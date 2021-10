Es nekad neierosinu mīlēšanos. Vai tas ir normāli?

"Tauriņu periodā" jeb attiecību sākumposmā visbiežāk gultas prieku iniciētāja tituls savu saimnieku maina – reizēm tu, reizēm – tavs mīļotais. Tas ir absolūti dabiski. Taču, laikam ritot, kad pirmais mīlas virpulis jau nedaudz pierimis, intīmās attiecības atkal maina savu formu un dinamiku. Jūs paši nosakāt tuvības biežumu un intensitāti, kā arī dabīgi viens no partneriem daudz regulārāk sāk dominēt seksa ierosināšanā. Vai tas ir normāli, un kā to mainīt, ja ar esošo situāciju neesi mierā?

Nenoliedzami, ideālā variantā arī šajā jautājumā attiecībās ir balanss, taču – vienkāršāk pateikt, grūtāk izdarīt. Lai gan varētu šķist, ka šāds modelis ar laiku varētu neapmierināt to, kuram šī iespēja šķietami netiek dota, realitātē ir tieši otrādāk – visbiežāk, situācijai nemainoties, aizvainoti, vīlušies un pat arī nedaudz zaudējuši savu pārliecību ir tie, kuri uzņēmušies gultas priekus iniciēt.

Vai tiešām šis "pienākums" ar laiku pāriet tikai viena partnera pārziņā, ko tas attiecībām nozīmē un kā situāciju vērts par labu, ja esošais modelis intīmās tuvības burvību gandē jau pašā saknē, portālā "Elite Daily" skaidro psihoterapeite Kellija Kilteja, kā arī seksa eksperte un autore Kaila Lorda.

Situācija – bieža parādība

Eksperti skaidro, ka lielākajā daļā attiecību visbiežāk ir tikai viens partneris, kurš šo lomu uzņemas regulāri. "Vienmēr viens no pāra ir vairāk dēvējams par seksa iniciatoru," norādījusi Kitleja. Viņa gan piebilst, ka tas ir absolūti normāli un pieņemami, ja vien abas puses ar šādu sadalījumu ir mierā. "Taču, ja partnera iniciatīva tiek regulāri noraidīta, šī situācija var negatīvi ietekmēt turpmāko attiecību dinamiku."

Ja regulāri pieķer sevi pie domas, ka "parasti jau es tikai gribu mīlēties, bet viņš/viņa par šo domu nekad neizrāda nekādu sajūsmu", tas noteikti ir trauksmes zvans – abiem priekšā nopietna saruna par attiecībām un mīlas dzīvi.

Seksuālās vēlmes un seksuālā pārliecība nav sinonīmi

Bieži vien šis disbalanss rada problēmas tāpēc, ka nokaitinātajam partnerim nav īsti skaidrs, kāpēc virsvadība vienmēr jāuzņemas tieši viņam. Lorda skaidro, ka iemesli tam ir dažādi: "Ja esi tas, kurš parasti uzvedina uz mīlas priekiem, tas var nozīmēt, ka jūties daudz brīvāk, izpaužot partnerim savas seksuālās vēlmes." Tāpat speciāliste uzsver uz iespējami augstāku libido līmeni. "Tas gan nenozīmē, ka partneris tevi neiekāro. Tas vienkārši parāda, ka tev savas seksuālās vēlmes izteikt ir daudz vienkāršāk nekā otram."

Tomēr Lorda arī nenoliedz, ka reizēm šī situācija var būt iemesls jau tālākām problēmām attiecībās. Jā, šis ieilgušais modelis var arī signalizēt, ka partneris vairs tik ļoti nealkst būt tavos apskāvienos, kā arī jūsu saikne vairs nav tik spēcīga kā sākumposmā. Vai tas nozīmē, ka pie šī trauksmes zvana jāmet plinti krūmos? Nē, bet ir iemesls apzināties, ka tik rožaini viss jūsu starpā nemaz nav.

Turpinājumā iepazīsties ar laulību un attiecību terapeites Izadoras Almanas ieteikumiem, kā rīkoties, lai abi būtu apmierināti ar seksuālo dzīvi!

Ja seksu inicēju es, tad ir pienācis laiks par to pateikt skaļi – bez sūdzēšanās un pārmetumiem. Viņa iesaka izmantot šādu pieeju, sakot: "Mūsu intīmajā dzīvē esmu tas, kurš parasti uz to uzvedina. Es priecātos, ja arī tu pārmaiņas pēc ņemtu grožus savās rokās. Varbūt tu reizēm varētu to pateikt skaļi vai kādā mums abiem saprotamā veidā uz to uzvedināt, piemēram, pirms iešanas gulēt, aicinot ieiet kopā dušā vai piedāvājot masāžu?".

Šeit svarīgi būt gatavam saņemt atbildi un skaidrojumu, kāpēc viņš vai viņa to neredz kā iespējamu variantu, vai arī kāpēc partnerim tas ir tik sarežģīti. Paturi arī prātā, ka tie var nebūt vien parasti aizbildinājumi tikai tāpēc, lai nevajadzētu izkāpt no savas komforta zonas. Neaizmirsti, ka ir cilvēki, kuri var atbildēt uzbudinājumam, taču pašiem to spontāni izsaukt, ja netiek īpaši stimulēti, var būt ļoti sarežģīti. Ja šis ir tavu attiecību gadījums, aicini partneri biežāk izteikt tev komplimentus, pasacīt, cik ļoti mīlēts patiesībā esi, vai kā citādi norādīt uz gaisā virmojošu iekāri.

Ja mīlēšanos parasti uzsāk partneris un tu šajā modelī esi pasīvais elements, tev jāatbild uz jautājumu – vai esi gatavs savā ikdienā un darbībās veikt korekcijas, lai partneris būtu laimīgs? Ja mīļotais cilvēks nekad par to nav skaļi runājis, nevajag ačgārni pieņemt, ka viņš to nav pamanījis un ka viņu esošā situācija apmierina.

Almana uzsver, ka labs paņēmiens, kā situāciju nedaudz nogludināt, ir partneri pārsteigt ar kādu nepārprotamu soli, piemēram, skūpstu, kas ir kaislīgāks nekā parasti. Pieskaries vēl maigāk nekā parasti. Speciālistes uzsver, ka partneris noteikti reaģēs uz šo negaidīto izpausmi, tāpēc tas var būt perfekti piemērots brīdis sarunai. Vai viņam/viņai tas patika? Vai kāds no jums jutās neērti? Vai ir vērts pamēģināt vēlreiz? Lai arī kāds būtu rezultāts, šīs sarunas tāpat satuvina.

Kas vēl pie vainas?

Lorda piebilst, ka bieži vien partneri vienkārši nepareizi nolasa viens otra vēlmes. Ja dominēšana atkārtojas no reizes uz reizi, var rasties sajūta, ka partneris jo īpaši tīko pēc iekarotāja lomas, kamēr patiesībā viņš klusībā cer uz lielāku iniciatīvu no tavas puses. Un to jūs sapratīsiet tikai tad, ja atklāti izrunāsieties.

Kā skaidrojusi seksa terapeite Danika Mičela, šīs delikātās sarunas laikā vislabākā pieeja ir "es" formas izmantošana, tas nozīmē – runā tikai par savām sajūtām, partnera prātā neiespējot domas, kas patiesībā nemaz nav viņa. "Mierīgi un rūpīgi ved viņu pareizajā virzienā," viņa sacījusi, piebilstot, ka pēc savas perspektīvas atklāšanas svarīgi arī vaicāt jautājumus. "Ļauj runāt arī partnerim, lai saruna nebūtu tikai tavs monologs. Arī viņa labsajūta ir svarīga!"

Neuztraucies, ja pēc šīs sarunas jutīsies nedaudz neveikli un dīvaini. Speciālistes uzsver – tas ir normāli un ar laiku pāries. Tas būs tā vērts, jo ieraudzīsi partnera, kuru šķietami lasi kā atvērtu grāmatu, vēl nemanītās šķautnes!