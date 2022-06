Santa Didžus: Jo ciešāk lielo bērnu turēsi, jo vairāk viņš rausies prom

Bērni nav nedz vecāku īpašums, nedz kopijas un pat ne turpinājums. Bērns ir autonoms, patstāvīgs cilvēks, kas reiz pieaugs un aizies savā dzīvē. To it kā saprot visi vecāki, tomēr realitātē ne visiem to ir tik viegli pieņemt. Mūsu kultūrā arī vēsturiski ir iegājusies diezgan spēcīga tradīcija paturēt savus pilngadību sasniegušos bērnus tuvumā, "nelaist prom no ligzdas". Šo tematu aktualizē "Māmiņu klubs", kurā savas domas izsaka arī kādreizējā raidījuma vadītāja, aktrise un trīs bērnu māmiņa Santa Didžus.

"Es domāju, ka mammai jau no paša sākuma ir jāapzinās, ka pilnībā bērns ir viņas tikai līdz brīdim, kamēr viņa to iznēsā. Pēc tam tam jau viņš ir autonoma personība un jāsāk pierast, ka šis cilvēks reiz dosies prom. Nākamais attālināšanās solis ir tad, kad mazais sāk pats staigāt. Un tā tālāk… Šeit ir arī jautājums par partneru attiecībām – cik abiem vienam ar otru ir interesanti, vai ir kas kopīgs arī bez bērniem pakārtotā ikdienas skrējiena."

Santas vecākā meita jau ir izvākusies no vecāku mājām, turklāt izdarījusi to diezgan radikāli. Vai viņai par šo faktu sirdī ir skumjas? Vai varbūt tās parādās tad, kad māju pamet pēdējais bērns? Par to visu, un ne tikai – šajā video!