Situācijas, kad bērns var kļūt par psiholoģisko bāreni jeb kas ir pietiekami labs tētis

Grūtības parādās, jo visbiežāk šīs "apmierināt vēlmes un vajadzības" ir vecāku, nevis partneru funkcija. Ja bērns no vecākiem nav saņēmis pietiekami daudz atbalsta, uzmanības, tad "tētis" un "mamma" tiks meklēti jau pieaugušā partnerī. Tādējādi izveidojas tēva–meitas vai mātes–dēla modeļa attiecības, kuras var būt diezgan ilgstošas un noturīgas, neskatoties uz ciešanām, kas rodas šajos attiecību modeļos.

Psiholoģiski nobrieduši pieaugušie paši spēj "apmierināt vēlmes un vajadzības", noteikt ar otru robežas, izveidot līdzsvaru starp ņemt un dot.

Vēl ir attiecību variants, kurā nav hierarhijas, proti, vecāki pret bērnu izturas kā pret līdzīgu. Protams, bērns ir jāuztver kā unikāla personība, kuru vajag cienīt, ņemt vērā viņa uzskatus un rakstura iezīmes. Bet, ja tas notiek pāragri, tad šāda novienādošana bērnam tāpat radīs vecāku atbalsta trūkuma izjūtu.

Jāņem vērā, ka nelielai cilvēku grupai (šajā gadījumā runa ir par tēvu, māti un bērnu) ir kāda īpatnība, un tā ir vēlme radīt koalīcijas – divu cilvēku apvienību. Atceramies, ka "trešais ir lieks". Ja vadošo lomu ģimenes hierarhijā ieņem vecāki, tad viņiem nav nepieciešamības konkurēt par bērna uzmanību, gaidīt no bērna atbalstu un to resursu, kas meklējams partnerī.

Ģimenes psihoterapijas kabinetā bieži var dzirdēt pieaugušo stāstītās atmiņas:

bija jāuzņemas vidutāja loma starp mammu un tēti;

vajadzēja būt par zibensnovedēju, mierināt, kad vecāki strīdējās;

viens vecāks sūtīja bērnu ar kādu ziņu pie otra vecāka, jo "tev jau tētis neatteiks";

viens vecāks lūdza bērnu kaut ko nestāstīt otram vecākam, un mazais bija spiests kļūt par tādu kā noslēpuma glabātāju;

pēc vecāku šķiršanās mamma teica: "Tagad tu ģimenē esi galvenais vīrietis";

māte mazai meitai allaž stāstīja par savām pieaugušo grūtībām, tādējādi meitai piešķirot draudzenes lomu;

bērns vairs nepastāstīja pats par savām grūtībām, jo tad "mamma satrauksies arī par mani".

Dažādi modeļi reālajā dzīvē

Tēva statusu ietekmē ne tikai tas, kāds ir tēvs, bet arī mātes attieksme pret viņu. Jau grūtniecības laikā auglis spēj uztvert, kā mamma izturas pret tēvu. Te nereti atspoguļojas frāzes būtība: "sievietei vienmēr ir par vienu bērnu vairāk", kad māte ir galvenā ģimenē. Ja mātei bērns ir svarīgāks par vīru, tad bērns jutīs tēva deficītu, proti, it kā jau tētis ir, bet viņš ir tāds "švakiņš", "ne tāds" vai "nekāds".

Mātes attieksme pret savu vīru ietekmē bērnu, tas ir paliekošs uztveres filtrs, kas bērnam sagroza realitāti, neskatoties uz to, ko attiecībās ar tēvu piedzīvo viņš pats.

Zanes ģimenē tēvs skaitījās neveiksminieks. Padomju laikā viņš nespēja kļūt par biznesmeni, un arī savā specialitātē vīrietim neizdevās iekārtoties tik labi kā kolēģiem. Zane ar siltu maigumu atceras, kad tēvs pacietīgi palīdzēja viņai mācīties apgūt klavierspēli, kā kopā klausījās skaņuplates, gāja uz koncertiem.

Tajā pašā laikā Zane it kā kautrējas no savām simpātijām pret mūziku un maigajām jūtām pret tēvu. Parādoties šai kautrībai, balss pēkšņi krasi mainās, un stāsts turpinās jau ierastā tonī ar noniecinājuma pieskaņu, ko viņa ir paņēmusi, iemācījusies no savas mammas un vecmāmiņas. Zanei ir grūtības izveidot attiecības, jo mierīgi un maigi vīrieši viņai izraisa nicinājumu, bet veiksmīgie un uzņēmīgie biedē un atgrūž ar savu "bezjūtīgumu".

Scenārija "visu labāko bērnam" gadījumā bērnam būs grūti atdalīties no vecākiem. Pieaugušā vecumā satiekot otru cilvēku – jaunu ģimeni izveidot nebūs iespējams. Tas ir tāpēc, ka šim otram partnerim tiek piešķirta loma jau esošā vecāku–bērna ģimenes modelī, tikai šoreiz tā ir otra – jaunākā – bērna loma. Jaunajam partnerim būs grūti ieņemt vietu blakus kā pieaugušajam, jo vecāki nemitīgi centīsies šo savu nu jau pieaugušo atgriezt bērna pozīcijā. Šādā situācijā abiem "bērniem" nav pietiekami daudz resursu, lai ieņemtu un noturētu savu pieaugušā pozīciju.

Jānis un Emma dzīvo Emmas vecāku dzīvoklī, bet Emmas vecāki dzīvo turpat, pāri ceļam. Emma bieži iet pie viņiem – apēd kādu našķi, ved pastaigā suņus, brauc kopā pa veikaliem. Vecāki, kā vien var, palīdz – uzdāvināja Emmai dzīvokli, nopirka automašīnu, dod naudu izklaides braucieniem. Kā gan var nepalīdzēt, ja Jānis, jauns speciālists, nespēj atļauties tik dārgus pirkumus, bet Emma vēl mācās augstskolā? Par bērnu arī nevar būt ne runas, vēl taču jauni, ir jābauda dzīve!

Jānim nepatīk, ka jebkura konflikta gadījumā vainīgs izrādās viņš. Abi jaunie nespēj savā starpā atrisināt domstarpības, jo Emma tad dodas pie vecākiem pēc atbalsta. Turklāt Jānis jūtas mazvērtīgs un pazemots, kad Emma lielīdamās izrāda dārgās dāvanas, ko sagādājuši vecāki.