Īpašām dienām vai jaunu sajūtu izmēģināšanai – krūtsgalu orgasms

Ierasts orgasmu saistīt ar intīmajiem orgāniem starp kājām, tikmēr tiek piemirsta sieviešu erogēnā zona virs vidukļa – krūtsgali. Ikvienām krūtīm, iespējams, ir potenciāls kļūt par baudas kulminācijas raisītājām. Izņēmumi varētu būt saistīts ar krūšu samazināšanu vai ķermeņa augšdaļas ķirurģiju – to arī minēsim.

Kas īsti ir krūtsgalu orgasms

Seksoloģe un klīniskā psiholoģe no Honolulu Džanete Brito portālā "Woman Health" skaidro, ka krūtsgalu orgasms ir "patīkama seksuālās uzbudinātības atbrīvošana, stimulējot krūtsgalus, bet nekairinot tieši klitoru vai peni."

"Stimulējot krūšu galus un apkārtējos krūšu audus, var radīt seksuālu kulmināciju, kas līdzinās dzimumorgānu orgasmam," saka Eimija Bojadzjana no tiešsaistes seksuālās labsajūtas veikala "Wild Flower". Spēt gūt krūtsgalu orgasmu var, pateicoties daudzajiem nervu galiem uz krūtsgala un ap to, piebilst Holija Ričmonda, somatiskā psiholoģe un sertificēta seksa terapeite.

Kāpēc censties sasniegt krūtsgala orgasmu



Varētu likties – ko gan mēģināt sasniegt kaut kādu krūtsgalu orgasmu, ja var gūt dzimumorgānu baudas virsotni? "Taču krūtsgalu orgasms var būt tikpat intensīvs, ja ne pat intensīvāks," atzīmē Bojadzjana. "Dažas sievietes saka, ka krūtsgalu orgasma sajūtas atgādina orgasmu, kas gūts, stimulējot dzimumorgānus, savukārt citas to raksturo kā unikālu sajūtu, kad viscaur ķermenis vibrē. Lai arī kādā veidā tu gūsti orgasmu, nav viena pareizā veida," saka Ričmonda.

Un kas ir pats labākais – krūtsgalu orgasms var būt pirms dzimumorgānu orgasma, tā gūstot vairākas baudas virsotnes vienā mīlēšanās reizē. Krūtsgalu orgasms var būt arī laba seksa alternatīva menstruāciju laikā, kā arī, ja gribas izmēģināt ko jaunu.

Kā gūt krūtsgalu orgasmu? Prakse, prakse, prakse. Katrs ķermenis ir unikāls un atšķirīgi reaģē uz stimulāciju, tādēļ ir svarīgi eksperimentēt, ieklausīties savā ķermenī un koncentrēties uz baudu, nevis orgasmu. Lai noskaidrotu, kas tev ir piemērotākais, noteiksi sāc ar "prieku pašam sev" (pazīstamu arī kā masturbāciju), saka Ričmonda. Tādā veidā tu sapratīsi, ko vēlies, lai dara kāds cits. Turklāt tu pat varētu atklāt, ka viena no tavām krūtīm ir jutīgāka nekā otra.

Brito iesaka "eksperimentēt ar dažādiem pieskārieniem". Piemēram, veic vieglu vai mērenu pieskārienu krūtsgalam ar pirkstiem vai mēģini masēt visu krūti, pēc tam pārejot uz maigāku un spēcīgāku saspiešanu vai pagriešanu. Pēc tam var pāriet uz krūtsgala vilkšanu, pirms koncentrējoties uz visu krūti.

Lēnām audzē baudu un ļauj tai sevi pārņemt. Ne visi šādā veidā var sasniegt orgasmu, tāpēc, tiklīdz jūti, ka esi tuvu kulminācijai, nekautrējies pievienot maksts stimulāciju, saka Ričmonda (Jā, to joprojām varēs uzskatīt par krūtsgalu orgasmu).

Ja nu man krūtis nav tik jutīgas



Ir pilnīgi iespējams, ka krūtis arī nav tik jutīgas, saka ginekoloģe Alīša Dveka no Ņujorkas: "Sievietēm ir atšķirīgs krūšu jutīgums un to ietekmē dažādi faktori. Pirmais – ģenētika. Dažkārt krūtsgalus nevar vienkārši stimulēt. Citos gadījumos krūtsgalu nervus var ietekmēt krūšu operācijas, piemēram, to palielināšana vai samazināšana, pacelšana, biopsija vai citas. Un dažreiz to var ietekmēt kāda psiholoģiskā trauma, piemēram, kas gūta seksuālā vardarbības pieredzē vai krūts vēža emocionāli smagās pieredzes dēļ. Tas ir normāli."

Krūšu jutīgumu var palielināt, tām pieskatories laikā, kad tās ir jutīgākas. Piemēram, menstruāciju ciklā var būt periodi, kad krūtis ir jutīgākas, teiksim, pašu mēnešreižu laikā. Tātad – ja nav sāpju, var jūtīgākos periodus izmantot, lai pieskartos sev vai ļautu otram to darīt, saka Ričmonda.