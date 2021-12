Smagā radinieku svētku tikšanās pienākumu nasta. Kad attiecības atsvešinātas vai pārtrauktas

Intervijās es uzzināju, ka daudzi atsvešinātie cieš no depresijas, vientulības, zema pašvērtējuma, īpaši, kad iestājas tumšais laiks. "Tas ir draņķīgs laiks," to man teica kāda sieviete, kurai ir izjukušas brāļu un māsu attiecības, "es to saku katru gadu. Svētki iebaksta ar pirkstu tavā atsvešinātībā."

Citi atklāja, ka pamostas, miegā raudādami, cieš no zaudējuma sajūtas. Daži, kas izvēlējušies ģimenes attiecības pārraut, pavada brīvdienas pārdomās, vai to pārtraukšana bijusi pareizā izvēle.

Citi patiesībā secina, ka ir atviegloti, jo nav jāpārcieš saspringtas tikšanās ar "mīļajiem". Tomēr arī viņiem nav pārliecinošas atbildes, ko viņi dara svētku brīvdienās.

Daži no atsvešinātajiem ir ārkārtīgi izturīgi. Kāda sieviete, kura nerunā ar savu māsu, teica, ka viņa koncentrējas uz to, kas viņai no ģimenes kopābūšanas netrūkst. Piemēram, onkuļa nemitīgā politiskas kritizēšana, piedzērušies radinieki, brāļa asie izteikumi un māsas sīkumainība.

Tomēr ir tādi, kas runā par bailēm no brīvdienām bez ģimenes. Kāda sieviete priecājās, kad saņēma kārotu ielūgumu uz svētku vakariņām draugu lokā. Viņa sacīja, ka jutās tā, it kā būtu uzvarējusi loterijā, jo izbēgs no skumjām, ko parasti izjūt svētku dienā."

Ko darīt vientuļās svētku dienās



Foto: Shutterstock



Tiem, kam nav, kur doties, kā vien būt mājās, ir dabiski baidīties no drūmajām, vientuļajām dienām. Šeit ir daži ieteikumi, ko varētu darīt, iesaka Čepmena.



Izrotā māju tieši tā, kā vēlies. Pēc tam saplāno svētku dienas, kad būsi viens. Padomā, kādas izklaides iespējamas – garāka pastaiga vai īpaša ēdiena gatavošana sev.

Kļūsti par brīvprātīgo – palīdzi bezpajumtniekiem, bēgļiem, bērniem vai citiem, kam vajadzīgs atbalsts.

Esi ar cilvēkiem, kuri, atšķirībā no tavas ģimenes, novērtē tavu laiku un pūles.

Parūpējies par savu garīgo dzīvi, piemēram, aizej uz dievkalpojumu, ja tas atbilst tavam dzīvesskatījumam.

Saplāno mierīgu dienu, koncentrējies uz to, lai novērtētu to, kas tev ir, nevis kavētos pie trūkstošā.

Dodies pastaigā aplūkot vietējās apkārtnes svētku gaismiņas. Katrā kultūrā ir svinēti svētki, kas nesuši gaismu tumšās dienās.

Neuzliec sev par pienākumu kaut ko brīvdienās darīt par varītēm. Šis ir tavs laiks. Dari, ko vēlies.

Dodies ceļojumā, sakārto skapjus, veic atliktos darbus. Vai ļaujies vienkāršiem priekiem – lasīšana un ēšana, televizora skatīšanās.

Uzsāc jaunu tradīciju, lai brīvdienas padarītu jautrākas un mazāk saspringtas.

Neļauj plašsaziņas līdzekļiem kaisīt sāli brūcēs. Izvērtē, ko skaties un lasi.

Novērtē to, kas tev trūkst. Varbūt esi pateicīgs, ka tev nav jārisina kāda ģimenes drāma.



Sašķelta vai izirusi ģimene ir pietiekams iemesls, lai cilvēks vēlētos – lai Ziemassvētki un Jaunais gads izkūp un uzreiz ir otrais janvāris. Tā kā tas nav iespējams, pašam vien jāmācās rast prieku un mieru svētkos kur un kā var.