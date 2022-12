'Sabruka pasaku namiņš'. Jauno vecāku vientulība un vienkārši vēlme paēst

"Ar visiem trim bērniem nebiju tik labi jutusies, kā stāvoklī esot – man ļoti patika laiks līdz dzemdībām. Kad biju stāvoklī ar pirmo mazuli, es ļoti gatavojos. Pēc dzemdībām, protams, viss bija pavisam citādāk, nekā biju iedomājusies. Es biju sabrukusi. Jutos "izmesta no laivas", jo tas, ka tu ar pirmo bērnu un punci jūties tādā kā mākonī un viss ir tik skaisti, ak dieniņ, tev bērniņš būs un viss ir lieliski, tu dzīvo tādā kā pasakā un tad viņš piedzimst. Un pasaku namiņš sabrūk. Visi jau teica, ka būs grūti un tā, bet tu jau to nedzirdi un liekas – kāds "grūti", man būs bērniņš! Tā būs vienkārši idille, bet idille nav un, es domāju, ka man bija arī depresija, jo raudāju vienā raudāšanā. No vienām asarām līdz otrām, bet tad es laikam tiku no tā apļa ārā," tā atklāti stāsta kāda trīs bērnu mamma Latvijā veiktā pētījumā par pēcdzemdību periodu.

Viņa turpina: "Vīrs pat nezināja, ko iesākt, jo es raudāju un tas ilga kādu mēnesi, varbūt pat trīs, es neatceros. Es sapratu, ka nemaz negribu nekur vērsties un prasīt katram speciālistam par kaut ko viedokli, jo tas mani iedzina lielākā haosā, tāpēc, ka tev katrs sniedz savu padomus un tu ne vienmēr esi spējīgs ne fiziski, ne emocionāli tos visus izmantot. Es mēģināju runāt ar savu vīru, ar draudzenēm, ar dūlu. It kā jau bija pie kā vērsties. Sajūta bija, kā ir vēl lielāks izmisums.