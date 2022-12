Atvadīšanās māksla. Kā izšķirties, nesalaužot neviena sirdi

Ja vien attiecības nav ilgušas tikai dažas dienas, varam diezgan droši teikt – izšķirties nekad nav vienkārši. Arī situācijās, kad lēmums katram doties uz savu pusi šķiet loģisks un nepārsteidz nesagatavotu nevienu no iesaistītajām pusēm, pilnīgi vienādi svaru kausi tomēr nestāv – tas, kurš uzsāk šo sarunu, tomēr ir motivētāks tikt no attiecībām laukā.

Ne vienmēr šķiršanās iemesls ir neuzticība, viedokļu nesakritība vai emocionāla un fiziska vardarbība. Var gadīties, ka cilvēki vienkārši viens no otra izauguši vai arī nespēj vairs sniegt labsajūtu, ko abi no attiecībām sagaida. Šādos gadījumos skaistas atmiņas un īsi pozitīvu emociju uzplaiksnījumi mijas ar kārtējo vilšanos un asarām, līdz ar to jautājums par šķiršanos pielīdzināms balansēšanai uz līdzsvara dēļa. Iespējams, arī tev kāds draugs vai draudzene ir kādreiz uzdevis jautājumu: "Nu, kā lai izšķiras? Vieglāk būtu, ja viņš/viņa mani pamestu, jo tad nevajadzētu justies vainīgam." Šķiršanās mākslu skolā neiemāca, tāpēc varam tikai mēģināt atrast veiksmīgāko pieeju – jo virzienu, kādos šī saruna var aiziet greizi, patiesi nav mazums.

Galvenā atziņa – viegli nebūs, taču visa šī "operācija" noritēs mierīgāk, ja apzināti izplānosi, ko un kad teiksi. Tas nozīmē, ka impulsīvs lēmums uzsākt sarunu pēc garas ballītes noteikti nav labākā ideja. Tāpat nav ieteicams izvēlēties dienu, kurā abi esat uz viļņa, proti, kas pavadīta ļoti sirdssiltā garā. Turpinājumā daži portāla "Psychology Today" ekspertu padomi, kas var noderēt.

Pirms sarunas



Skaidri zini, ko gribi pateikt; atzīsti savu problēmu

Iespējams, tavā garā ir iet cauri gadiem vecām īsziņām un bildēm, izceļot itin visus brīžus, kuros partneris nodarījis pāri vai licis justies slikti. Šādā gadījumā tu "šķiršanās lietu" balsti pierādījumos, noveļot visu vainu uz otru. Nedari tā! Šis ir stāsts par tevi – tu esi šķiršanās iniciators, tu esi nelaimīgais šajās attiecībās. Centies izkristalizēt galveno problēmu, izvairoties no 30 dažādu piemēru uzskaitīšanas, partnera neizdarībām liekot izskatīties kā iepirkšanās sarakstam. Pārliecinies, ka problēmu definē īsi, skaidri un uzreiz ķeroties vērsim pie ragiem.

Esi atklāts par nākotnes plāniem

Kā izskatās tava dzīve pēc šķiršanās? Vai vēlies palikt draugu vai vismaz – paziņu attiecībās? Vai nepieciešams pārrunāt izvākšanās loģistiku, vai vēl svarīgāk – kā abi turpināsiet būt labākie iespējamie vecāki savām atvasēm? Panākumu atslēga slēpjas atklātās atbildēs par to, kādu redzi dzīvi, abiem vairs neesot romantiskās attiecībās. Nemaz neplāno paslaucīt savas vēlmes zem paklāja, kā arī turēt mēli aiz zobiem tikai tāpēc, ka centīsies pēc iespējas mīkstināt emocionālo triecienu.

Paredzi reakciju

Tu noteikti esi viens no tiem cilvēkiem, kas ilgtermiņa partneri zina vislabāk. Ņemot vērā gadu gaitā uzkrāto informāciju, kā viņš varētu reaģēt? Būs pārsteigts vai emocionāls? Vispār nebūs pārsteigts, bet tomēr emocionāls? Varbūt paredzama vēl dramatiskāka reakcija? Zinot, ko sagaidīt, vari pēc iespējas labāk izplānot nākamos soļus.



Pabrīdini iepriekš

Jau laikus pabrīdinot, ka sestdienas vakarā pēc atgriešanās mājās labprāt aprunātos par kaut ko svarīgu, palīdzēs otram noskaņoties, līdz ar to viņš sarunas brīdī var nebūt tik satraukts. Šis solis dos arī laiku sakopot savas domas un jūtas. Protams, nevajag pārspīlēt – šāda ziņa nav skaļi jāpaziņo nedēļu iepriekš, liekot visas septiņas dienas dzīvot trauksmē un radot papildu sirdssāpes. Pāris stundas vai pāris dienas iepriekš – tas ir optimālākais variants, taču precīzu laiku zini vien tu. Jo tu partneri pazīsti vislabāk un zini, kura pieeja šajā gadījumā derētu.

Laiks un vieta

Šķiršanās ar īsziņas palīdzību, balss ziņu vai primitīva izkūpēšana gaisā – aizmirsti šīs opcijas! Tā rīkojas tikai gļēvuļi, kuri nevēlas piedzīvot potenciāli neveiklo sarunu, taču vienlaicīgi nodara otram ļoti lielas sirdssāpes. Ja esi attiecībās no attāluma, nekas labāks par video zvanu vai sarunu kādā no tiešsaistes platformām gan nav izdomāts, taču, protams, solīša pasperšana uz priekšu un klātienes tikšanās noorganizēšana noteikti ir plusiņš. Apsver laiku un vietu: pēc labi pavadīta vakara noteikti šo sarunu iesākt nevajag, jo tas var būt mulsinoši. Sarunas mašīnā arī nav labākās, jo cilvēks ir ierobežots telpā, izjūtot papildu spiedienu. Noteikti nesāc cilāt svarīgo tematu vēlās nakts stundās, kad abi esat "izpumpējušies", noguruši un emocionāli izsmelti.

Kā norāda "Psychology Today" eksperti, saruna smalkā restorānā arī nav ieteicama, jo šī vide var šķist izvēlēta ar mērķi manipulēt. Ja apmeklējat pāru terapeitu, par savu nodomu noteikti ieteicams speciālistu iepriekš pabrīdināt.

Sarunas gaitā



Tieši un konkrēti

Tā sauktais "small talk" vai sarunas par šo un to, un it neko šajā gadījumā nav vajadzīgas. Liec skaidri saprast, par ko būs runa un kā tu par šo visu jūties. Palīdzi otram saprast, kā nonāci līdz šim lēmumam, taču, vēlreiz, bez sīkām detaļām – tu toreiz izdarīji "tā", bet toreiz tu man "šitā". Izmantojot šo pieeju, ātri vien saruna zaudēs jēgu, pārvēršoties cīniņā par taisnības pierādīšanu.

Apstājies un ieklausies

Atļauj vēstījumam "nosēsties". Visticamāk, partneris lūgs papildu detaļas, cenšoties savilkt visus punktus un mēģinot saprast, kā līdz šādai situācijai esat nonākuši. Dod iespēju uzdot jautājumus, bet neieslīgti aizstāvībā – ļoti iespējams, partneris centīsies mainīt tavas domas, mēģinot sagrozīt faktus. Ja tā, atgriezies pie sava sākotnējā vēstījuma, ieturi īsu un konkrētu teikumu struktūru. Taču, ja saruna aiziet pārāk augstos toņos, nebaidies uzstāt, ka vēlies turpināt to vēlāk, jo šobrīd emocijas ņēmušas virsroku. Noteikti uzsver, ka tā nepaliks, karājoties gaisā.

Praktiskas dabas jautājumi – atsevišķa saruna

Kurš izvāksies no dzīvokļa, kādas attiecības saglabāsies, kā dalīsiet mantu un citus praktiskas dabas jautājumus ieteicams atstāt citai sarunai.

Dod iespēju būt noteicējam

Ļoti svarīgi, lai partneris redzētu, – arī tev šis lēmums nenākas viegli un arī tu apzinies, cik smagi otrs jūtas. Apstiprini, ka esi gatavs turpināt sarunu, taču tagad bumbiņa ir otrā laukuma pusē, proti, tu gaidīsi, kad partneris to vēlēsies un spēs. Tev jādod otram sajūta, ka vismaz sajūtu ziņā viņš tagad ir situācijas kontrolētājs.

Pēc sarunas



Nu ir laiks pieņemt sarunas iznākumu. Pastāv divi varianti – partneris vēlēsies vai ne par kādu naudu vairs negribēs šo sarunu turpināt, taču tavs uzdevums ir apvaicāties, interesēties, piedāvāt iespēju parunāt, kā arī apsvērt tavus ieteikumus. Taču, neaizmirsti, ka bumbiņai vēl aizvien jābūt otrā pusē. Tev jācenšas palīdzēt, neaizmirstot rūpēties pašam par sevi un novelkot veselīgas robežas. Nenonāc upura lomā tikai vainas apziņas dēļ.