājušajā gadā bija tāda ziema, viss sasnidzis, bet te neviens netīra – vīrs katru dienu stūma tīrītāju pats, ko ta darīs – piena mašīnai jāiebrauc. Šeit, no tā krustojuma. Mēs esam pašā nomalē – kas tad kādam rūp?" rokas noplāta Sarmīte.

Pēc visām novadu reformām Palaipe "pieder pie Grobiņas", un šo varas maiņu varot just. "Ne ceļmalas vairs pļautas, nekā. Tik nopļauts, cik pats to esmu izdarījis, braucot uz savu lauku," norāda Māris.

Savukārt Sarmīte, vaicāta par grūtībām, laukos dzīvojot, atmet: "Mēs tās neņemam vērā. Vienkārši nav jēgas satraukties – jādzīvo tik nost. Ko mums darīt? Paši izvēlējāmies laukos dzīvot."

Bet, kur no pašvaldības rūpe maza, tur paši cilvēki ir ļoti saliedēti. Jau Sandra Liparte, par kuru rakstījām saistībā ar Laimas slimību, norādīja, cik ļoti varējusi šeit paļauties uz kaimiņiem: slimojot ar kovidu, vienmēr pievestas siltas pusdienas, ar lopiņiem vienmēr palīdzēts. Un tā te ir ne tikai ar radiem (Sandra ir radiniece).

"Palaipē ir sava "nauda" – es izlīdzu tev, tu izlīdzi man," atklāj Sarmīte. "Te pat nav domas par naudu!" pievienojas Māris.

Foto: DELFI

"Ja tev ir lopi un nakts laikā vajag palīdzību, vari pazvanīt jebkuram. Jebkurā momentā var palīdzību paprasīt – būs!" īpašās kaimiņu attiecības novērtē Sarmīte.

Arī Ingus teic: "Vairāk te ir nozīme savstarpējām attiecībām nekā tam, ko vari nopirkt veikalā. Apkārt ir vieni vienīgi zemnieki – problēmas arī tās pašas."

Radošums un svinēšana!



Un, negaidot palīdzību no malas, ģimene īsteno dažādas idejas. Māris pie pirts pats uzmeistarojis galdu un baļļu. Dēls paķircina: "Viņš pa ziemu trijos naktī ceļas augšā un darbojas."

"Tas ir vecums – miegs nenāk," atsmaida tēvs.

"Uz vecumu izpaužas kaut kāds radošais gars," secina dēls.

Foto: DELFI

Ģimene vēl iet arī spiningot, vizināties ar SUP dēli. "Patrenējamies [nostāk] un tad braucam cilvēkos," smej Māris. Arī koncertu grafiks vecākiem izveidots – ar bērnu palīdzību var baudīt gan "Bonie M", gan Raimondu Paulu.

Te ļaudis paši sev rada svētkus – jebkura pļava der, lai uzrīkotu Palaipes festivālu. Aidā!