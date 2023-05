Veselīgas ģimenes pazīmes. Pārbaudi pats sevi!

Tavi bērni ir tīri, apģērbti, paēduši, labi mācās un draudzējas ar vienaudžiem? Pagaidi, pagaidi! Tas jau vēl nepavisam nenozīmē, ka jums ir ideāla ģimene. Lai gan, tiesa, vārds "ideāla" te tomēr ir nevietā, vairāk būtu jārunā par "veselīgu" ģimeni un vispirms, ņemot vērā to atmosfēru, kas valda jūsu mājā.

Psihoterapeite Keitija Džilisa portālā "Psychology Today" nosauc piecas pazīmes, kas raksturo laimīgu ģimeni, kurā valda labvēlīga vide visās jomās.

Robežu cienīšana

Visas robežas – gan fiziskās, gan emocionālās tie ievērotas. Runa ir par visiem ģimenes locekļiem, ieskaitot bērnus. Jā, viņi vēl daudz ko nesaprot un neprot atrisināt lielāko daļu jautājumu, bet arī viņiem ir tiesības uz savu personīgo dzīvi. Bet tas ietver savas intereses, aizraušanās, savu istabu, rotaļlietas, mūziku, laiku sev un draugiem.

Starp citu, veselīgā ģimenē vecāki parasti ir pietiekami stabili emocionālā ziņā – bet, lūk, no bērniem absolūtu mieru neviens negaida! Pagaidām viņiem ir jāpārņem tas uzvedības modelis, ko translē viņa vecāki: viņi mācās no vecāku piemēra.

Katrs ir personība

Šī tēze likumsakarīgi izriet no iepriekšējās. Ja reiz cilvēkam ir robežas, kuras citi ciena, tātad viņš ir personība – ar savām domām, kuras ir tiesības aizstāvēt. Citiem šīs tiesības ir jāatzīst – lai gan bērnam ir jāpaskaidro, ka viņa brīvība beidzas tur, kur sākas cita ģimenes locekļa degungals.

Tāpat ir jāsaprot, ka nekāds viedoklis nedrīkst aizvainot citus cilvēkus. Bet tādam ir jābūt – bez sava viedokļa bērns nekļūs par pieaugušo ar labi attīstītu kritisko domāšanu.

No katra pēc spējām

Noteikumiem ģimenē ir jāatbilst vecumam. Saprotams, ka visiem ir savi pienākumi – kāds gatavo ēst, kāds izved pastaigā suni, kāds aplej istabas augus un seko līdzi savu rotaļlietu sakārtošanai. Te svarīgi ir tas, ka noteikumiem jābūt loģiskiem, taisnīgiem un jāatbilst katra ģimenes locekļa vecumam jeb attīstības spējām.

Katram pēc viņa vajadzībām

Jūs esat viena ģimene, bet tas savukārt nozīmē, ka rūpējaties viens par otru. Katrs ir gatavs aiziet uz aptieku vai veikalu, atnest pie gultas tējas krūzi, palīdzēt zupas gatavošanā. Saprotams, ka vairāk pienākumu gulstas uz vecāku pleciem, tomēr arī bērnus ir jāradina pie tā, ka viņiem ir jārūpējas par saviem tuviniekiem tas ir labā toņa noteikums.

Mājas – drošā vieta

Katram ģimenes loceklim jājūt, ka mīļo māju sienās viņš ir pasargāts, ka te viņu neviens nenosodīs, te viņam nenodarīs pāri. Bet ja viņš kļūdīsies, tad palīdzēs to labot – un vienmēr ir iespēja piedot. Kopumā – bērnam nav no bailēm jādreb par to, ka viņš nejauši var saplēst mammas iecienīto vāzi vai atnest mājās nesekmīgu atzīmi – jo vecāki taču viņu mīl bez nosacījumiem, – tāpat vien, lai kas arī nenotiktu!

Turpinājumā lasi portāla "Cālis" arhīva rakstus par to, kā izaudzināt laimīgus bērnus, cik stipri viņu personību un pat nākotni ietekmē tas, kādas attiecības valda ģimenē. Jā, arī par to, ka vecākiem nav jābūt ideāliem – tas nav sinonīms vārdam "laime".