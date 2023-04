Tev šķiet, ka esi taču pelnījusi, lai tevi sadzirdētu – ģimenes krīzes stāsts

Mežiņu ģimene, Anda un Raimonds, satikās studiju sākumā, apprecējās un visai drīz piedzima pirmdzimtais. Viņi atklāti stāsta par savām ģimenes krīzēm – kad Raimondam neatradās brīva vieta kalendārā ģimenei un kad Andai veidojās jaunas attiecības. Viņi šīs grūtības pārvarēja.

Raidījumā "Laimīgi līdz mūža galam?" Anda stāsta, ka abi iepazinās 2003. gadā, gadu draudzējās un tad apprecējās: "Pēc mēneša mums pieteicās mūsu puika Olivers, un man liekas, ka tas bija kas tāds, kam tevi neviens nesagatavo. Lai arī komunikācijas studiju lekcijas bija labas, arī tajās nesagatavoja, ko tas mainīs komunikācijā ar vīru, ko tas mainīs manā dzīvē. Kamēr vēl gaidāt, esat divatā, bet tad, kad piedzimst, iesākas cits posms, kam neesi sagatavojies. Mums likās, ka iesākumā viss tā lēnām attīstīsies, sapratīsim, kā tas ir – būt divatā laulībā un izbaudīt vienam otru un pavadīt daudz laika kopā, bet tad ienāk mazais. Un tu sāc lietas mācīties no jauna."

Raimonds atceras "klikšķa momentu", esot par tēvu: "Bija viens moments, kurā es sapratu, ka kaut kas ir mainījies. Mēs guļam un mazais blakus bija, kad vienā mirklī naktī tu pēkšņi dzirdi "bums!". Abiem šoks, kas nu ir noticis. Mazais bija aizkritis spraugā nelielajā, kur radiators un siena. Tu pamosties un secini, ka nav tā bērna. Man liekas, ka man kā vīrietim tas toreiz ieslēdza ko līdzīgu, ka man kā vīrietim nu ir jādomā par vēl vienu cilvēku vairāk. Tu tikko esi ar vienu iepazinies, bet nu tev ir vēl viens, un tu nevari tā vienkārši gulēt un gaidīt, ka pienāks rīts."

Arī draudzēšanās laikā bijusi neliela krīze. Stāsta Raimonds: "Sapazināmies maijā un no augusta definējām sevi kā attiecībās, un kaut kad oktobrī pēkšņi bija kaut kāds "jā" vai "nē". Pat neatceros, vai toreiz bija kāds neliels strīds, bet tas bija kas tāds, kam bija jātiek pāri un tad jāsaprot – ir vai nav." Turpina Anda: "Mēs nolēmām, ka divas nedēļas netiksimies un pat nesarakstīsimies, es paliku Rīgā, Raimonds – Talsos. Gribējām saprast, vai tiešām esam viens otram. Man bija ļoti grūti, jo likās, ko viņš gan tur domā, un ja nu pārdomā un atradīs, kādam ķeksītim es neatbildīšu…"

"Jā, laikam tas bija man vairāk vajadzīgs saprast, ka, labi – mēs draudzējamies, bet, kas tālāk," teic Raimonds, "man bija jāsaprot, kas ir tālāk. Un, jā, nolikām pēc tam saderināšanās datumu."

Izaicinājums – vīra garās darba stundas

Raimondu Anda sākumā iepazina vairāk kā sportistu un projektu vadītāju, bet tad 2004. gadā viņš kļuva par mācītāju.

"Jā, jūnijā beidzu akadēmiju, jūlijā mēs apprecējāmies un augustā mani jau ordinēja par mācītāju. Drīz jau mani nosūtīja uz pirmo draudzi ārpus Rīgas. Es sāku apjaust, ko man tas nozīmē, un Anda, ko viņai, kad jābūt līdzās savam vīram mācītājam tur, kur nu viņu sūta."

Tikmēr Andai bija personīgā krīze. "Raimonds jau to tā neizjuta. Bērns, ja tā godīgi, piedzimst sievietei pa īstam, tas pa īstam notiek ar sievieti," spriež Anda, "vīrs var arī neizjust, ka kaut kas ir mainījies, jo viņš no rīta pieceļas un var aiziet uz darbu, tad nāk mājās, vien tā sieva tur drusku kaut ko "sacepusies" ar savu sīko. Un nav kā iepazīšanās laikā, jo nelido visu laiku taureņi. Tā mazā bērna būšana pēkšņi savā laulībā, jā, bija tā grūti saprast un bija daudz kas jāmācās. Ļoti vajadzīga ir atbalsta sistēma tajā brīdī, kad liekas – dzīve ir apstājusies. Man likās, ka vīram gan ir viss labi, viņš turpina darboties, vien es netieku galā ar sevi un ar bērnu. Man likās, ka mans aicinājums nav pilna laika būšana ar bērnu, gribējās vēl ko klāt savai laulībai un bērniem. Bet vēl nebiju līdz tam tikusi."

"Es nezinu, kurā sezonā kļuvu es pati, jo ilgu laiku dzīvoju līdzi tam viņa aicinājumam. Man nebija tik spēcīga aicinājuma. Es vēl savā sfērā arī nebiju pat strādājusi. Sapratām, ka no tā, kā Raimonds ies uz priekšu, no tā būs atkarīga mums ēšana un dzīvošana. Viņš visu laiku bija it kā soli priekšā it visā."

Mājās gandrīz nebija

Raimonds iegāja darbos tā kārtīgi, jo no viņa darba bija atkarīga arī dzīvošana. Viņš stāsta: "Atceros spilgti, ka aptuveni pēc trīs gadiem laulībā, kad sieva man teica – zini, tu kādus trīs veselus mēnešus neesi bijis mājās tā normāli. Es prasu, kā neesmu bijis? Viņa man saka, nu paskaties kalendārā. Es sāku skatīties un šķirstīt savu kalendāru. Tiešām, skatos visas dienas pilnas un pat tikšanās 22.30 vakarā. Es trīs mēnešu laikā tādu veselu pilnu dienu nebiju bijis mājās. No rīta aizgāju, vēlu vakarā atnācu. Jaunības maksimālisms man bija līdz tam novedis. Bet mani ļoti uzrunāja tas, ko Anda teica, un es gribēju tajā ieklausīties. Sapratu, ka es nevaru vairs tik daudz laika veltīt savam darbam un kalpošanai.

Tādā vilcienu terminoloģijā/kategorijā tas bija "norauts stopkrāns" tā reāli. Kauca un ārdījās vagons, līdz es sapratu, ka tā nevar. Un es mainīju ko sevī. Es pirmo reizi tādā laulības kontekstā sadzirdēju, ko man Anda teica. Sapratu, ka kaut kas ir jāmaina. Man tas bija jaunības egoisma tāds pirmais "aplauziens". Es pirmo reizi sapratu, ka daru kaut ko riktīgi aplami.

Un sāpīgs mums bija nākamais solis, pie kā tas noveda…"

Turpina Anda: "Pasaulē jau tas nav nekas jauns. Vīrs ir aizņemts. Es arī teorētiski esmu aizņemta ar bērnu, mājas rūpēm un citiem darbiem, bet te pēkšņi piestājas kāds, kas ar tevi parunājas ilgāk nekā tavs vīrs. Ar vīru tu veiksmīgi ved sadzīvi, noskaidro, kurš kuru aizved, un neatliek laika nekam citam. tad it kā tīri nejauši, gaidot vīru, piestājas kāds cits, ar kuru tev ir patīkami parunāties. Nākamo reizi tu jau viņu nejauši satiec kaut kur citur. Tad saproti, ka esi jau restorānā ar to cilvēku. Kad sākām saprast, ka tas sāk ar mums notikt, sapratām, ka nu vairs nav smieklīgi…"

"Man tā bija sāpīga krīze," atzīst Raimonds. "Pirmā bija, kad neatradu plānotājā dienu, kad esmu bijis mājās, tad tagad sapratu, cik tālu tas ir aizgājis, ka manai sievai jau ir cits, kurš var veltīt vairāk laika. Sapratu, ka tas nu vairs nav labi. Mēs abi runājām. Pēc tam es runāju arī ar to otru cilvēku. Pēc tam tas viss dabīgi beidzās, un mēs devāmies tālāk savā dzīves ceļā. Lai arī es biju gatavs risināt."

Anda bilst: "Un tas izauga tik nevainīgi un patiesi. Tev liekas, ka tu taču esi pelnījusi, lai tevi sadzirdētu. Kaut kas jau bija nodzisis. Bet tu vari pie tā palikt vai arī kādam ir tas process jāpārtrauc. Kādam no abiem tas ir vienkārši jānogriež. Manā gadījumā tā bija skaidra saprašana, ka tas nevar tā turpināties."

Raimonds teic: "Jā, un šeit tad parādās, cik svarīgs ir laulības solījums, ka tu esi solījis otram. Ja redzi kādu plaisu, tad iejaucies un nepieļauj, ka kaut kas aizietu nepareizā ceļā."

Anda noslēdz: "Mums tas bija arī lēmums neļauties tām sajūtām un emocijām. Laulība ir izvēle. Tās nav tikai sajūtas. Ja laulībā īpašās sajūtas ir pazudušas, un tās tev iedod kāds cits no malas, tad tur ir jāpasaka: "Stop!" un to, ka sajūtas nav tas, pēc kā tu vadies. Ja šī ir mūsu krīze, mēs apstādinām pārējo un atrisinām."

