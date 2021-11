Sieva nevēlas bērnus. Kā man viņu pārliecināt?

"Nē" nozīmē atteikties no upura lomas: viņa nevēlas ziedot karjeras plānus un, iespējams, brīvību. Un šeit būtu svarīgi uzzināt, kā sieva atspoguļo jūsu jūtas? Cik viņa saprot jūs un upuri, ko jums nākas nest? Ja jūs upurēsiet savas cerības par kopīgu bērnu, ko jūs prasīsiet tā vietā? Kā jūs pārdzīvosiet viņas atteikumu no savas upurēšanās? Un ko jūs jutīsiet, ja viņa piekritīs ziedot savas karjeras ambīcijas par labu bērnam? Kādu upuri esat gatavs nest tādā gadījumā? Nobriedušās attiecībās vienmēr ziedo abi. Ja tā nenotiek un upuri nes tikai viens, tad attiecībās rodas robs, tas ir gluži kā izņemts akmens no ķieģeļu sienas.

Runāt vienam ar otru



Ļoti svarīgi ir vienam ar otru runāt par savstarpējām gaidām un atklāt, ja par kaut ko ir satraukums, dalīties pārdzīvojumos, kuri saistīti ar kaut kā būtiska ziedošanu. Pieredze, kad jūtas ir sadzirdētas un pieņemtas, joprojām ir reta starp partneriem, taču tā patiesi paveic brīnumus: to pārdzīvojot, gribas dzīvot un radīt, dalīties un būt pateicīgam. Taču šāda dalīšanās var notikt tikai patiesā sarunā, kur nav vietas noniecināšanai un pārspīlētām emocijām.

Cienīt otru kā atsevišķu cilvēku



Es saprotu, ka nav reāli uztvert partneri tikai kā atsevišķu cilvēku ar savu pagātni, viņa dzīves vēsturi, pasaules skatījumu un tādu, kurš ir brīvs no otra vēlmēm un, pa lielam, neko otram nav parādā. Katru dienu attiecībās viens otru izmanto, kaut ko gaida no otra.

Vienlaikus ir svarīgi mācīties novērtēt to, ka partneris var gan dzīvot savu dzīvi, gan dalīt to ar jums, un to pašu gaidīt no jums. Tas kā reiz ir tas, ko mēs bieži vien saucam par mīlestību. Jūsu sievai nav pienākuma dzemdēt jums bērnu, bet viņa var sākt vēlēties kopīgu atvasi, nobriest tam.

Viņa var jūs sadzirdēt un vēlēties to, kas ir vērtīgi jums, un iemīlēt bērnu, kuru jūs jau vēlaties un mīlat.