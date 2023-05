Viens mājās nav 'karotājs': vientulības veidi, par kuriem daudzi nerunā

Pandēmija ar attālināto darbu un pašizolēšanos daudziem no mums nav pagājusi bez sekām: ļoti daudz cilvēku joprojām turpina justies vientuļi. Ko viņi juta toreiz, bet ko tagad?

Daži cilvēki nepavisam necieš no vientulības tradicionālā šī vārda izpratnē. Viņus apmierina cilvēku skaits, kuri ir viņu dzīvē, viņi komunicē ar tiem pietiekami bieži, tāpēc viņus nedrīkst nosaukt par sociāli vientuļiem. Tāpat viņus apmierina šīs saiknes tuvības līmenis, tāpēc viņi nav emocionāli vientuļnieki. Un tomēr, kā rāda pētījumi, viņi var justies vientuļi un izolēti no sabiedrības.

Tā, piemēram, Covid-19 pandēmijas pirmā viļņa laikā sociologi no Ņujorkas Universitātes – Ēriks Klinenbergs un Dženija Leja veica pētījumu starp cilvēkiem, kuri, pēc daudzu domām, jutās vēl vientuļāk par visiem pārējiem – to cilvēku vidū, kuri dzīvo vieni. Pētnieki intervēja 55 cilvēkus vecumā no 20 līdz 86 gadiem. Par rezultātiem viņi pavēstīja publikācijā "Vientulība: sociālā distance, fiziska vientulība un strukturālā izolācija Covid-19 pandēmijas laikā", kas publicēta žurnālā "Social Problems".

Katrs no šiem 55 intervētajiem dzīvoja viens, bet nebija sociāli izolēts: viņi aktīvi komunicēja platformā "Zoom", "Facebook" un citos sociālos tīklos. Turklāt, pēc pētnieku teiktā, gandrīz visi kontaktējās arī ar draugiem vai ģimeni biežāk, nekā parasti. Dažreiz sarunas bijušas pat ļoti ilgas un atklātākas, nekā pirms pandēmijas. Tomēr viņi jutās izolēti, vientuļi un atstumti. Kāda bija šī vientulība? Lūk, trīs neparastāki minēto sajūtu veidi! Tos portālā "Psychology Today" atklāj pētnieki.

Sabiedrības pamesti



Interviju laikā respondenti dalījušies, kāds atbalsts viņiem bijis vajadzīgs šajā grūtajā izolācijas laikā. Pretēji plašsaziņas līdzekļos izplatītajiem priekšstatiem par nelaimīgajiem cilvēkiem, kuriem nav nekāda sociāla vai emocionāla atbalsta, daudzi atbildējuši, ka vispār tas viņiem nemaz neesot bijis nepieciešams. Viņi nav jutušies pamesti no draugu vai ģimenes puses, tomēr izjutuši strukturālo izolāciju, sajūtu, ka valsts viņus pametusi likteņa varā.

Daudzi aptaujātie saskārušies ar finansiālām grūtībām. Viņi varēja zaudēt darbu vai zaudēt ievērojamu daļu savu ienākumu, un tāpēc vēlējušies saņemt pastāvīgāku materiālo atbalstu no valdības. Tāpat kā pirms Covid-19, arī pandēmijas laikā valsts atbalsts bija virzīts, lai palīdzētu pāriem un ģimenēm, neraugoties uz to, ka patiesībā vientuļie cilvēki ir daudz mazaizsargātāki finanšu ziņā, jo viņiem nav "rezerves" ienākumu, kas var būt otram partnerim, ja pats pazaudē darbu.

Turklāt cilvēkiem, kuri dzīvo kopā ar kādu, bija mazāki ierobežojumi pandēmijas laikā: viņi varēja tikties ar saviem partneriem. Vientuļniekiem nebija šādu privilēģiju: viņi nevarēja tikties nedz ar draugiem, nedz radiniekiem, nedz ar vēl kādiem citiem cilvēkiem.

"Pazīstamie svešinieki"



Pandēmijas laikā vientuļie cilvēki skuma pēc ierastiem ikdienišķiem rituāliem: tikšanām ar citiem cilvēkiem, piemēram, iecienītajā kafejnīcā iemalkojot kafiju. Viņi atzina, ka agrāk pat ir apmainījušies ar dažādiem jaunumiem ar nepazīstamiem cilvēkiem kādā sabiedriskā vietā, pat nezinot šo cilvēku vārdus. Vienkārši satikšanās, – vai nu ar absolūti nepazīstamiem cilvēkiem vai "pazīstamiem svešiniekiem" – tas ir tas, kas pēc vientuļnieku teiktā, viņiem īpaši pietrūcis.

Fiziska vientulība



Cilvēki, kuri dzīvo vieni, saprotams, ka pandēmijas laikā uzturēja saikni ar draugiem virtuālā vidē, bet fiziski viņi palika vieni. "Dažreiz šīs fiziskās vientulības sajūtas bija mokošas," cilvēku teikto atspoguļo abi pētnieki. Viņi pētījumā plašāk bija arī aplūkojuši kāda 60 gadus veca vīrieša stāstu, kurš nesen bija zaudējis sievu, ar kuru kopā bija nodzīvojis 30 gadus. Viņam pietrūka sievas pēkšņie komentāri par redzēto televīzijā un sarunu pie vakariņu galda.

Tātad – cilvēki, kuri pandēmijas laikā dzīvoja vieni, varēja justies sabiedrības pamesti, viņiem pietrūka fizisku kontaktu un viņi ilgojās pēc ikdienišķiem rituāliem, kuri biežāk tika piedzīvoti ar svešiem cilvēkiem. Neraugoties uz to, pēc pētnieku sacītā, daži respondenti šajā laikā arī sevī atklāja pilnīgi jaunu pašpārliecību, vieni paši pārvarot šīs grūtības, kas ilga vairākus mēnešus. Spēja vientulībā tikt galā ar personīgām un materiālām problēmām kļuva par šo cilvēku spēka avotu.

Lūk, šie bija vientulības veidi, par kuriem daudzi ikdienā nerunā! Turpinājumā lasi portāla "Cālis" arhīva rakstus par citiem vientulības veidiem. Jāatzīmē, ka vārds "vientulība" ne vienmēr atspoguļo ierasto apzīmējumu – būt vienam. Vientuļi var justies arī laulībā, attiecībās, pēc mazuļa piedzimšanas...