Esmu attiecībās ar sev piemērotu cilvēku? Mīlestības tests jauniešiem

Sirds dziļumos mēs visi gribam būt mīlēti. Mēs visi vēlamies īstu tuvību – lai mūs pazīst un vērtē tādus, kādi esam. Un vairākums jauniešu pat mūsdienu hiperseksualizētajā pasaulē joprojām sapņo laimīgi apprecēties – atrast kādu, ar kuru kopīgi vadīt šo dzīvi.

Kā savā grāmatā "Kā izaudzināt laipnus bērnus" raksta tās autors, attīstības psihologs un pedagoģijas profesors Tomass Likona, – kad viņu aicina skolās un konferencēs runāt ar pusaudžiem par romantiskām attiecībām, viņš vienmēr sākumā jautājot: "Cik daudzi no jums gribētu kādudien apprecēties?" Lielākā daļa roku paslejoties augšup. "Cik daudzi no jums grib bērnus?" – arī pie šāda jautājuma vairums jauniešu atbildot apstiprinoši.

Likona uzsver, ka laulība un vecāku loma ir divi visgrūtākie pienākumi, ko kāds no mums jebkad uzņemsies. Abi dziļi ietekmē mūsu laimi. Abi atstāj paliekošas sekas uz sabiedrības sociālo veselību. Abi prasa labu raksturu. Sarunās ar pusaudžiem eksperts uzsverot, cik svarīgi ir iepazīt romantiska partera raksturu jau pašā attiecību sākumā, ja vien tas ir iespējams. Speciālists stāsta, ka viņš jauniešiem iedodot patiesas mīlestības rakstura testu, ko pats izveidojis kā līdzekli, kas palīdz it kā paskatīties no malas un novērtēt, kāds raksturs ir personai, kas tev varbūt šķiet pievilcīga. Lūk, kā Likona iepazīstinot jauniešus ar šo testu: "Patiesi mīlošām attiecībām, kas balstās uz savstarpēju cieņu un rūpēm, vajadzīgs labs raksturs. Šis tests palīdzēs objektīvi palūkoties uz tās personas raksturu, kas tev šķiet romantiski pievilcīga vai ar kuru tev ir attiecības, un izlemt, vai ir prātīgi turpināt attiecības. Pat viena rakstura problēma kādā svarīgā jomā var būt zīme, ka attiecības nav veselīgas un var darīt tevi nelaimīgu."

Lai darītu saprotamu domu, ka rakstura nepilnības var nest lielu nelaimi attiecībām, psihologs allaž ar jauniešiem daloties stāstā par kādu jaunu sievieti, kuru pēc viņas mātes lūguma viņš esot reiz konsultējis. Keitlinai bija 19 gadu, un viņa bija saderinājusies ar jaunekli, kurš bija ārkārtīgi īpašniecisks un greizsirdīgs, ar strauju dabu, daudz dzēra un bārā iesaistījās kautiņos, kad bija par daudz iedzēris. Ņemot vērā visus šos briesmu signālus, Likona mēģinājis pierunāt sievieti, lai pārdomā savu ieceri apprecēties ar šo puisi. Psihologs mudinājis jauno sievieti nosaukt trīs jaunekļa īpašības, ko apbrīnoja, un trīs viņa īpašības, ko apbrīnoja viņš. Meitene nevarējusi nosaukt nevienu īpašību, toties apgalvojusi, ka jaunieši viens otru mīlot.

Viņi apprecējās, un laulība izvērtās par katastrofu. Drīz vien viņš kļuva vēl valdonīgāks un pasāka iekaustīt sievu, kad bija piedzēries. Reiz viņš nogrūda sievieti lejā pa kāpnēm. Keitlina šausmās aizbēga dzīvot uz citu pilsētu, kur nodrošinājās ar policijas aizsardzības orderi.

Likona uzsver, ka tāds rīks kā patiesas mīlestības rakstura tests var palīdzēt jaunam cilvēkam uzdot jautājumu: "Vai šis tiešām ir tas cilvēks, ar kuru es gribu būt kopā?"

Lūk, pats tests! Atbildi uz jautājumiem ar "jā" vai "nē", lai pēcāk saskaitītu, cik ir "jā" un cik – "nē" atbilžu. Jāpieņem, ka – jo vairāk "nē", jo mazāk piemērots cilvēks tev ir.

Vai šī persona izturas pret mani ar laipnību un cieņu?

Vai šī persona ir laipna un cieņpilna pret cilvēkiem vispār?

Vai šī persona jebkad grūsta, purina, sit, draud, verbāli aizskar vai kā citādi terorizē mani?

Vai šī persona ir egoistiska, vienmēr grib, lai viss notiek pēc viņa prāta?

Vai šī persona izceļ visu labāko manī?

Vai es jūtos laimīgs pēc kopīgas laika pavadīšanas?

Vai šī persona ciena manas vērtības, tostarp manas seksuālās vērtības, un nekad nespiež darīt neko tādu, ko es neuzskatu par pareizu?

Vai šī persona bieži sadusmojas?

Vai šī persona dusmās kļūst vardarbīga?

Kad mēs neesam vienisprātis, vai šī persona mēģina saprast manas jūtas un rast atrisinājumu?

Vai šī persona atvainojas, kad ir izdarījusi ko aplamu?

Vai šī persona spēj piedot un salabt pēc strīda?

Vai šī persona lieto neatļautas apreibinošās vielas vai pārlieku daudz alkohola?

Vai šī persona skatās pornogrāfiju?

Vai es varu ticēt, ka šī persona man saka patiesību?

Vai šī persona tur solījumus un pilda pienākumus?

Vai šī persona pieņem sliktus lēmumus?

Ja ticība manā dzīvē ir svarīga, – vai šī persona tajā dalās ar mani vai vismaz izturas ar cieņu?

Vai es lepotos, saucot šo personu par vīru vai sievu?

Vai šī persona būtu labs atdarināšanas cienīgs paraugs maniem bērniem – laba rakstura piemērs? Vai es gribētu, lai mani bērni izaugtu tādi kā viņš?

Ja cilvēks šajā testā saņem zemu vērtējumu, lieki netērē laiku šīm attiecībām, iesaka speciālists. "Nedomā: "Varbūt es spēju viņu mainīt" vai "Varbūt viss kļūs labāk, kad būsim precējušies". Cilvēki, kuriem piemīt nopietni rakstura trūkumi, ļoti bieži pēc apprecēšanās ir sliktāki," brīdina Likona.

Avots: Tomass Likona "Kā izaudzināt laipnus bērnus un pretī iemantot cieņu, pateicību un laimīgāku ģimeni", izd. "Avots".