Perfekcionisms neuzlabo produktivitāti. Ar ko tas atšķiras no pūlēm sasniegt labāko

Perfekcionisms var traucēt sasniegt rezultātus, visu paralizējoši vilcinot. Ir taču grūti pabeigt projektus, ja visu laiku domā, ka tie nav pietiekami labi.

Perfekcionisms liek satraukties, nevis rīkoties. Tas var likt pārlieku koncentrēties uz maznozīmīgām detaļām (kurām, domājams, jābūt tieši tur un tieši tādām), tā vietā, lai ieraudzītu pilnīgāku kopainu.

Perfekcionisms arī nogalina kreativitāti. Nesens pētījums liecina, ka cilvēkiem, kuriem bija augsti perfekcionisma īpašību rādītāji, objektīvi bija zemāki kreativitātes rādītāji nekā citiem, piemēram, kad viņiem lūdza nosaukt neparastas lietas, kas rada troksni, viņi sniedza mazāk oriģinālo atbilžu vai tās nebija tik kreatīvas.

Kā mazināt perfekcionismu





Pirmais solis, lai mazinātu perfekcionismu, ir atzīt, ka ir neskaidra, bet svarīga robeža starp veselīgu tiekšanos pēc izcilības un neveselīgu perfekcionismu. Šo atšķirību visvieglāk ir redzēt emocionālā līmenī:

Veselīga tiekšanās pēc izcilības saistāma ar cerībām, iesaistīšanos, optimismu, tā ir enerģiska un patīkama. Tā prasa pūles, taču tādas, kas rada gandarījumu un kas ir brīvprātīgi izvēlētas, un mērķi te šķiet sasniedzami.

Savukārt perfekcionismu virza bailes no pazemojuma un bailes no neveiksmes. Šajā gadījumā pūles kaut ko sasniegt prasa piespiešanos, tās sāpina un nav brīvi izvēlētas. Un tas nekad nebeidzas. Mērķis ir mainīgs un, šķiet – sniegums vienmēr varētu būt labāks.



Kad saproti atšķirību starp veselīgu tiekšanos pēc izcilības un perfekcionismu, tu esi labāk sagatavots tam, lai apšaubītu perfekcionisma metodes un standartus. Zinot, ka svarīgāka ir pabeigtība (lietu, darbu, mērķu) nevis perfektums, vari sākt pieņemt ideju par "pietiekami labi" paveiktu darbu/sasniegtu mērķi. Tad var koncentrēties uz mācīšanos un pilnveidošanos, un būt atvērtam jaunai pieredzei, nevis tikai "uzstāties citiem". Tu vari izvēlēties izturēties pret sevi laipni, kā pret draugu.

Piedāvājam astoņus rakstus no "Delfi" krātuves par to, kā atpazīt perfekcionismu un kā tas var ietekmēt attiecības mājās un darbā.

