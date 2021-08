'Ja nodarbošos ar seksu, nespēšu skatīties acīs mātei.' Pieaugušas sievietes izaugsme psihoterapijā

Sievietes nereti ir neapmierinātas ar savu sievietes būtību, par to savā praksē pārliecinās psihoterapeite Olga Siļnova. Viņas žēlojas, ka nevar atrast "labu vīrieti", "visi vīrieši ir maitas", "nezinu, kā veidot attiecības ar vīriešiem", "man trūkst uzmanības", "negūstu apmierinājumu seksā", "manas attiecības izjauca māte" utt. Šīm klientēm kopīgs esot tas, ka viņas īsti nezina, kā būt pieaugušai sievietei. Šajā rakstā psihoterapeite dalās fragmentā no konsultācijas ar klienti. Šī situācija ilustrē nelabvēlīgu sievietes pieaugšanas pieredzi. Pateicoties konsultācijai, klientei izdevās rast citu attīstības ceļu saviem pārdzīvojumiem saistībā ar vīriešiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Raksts publicēts portālā "Gestalt Therapy".

Kliente, sauksim viņu par Annu, piedalās geštaltterapijas iepazīšanās programmā. Tā notiek grupā.

Anna: (Apsēžas krēslā.) Man tā skrien sirds... (Viņa sāk ļoti ātri runāt.)

Terapeite: Ar ko saistīta tava sirds skriešana?

Es piedāvāju parūpēties par savām ērtībām – apstāties, apskatīties apkārt, ieklausīties sevī.

Es iedzeršu ūdeni. (Viņa atnes ūdens pudeli, noliek pie krēsla.)

Mamma mani nekad nav sapratusi. Bērnībā es draudzējos ar puikām, man nebija interesanti ar meitenēm. Es biju "nebučotā meitene" (12 līdz 14 gadu vecumā), bet mamma teica – "Tu esi prostitūta", "Tu būsi uz ielas"... Kaut gan man pat nebija domu ar kaut ko tādu nodarboties...

Tu sāki stāstīt no bērnības laika...

Tagad esmu šķīrusies no vīra.

Es zinu, ka tas bija ļoti grūts un svarīgs Annas solis. Laulība bija nelaimīga, bet viņa ļoti baidījās šķirties, lai nepaliktu bez iztikas avota, kaut gan ģimeni pamatā uzturēja viņa pati un bērns nepaliktu bez tēva. Anna stāstīja par to, ka ilgi negāja prom no vīra, jo nebija, kur dzīvot, vīrs atteicās nopirkt dzīvokli. Viņa aizgāja no vīra mājām pēc tam, kā vīramāte viņu apvainoja – "Tu esi prostitūta", jo pie viņas bija ieradušies draugi, starp kuriem bija arī vīrietis.

Vīrs mani neaizstāvēja, bet izmantoja situāciju saviem mērķiem. Iznāk, ka viņi izdzina mani kā prostitūtu. Bet es taču paniski baidos no vīriešiem! (Anna ar skumjām izmet un sāk rūgti raudāt.) Tas ir netaisnīgi!