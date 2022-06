Deviņi veidi, kā noteikt, vai esi iemīlējies pa īstam

Tā ir akla, tā sniedz visu, ko tu vēlies, tā uzvar visu un tai var būt pārsteidzoša ietekme uz jūtu pārņemto. Vai tāda ir īsta iemīlēšanās? Klasisks stāsts – viens satiek otru, sajūt vēderā tauriņus un sāk domāt par kopīgu nākotni, vienalga, vai tikai par nākamās piektdienas vakariņām vai gadu uz priekšu. Tu esi pārliecināts, ka esi iemīlējies? Vai tomēr ne?

Lai cik spēcīgas jūtas tevi būtu pārņēmušas, var būt grūti atšifrēt, vai to pamatā ir kaut kas īsts vai – īslaicīgs. Galu galā tik daudz kas var atgādināt iemīlēšanos! Piemēram, aizraušanās vai toksiska, "pārņemta mīlestība". Un pat ja tā par simts procentiem liekas iemīlēšanās, nav skaidri teikts, ka tā arī ir. Iespējams, vari atcerēties kādu citu reizi, kad arī tā šķita par visiem divsimt procentiem un nācās "smagi aplauzties".

Lai palīdzētu tev visu atšķetināt un atšifrēt savas patiesās emocijas, portāls "Self" konsultējās ar attiecību ekspertiem. Lūk, viņu nosauktās desmit pazīmes, kas var liecināt, ka tu patiesi esi iemīlējies un vari būt pārliecināts par savām jūtām.

Tu viņu labi pazīsti (vai vismaz diezgan labi)

Lai gan nav noteikts laika ilguma, kāds nepieciešams, lai iemīlētos, uzrunātie attiecību eksperti ir vienisprātis, ka tieši otra iepazīšana ir atslēga uz dziļām jūtām. Kad tu patiesi esi iekarsis pret kādu attiecību sākumposmā, tu pilnīgi noteikti jūties kā iemīlējies (atceries vidusskolas laika simpātijas!). Bet doktore, klīniskā psiholoģe, seksa un pāru terapeite Megana Fleminga no Ņurjokas, saka: "Atšķirība starp aizrautību un mīlestību ir cilvēka pazīšanā." Tas nozīmē – kad esi vienkārši aizrāvies, šīs jūtas tevi pārņēmušas, jo vēl neesi daudz par otru uzzinājis. Un tu piedēvē otram visas savas gaidas par viņu. Tas ir jauki, bet vēl kā tukšs audekls.

Savukārt iemīlēšanās parasti ir balstīta dziļā saiknē un kopīgās vērtībās, un tātad prasa vismaz zināmu izpratni par to, kas ir otrs cilvēks un kas liek viņam tieši tādam būt. Tev ir sajūta par otru – vai viņš ir drošs vai piesardzīgs, kautrīgs vai atvērts, grūti izsitams no līdzsvara vai viegli uzbudināms. Tu jau lielā mērā vari paredzēt viņa reakcijas un paļauties, ka viņš būs tāds, kādu tu viņu esi iepazinis.

Pat ja tu vēl nezini par viņu visu, ja tā ir "īsta mīlestība", tu, iespējams, vēlēsies to noskaidrot. 2021. gadā veikts pētījums, kas publicēts žurnālā "Frontiers of Psychology" atklāj, ka romantisku mīlestību raksturo: "kopdarbošanās ar partneri", "vēlme otru iepazīt un ļaut iepazīt sevi". Citiem vārdiem, kad esi iemīlējies, tevi aizrauj jebkas un viss, ko uzzini par tavu partneri (pat ja tas ir viņa trešās klases skolotāja vārds).

Frāze, kas vislabāk raksturo jūsu jūtas, ir iemīlēšanās, nevis mīlestība

Runājot par mīlestības jūtām, ir nozīme tam, kādiem vārdiem savas emocijas apraksti. Tī Taširo, Ņujorkā dzīvojošs psiholoģijas doktors, atsaucas uz 1997. gadā Minesotas Universitātē (viņa augstskolas) veiktu pētījumu: "Ir viens iemesls, kāpēc šis bieži citētais pētījums ir starp maniem favorītiem – pētnieki analizēja atšķirību starp "mīlestību un "iemīlēšanos", un cilvēku asociācijas ar katru no tām. Pētījums ir vecs, bet tā atklājumi izturējuši laika pārbaudi.

Proti, pētnieki atklāj divus aspektus, kas visvairāk liecina, ka cilvēki ir iemīlējušies: otrs cilvēks tev patīk un tu iekāro viņu. Pētījums rāda, ka 86 procentos gadījumu, ja pārī bija šie divi aspekti, viņi bija iemīlējušies – nevis viņi kopumā izjuta mīlestības jūtas pret otru. Ja tev vienkārši patīk otrs cilvēks, bet tu neizjūti pret viņu iekāri, tad viņš ir tavs draugs. Un tajā nav nekā slikta. Vai otrādi, ja jūti pret otru tikai iekāri, tu vienkārši vēlies ar viņu pārgulēt. Un tas arī ir normāli."

Tu redzi viņa dīvainības un neņem tās "pierē"

2021. gadā "Frontiers of Psychology" rakstīja par romantisko mīlestību, kuru raksturo "tendence uztvert attiecības un savu mīļoto pozitīvā gaismā vai neobjektīvi". Fleminga atzīmē, ka ir svarīgi noņemt rozā brilles, nonākot patiesi tuvās attiecībās, taču – kad esam aizrāvušies, tad it kā apžilbstam no otra cilvēka un nespējam ieraudzīt viņa dīvainības vai trūkumus. "Tas ir par labo, slikto un neglīto," saka Fleminga, "kad tu mīli un pieķeries kādam, kurš ir nepilnīgs un cilvēcīgs, tā ir mīlestība."

Tomēr ir atšķirība starp nepilnību neievērošanu un aizvainojošas vai citādi toksiskas uzvedības attaisnošanu. Pievērs uzmanību un uzticies saviem instinktiem, ja tavās partnerattiecībās kaut kas satrauc – tas var palīdzēt atšķirt trūkumus, ar kuriem vari samierināties (piemēram, otram nepatīk runāt pa tālruni) no brīdinājuma signāliem, kas var liecināt par neveselīgu saikni. Un uz šīs nots...

Starp jums notiekošais šķiet pozitīvs nevis nogurdinošs vai dramatisks

Galvenais ir pievērst uzmanību "sarkanajiem karogiem". Ja kāds pret tevi izturas pārāk neuzmanīgi, neņem vērā tavas jūtas vai tiešā veidā padara tās par it kā neesošām, tur tevi rokas stiepiena attālumā vai vienkārši liek tev justies fiziski vai emocionāli nedroši, tās ir skaidras pazīmes, ka esi nokļuvis neveselīgā vidē, un tāda nav piemērota īstai mīlestībai. "Ja tas visu laiku liedz tev justies labi, iespējams, tajā kaut kas nav pareizi," liek aizdomāties Fleminga.

Atkal jau – uzticēšanās savām iekšējām sajūtām ir labākais veids, kā uzzināt, vai partnerattiecības ir potenciāli neveselīgas, taču to var būt grūti izdarīt, ja tevi pārņem dalītas jūtas un esi hormonu (piemēram, dopamīna un oksitocīna) apreibināts. Lai palīdzētu tev saprast, vai sliktā ir vairāk par par labo, lūk, daži biežākie "sarkanie karodziņi" attiecībās, kuriem jāpievērš uzmanība.

Tev nav jājūtas labi visu laiku

Šajā pēdējā teikumā ir arī brīdinājums. "Ja situācija liek tev justies tikai labi, tad tas arī var nebūt veselīgi," saka Fleminga. Citiem vārdiem sakot, mīlēt otru nozīmē arī zināmu piepūli, emocionālo risku un reālu darbu – galu galā tu mācies saprast, uzticēties un komunicēt ar citu cilvēku. Ja jūs neizaicināt viens otru rīkoties labāk, neieliekat tajā savu sirdi un visu iespējamo, lai augtu un attīstītos, lai pa īstam satiktu otru cilvēku, tā var būt zīme, ka jūsu saikne nav tik dziļa, kā tu domā.

Tu esi ļoti empātisks pret partneri

Helēna Fišere, bioloģiskās antropoloģe, doktore no Ratgera Universitātes Ņūdžersijā, gadiem ilgi veikusi aizraujošus pētījumus par romantisko mīlestību. Vienā no tiem, kas 2005. gada atspoguļots žurnālā "Journal of Comparative Neurology", viņa atzīmē, ka "mīļotājiem ir ārkārtīgi liela empātija pret vienam pret otru", kas var izskatīties kā milzīgs ieguldījums viņu jūtās reālajā dzīvē". Arī "The Frontiers of Psychology" atzīmē, ka mīloši partneri fokusējas, lai "noteiktu, kā otrs jūtas" un "pakalpotu otram".

Otram bija slikta diena darbā? Tu esi te ar pēcpusdienas kafiju. Tikko nomiris viņa bērnības suns? Arī tu raudi. Tas nav nekāds pārsteigums, jo pētījumi liecina par spēcīgu neiroloģisko saikni starp romantiskajiem mīlniekiem un dziļu līdzjūtības sajūtu starp abiem.

Tu vari domāt tālāk par pašreizējo brīdi

"Aizraušanās un iekāre ir emocijas, kas ļoti koncentrējas uz tagadni," skaidro Taširo, "tās koncentrē tavu uzmanību tikai uz to, pēc kā jūti vēlmi. Tas parasti nav saistīts ar domām par nākotni. Bet tie, kas ir iemīlējušies, mēdz lūkoties nākotnes ceļā."

Piemēram, ja tu apdomā, kurā maģistratūras programmā labāk pieteikties, tu domāsi ne tikai par to, kur izglītības iestāde atrodas un kāda ir tās kvalitāte, bet arī apsvērsi, kā šāds lēmums ietekmēs otru. Kura pilsēta ir labākā arī viņu karjerai? Cik tuvu katrai augstskolai dzīvo viņa ģimene? Kā varētu izskatīties kopīgs lēmums šajā jautājumā?

Šī mīlestība tev šķiet patiesa un tā neatbilst viltus trauksmju modelim

Fleminga brīdina: "Ja tu esi ar noslieci ātri aizrauties ar pretējo dzimumu un tad piedzīvot attiecību neizdošanos, jautājums – kāds ir attiecību modelis? Vai tev patīk cilvēki, kuri ir nepieejami vai precējušies? Vai tevi piesaista izvairīgas personības?" Ja tā, speciāliste iesaka padomāt, vai šoreiz kaut kas ir citādi.

Viņa turpina: "Tas palīdz saprast, kuras attiecības izkopt tālāk un par kurām varbūt divreiz jāpadomā. Ja tev romantiskas jūtas ir grūti veidot, bet šoreiz esi kā pārņemts ar jauno simpātiju un nevari vien beigt par viņu domāt, tā ir zīme, ka varbūt šeit top kas īsts."

Galvenais, kā saka Fleminga, ir iepazīt savas jūtas. Esi kopā ar otru un raugies, vai jūtas mainās ar laiku un apstākļiem. Vai tu jūties iemīlējies ar viņu, kad viņš ir tuvumā, bet pa lielam aizmirsti par viņu, kad esat šķirti? Vai jūti kādas iekšējas atrunas, esot līdzās vai kaut ko, kas liek iepauzēt jūtu attīstība, un vēl nav īsti skaidrs, kas tas ir? Tās ir ievērošanas svarīgas lietas, pirms tā pa īstam pieķerties otram.

Jūsu jūtas ir abpusējas

Protams, ir iespējams mīlēt kādu, kurš tevi nemīl, un tas, protams, ir briesmīgi. Bet, ja tev ir radies iespaids, ka iemīlējušies esat jūs abi, ir svarīgi būt pārliecinātiem, ka tā patiešām ir.

Kā tu vari pateikt, vai otrs ir tikpat aizrāvies ar tevi kā tu ar viņu? Fleminga sniedz padomu: pievērs uzmanību viņa uzmanībai: "Ja arī otrs ir tevī iemīlējies, viņš vēlēsies būt tev blakus. Vai tev otrs šķiet izklaidīgs, kad kopīgi pavadāt laiku? Vai viņš mēģina smalki norādīt, ka nav sajūsmā par kopīgo laiku, piemēram, skatoties pulkstenī vai speciāli īsinot kaut kā laiku.

Ja tā, iespējams, ir pienācis laiks atteikties no jūtām pret viņu. Ja kāds ir tevī iemīlējies, arī viņa rīcība atbildīs augstāk minētajām – viņš pieņems tevi ar taviem trūkumiem un ieguldīsies kopīgā ikdienas dzīvē.

Ja tā nav, nemēģini to ļoti ņemt pie sirds. Jā, tas tiešām ir ļoti skumji. Bet – tu esi pelnījis kādu, kurš mīl tevi vienlīdz stipri.