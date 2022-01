'Drīzumā gribu bērnus!' Randiņu atklātības trends, kas uzņem apgriezienus

Modernajā randiņu pasaulē savu vietu iekarojušie ne tie glaimojošākie trendi, piemēram, "ghosting" un "pocketing". Lai gan varētu šķist, ka pirmajam ir saistība ar spokiem, bet otrajam – kabatzagļiem, tā nebūt nav. Ar "ghosting" saprotam attiecību pārtraukšanu bez jebkādiem paskaidrojumiem, savukārt zem "pocketing" slēpjas nevēlēšanās sociālajos tīklos publicēt ierakstus un bildes, kas norāda uz romantisko saikni. Taču pēdējā laikā uzmanību izpelnījies jauns trends – "hardballing" – kas nemaz nav tik šaušalīgs, kā angļu valodas pārzinātājiem pirmajā brīdī varētu šķist.

Lai gan iepriekš minētie apzīmējumi var šķist nedaudz muļķīgi, mūsdienu realitātē lielai daļai mileniāļu un "Generation Z" jeb Z paaudzes pārstāvju patiesi ir kopīga problēma – viņi neprot darīt zināmus savus nodomus, vēsta "Huffington Post". Iezogas tāda kā neveiklība runāt skaidru valodu. Tāpēc daudziem, kuri šobrīd iestrēguši randiņu posmā, jaunais attiecību termins, par kuru pastāstīsim turpmākajās rindās, nāks kā malks svaiga gaisa. Jo tā pamatā ir visu kāršu izlikšana galdā, vēl pirms potenciālais mīlnieks spējis samirkšķināt acis.

Kas ir šis trends?



Ar "hardballing" tiek apzīmēta pilnīga atklātība, vēl pirms sirds atvēršanas jaunām attiecībām, raksta "Today". Tas nozīmē, indivīds savam potenciālajam partnerim ļoti konkrēti izklāsta savus nodomus, vēlmes un ieceres, liekot saprast, vai abiem vispār ir pa ceļam. Ja nē, tad nav jēgas tērēt vienam otra laiku. Sjūzena Vintere, dižpārdokļa " "Breakup Triage: The Cure for Heartache" autore un attiecību eksperte, šo tendenci aprakstījusi kā "bezkompromisu metodi, kas palīdz saglabāt robežas un romantiskos mērķus."

Vērts gan piebilst, ka atklātība neattiecas tikai uz nopietniem nolūkiem. Jaunais trends pielietojams arī dzīves situācijās, kad vēlmju saraksta augšgalā ir piektdienas vakaru izklaide vai nepieciešams drauga plecs. Lai arī ko cilvēks meklē, viņš nekautrējas to pateikt skaļi un nevazā otru aiz deguna.

Vintere uzskata, ka, ejot šīs metodes ceļu, kā uz paplātes tiek pasniegta skaidra un konkrēta vīzija, kā varētu izskatīties jūsu kopdzīve. Tāpat šādā veidā bez papildu jautājumiem saņemsi atbildi, ko tu no šīm attiecībām vari sagaidīt. "Iedomājies, cik daudz laika nebūtu izmests vējā, ja bezjēdzīgi necerētu, ka otram iepatiksies tik ļoti, lai viņš veidotu ar tevi nopietnas attiecības, vai arī partneris tevi iemīlēs tik stipri, ka tomēr gribēs apprecēt?" retoriski vaicājusi Vintere. Šīs, protams, nav vienīgās cerības. Tāpat daudzi cer, ka pēc kāzām mīļotais mainīs domas un tomēr, piemēram, vēlēsies pēcnācējus. Domājot par nākotni, ir tik daudz iespējamā, bet nezināmā. "Tāpēc uzskatu, ka labāk būt ļoti atklātam," tā Vintere.

"Hardballing" tiek piedēvēti visdažādākie apzīmējumi, tostarp – "iešana uz randiņiem kā izpilddirektoram (dating like CEO)". Un, kāpēc gan nevarētu tā teikt? Runa taču ir par tavu, nevis kaimiņa mīlas dzīvi, tāpēc arī tev jābūt pieredzes noteicējam, uzsver "Huffinton Post".

Savukārt terapeite Daniela Keplere uzskata, ka šāds randiņu trends bez pandēmijas diez vai būtu aizsācies. "Pandēmija mums parādījusi un iemācījusi, cik dzīve patiesībā ir īsa, un, ja reiz zini, ko meklē partnerī, kāpēc to nepateikt uzreiz?" viņa sacījusi. Un, ja reiz šī cilvēka vērtības un dzīves uztvere neatbilst tavai, bez lieka laika tērēšanas un arī salauztas sirds vari turpināt meklējumus.

Lai gan varētu šķist, ka šī trenda atslēgas vārds ir "ātri", tā teikt arī gluži nevar. Jā, partneri jau pašos primsākumos ir ļoti atklāti, taču tas ietver arī vēlmi jauno simpātiju iepazīt līdz kaulam. Attiecīgi, pēcāk arī veltīt vairāk laika partnera iepazīšanai. To apstiprina arī iepazīšanās platformas "Match" aptaujas rezultāti, kas paver skatu uz amerikāņu iepazīšanās paradumiem. Dati liecina, ka vissvarīgāk brīvajiem ir atrast emocionāli nobriedušu partneri (83 procenti), kamēr ārējais izskats savu popularitāti zaudējis (no 90 procentiem nokrities uz 78). Tāpat priekšplānā izvirzījusies stabilitāte un drošība, ko eksperti saista ar pandēmiju.

Kā trendu pielietot?



Atbildēt ar pēc iespējas lielāku godīgumu, lai izslēgtu interpretāciju iespējamību, – šī ir viena no labākajām pieejām itin visās dzīves situācijās. "Kad indivīdam nav šaubu, kāpēc viņš gatavs lēkt attiecībās un ko sagaida no partnera, ļoti svarīgi par to būt atklātam. Mūsdienu problēma ir pārliecības trūkums. Šī iemesla dēļ rodas tādi attiecību modeļi kā "intīmi partneri bez saistībām" ("friends with benefits") vai "attiecības bez statusa" ("situationship"), kā arī daudzi nereālistiski cer, ka ar laiku attiecības varētu pārkāpt jaunā līmenī," uzsver Vintere.

Neapšaubāmi, atklātības tendences pamatā nav vēlme randiņu partnerim likt justies slikti vai aizskart viņa jūtas – galvenā doma ir pārliecināties, ka pretī sēdošais saprot tavus nākotnes mērķus tieši tā, kā esi domājis (paši labi zinām, ka galvā domāt ir viens, bet pateikt skaļi – kaut kas pavisam cits). Labs vieds, kā to panākt, ir izmantot "skaidru, pārdomātu, taktisku un diplomātisku valodu."

Lai vieglāk stādīties priekšā, kā viss iepriekš minētais "strādā" dzīvē, prātos vizualizēsim vienu no potenciālajiem scenārijiem – sieviete, kura nesen iepazinusies ar kādu kungu, uztraucas par bioloģiskā pulksteņa tikšķēšanu. Attiecīgi, viņas lielākā vēlme ir tuvākajā laikā kļūt par mammu. Šajā gadījumā Vintere iesaka izmantot, lūk, šādus vārdus: "Zinu, ka tas var izklausīties nedaudz dīvaini, taču gribu tev pateikt, ka ļoti vēlos ģimeni. Un man kā sievietei tam ir noteikta laika līnija, tāpēc vairs nevaru būt attiecības ar vīrieti tikai izklaides nolūkam. Man nav mazvērtības kompleksu. Es neesmu neirotiķe vai nedroša par sevi. Esmu sieviete, kas vēlas piedzemdēt dabīgā veidā, tāpēc varu ļaut sev būt kopā tikai ar cilvēku, kurš vēlas to pašu."

Foto: Shutterstock

Taisnība, pirmajā brīdī šī pieeja var šķist diezgan agresīva, tieši tāpēc attiecību koucš Samanta Bērna iesaka to neizmantot vēl pirms pirmā randiņa. Ja iepazīsties internetā, eksperte iesaka veltīt pietiekami daudz laika profila izveidei – tā, lai tavas vēlmes un plāni būtu pilnībā saprotami.

Iespējams, Vinteres piedāvātais variants šķiet pārāk formāls, tāpēc vari izmēģināt Bērnas taktiku –ikdienišķo un rotaļīgo pieeju. "Es rekomendēju ikdienišķi uzdot jautājumus, kas palīdzēs saprast, ko konkrētais cilvēks meklē," teic eksperte. Svarīgi gan to nepārvērst darba intervijā, tas nozīmē – neuzdot tādus jautājumus kā "Kur tu redzi sevi pēc pieciem gadiem?". Tā vietā paprasi: "Nu, kā tev gājis brīvā putna statusā? Pietiek, vai arī gribi vēl paskriet pa dzīvi?" Nenoliedzami, pienāks arī brīdis, kad tev būs jāatbild. Ja meklē nopietnas attiecības, pastāsti, ka tev nenopietno attiecību ir bijis gana un esi gatavs "nobāzēties".

Kā atbildēt?



"Ja šī informācija tevi pārsteigusi nesagatavotu un partneris tās atklāšanai neizvēlējies pašus smalkjūtīgākos vārdus, bet simpātijas izveidojušās tiešām lielas, es atbildētu: "Oho, paldies par tavu godīgumu. Dod man nedaudz laika to apdomāt. Vai varu uzdot pāris papildu jautājumus?"," iesaka Vintere. Speciāliste uzsver, ka tev ir absolūtas tiesības nupat dzirdēto kārtīgi izsvērt un pārdomāt, kā arī izvaicāt to, kas palicis neskaidrs.

Citus ieteikumus pirmajām tikšanās reizēm lasi šajā rakstā. Tur varēsi arī iepazīties ar vairākiem randiņu pieredzes stāstiem.