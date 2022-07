Vecāku melu un noklusēšanas sekas. Aizkulises no psihoterapijas prakses

Vecāku vēlēšanās, lai dēls atkal uzvestos kā viņš pats, piepildījās. Nu viņiem atlika salabot plīsumu,

tas nozīmē – izprast A. dusmas, uzņemties atbildību par to, ka devuši priekšroku ideālas ģimenes

bildei, nevis patiesības atklāšanai, apzināties, kādu ietekmi tas atstājis uz dēlu, un pieņemt visas emocijas, ko viņš izjuta par notikušo.

Es nekad neuzzināju, vai plīsums tika salabots, jo šīs ir stāsta beigas.

Vēloties, lai kaut kas nenotiktu vai nebūtu noticis, mēs parasti bērnam melojam, noklusējot patiesību. Dabīgi, ka gribas pasargāt viņu no sarežģītām emocijām, tomēr problēma ir nevis jūtas, bet gan tas, ka mēs esam par tām šausmās. Es uzskatu, ka labāk bērnam teikt taisnību, piemēram,

ka jums vai jūsu partnerim ir grūtības un ka jūs cenšaties tās atrisināt, nevis izlikties, ka viss ir kārtībā. Ja bērns ir nobažījies, varat viņu mierināt, bet, neizstāstot sliktās ziņas saprotamā veidā, atmosfēru viņš jutīs jebkurā gadījumā un var tai izdomāt daudz sliktāku izskaidrojumu.



Tāpat es neatbalstu sliktu ziņu neatklāšanu, piemēram, ja nomiris kāds ģimenei svarīgs cilvēks. Tas jāpasaka līdz ar mierinājumu, izskaidrojot, ka, lai gan mēs pašlaik jūtamies ārkārtīgi skumji un nekad neaizmirsīsim šo cilvēku, mēs pieradīsim pie tā, ka viņš ir aizgājis, un dzīve turpinās.

Tādā pašā veidā ar bērnu jārunā, ja vecāki nolēmuši šķirties, turklāt tas jādara, pirms viens no viņiem pārceļas dzīvot citur. Bērnam jāzina plāni un paredzamā rutīna par to, kā viņa pasaule turpinās turēties kopā jeb, citiem vārdiem, ka viņš joprojām satiks abus vecākus regulārā un

paredzamā veidā.

Esmu pārliecināta, ka pastāv attiecīgajam vecumam piemērots veids, kā runāt par jebko. Piemēram, jūs varat bērnam teikt: "Es jūtos nevesels, tāpēc iešu pie ārsta, un, ja paveiksies, man kļūs labāk. Piedod, ja tev šķietu izklaidīgs. Tas tāpēc, ka es raizējos par savu veselību." Šāds skaidrojums noteikti ir labāk, nekā turēt vēzi noslēpumā.

Arī, ja bērns ir adoptēts, labāk viņam to pateikt vecumam atbilstošā veidā jau uzreiz, lai viņš to zinātu un nepiedzīvotu šoku, pēkšņi uzzinot vēlāk. Mēs nevaram pasargāt bērnu no zaudējumiem un nelaimēm, ar ko dzīves laikā neizbēgami jāsaskaras, bet varam būt ar viņu kopā, just līdzi un palīdzēt saturēt viņa emocijas, kad notiek nenovēršamas nelaimes.

Visiem bērniem nepieciešams atgādinājums, ka viņi ir svarīgi, gribēti un mīlēti. Tas ne tikai jāsaka ar vārdiem, bet arī tā, lai viņi redz mīlestību – ka jūsu seja atplaukst smaidā, viņus ieraugot; ka iepriecina savstarpējā komunikācija; ka vecāki ļauj sev izbaudīt to, ka viņiem ir bērni, kopā pavadot laiku. Grūti to darīt pilnībā, ja noklusējat informāciju, kas ietekmē bērnus. Viņiem ir tiesības to zināt!