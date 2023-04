Ja tu pārdzīvo kādas sēras... vienalga, zaudēji draugu, mājdzīvnieku vai darbu

Sēras ir universāla cilvēciskā pieredze. Ikviens var kaut ko savā dzīvē zaudēt. Un nav divu vienādu tuva cilvēku zaudējumu, katram var būt citādāki pārdzīvojumi. Nav arī noteiktas laika skalas un skaidra plāna, kas jāievēro.

Vairāk stāsta klīniskā psiholoģe Džeklīna Džonsone portālā "Psycom".

Dažiem cilvēkiem var šķist, ka viņi salīdzinoši ātri atrod veidus, kā tikt galā ar zaudējumu, savukārt citiem skumjas turpinās ilgu laiku un var sākt traucēt ikdienas dzīvē.

Daudzi faktori var ietekmēt sērošanu. Pēkšņas vai vardarbīgas nāves pārdzīvošana var radīt citādākas sajūtas nekā paredzamas nāves piedzīvošana līdzās. Mīļotā cilvēka zaudēšana ir saistīta ar unikālām un sāpīgām emocijām.

Neatkarīgi no apstākļiem, nav veida, kā sagatavoties zaudējumam, taču ir iespējas, kas var palīdzēt tikt tev ar to galā. Tu neesi viens.

Kādi var būt zaudējumi:

mīļotā cilvēka vai dzīvnieka zaudējums;

darba zaudējums;

dzīvesvietas maiņa;

pārmaiņas attiecībās – laulības šķiršana vai draudzības pārtraukšana.

Sēras var:

ietekmēt tavas ikdienas attiecības;

radīt vainas apziņu;

radīt depresijas simptomus.

Ir dažādu tipu sēras.

Traumatiskas sāpes

Šāda veida sēras var rasties, reaģējot uz pēkšņu, negaidītu vai nedabisku zaudējumu, piemēram, nāvi, ko izraisījis nelaimes gadījums vai vardarbība, pašnāvība vai priekšlaicīgas dzemdības.



Līdzās visām parastajām sēru sekām šādas sēras var izraisīt arī simptomus, kas līdzinās pēctraumatiskā stresa traucējumiem, tostarp:

atmiņu uzplaiksnījumi (flešbeki);

murgi;

bezmiegs;

trauksme;

dusmas;

vaina;

emocionāls nejūtīgums.

Komplicētas sēras



Šāds stāvoklis, ko dažreiz sauc arī par ilgstošām skumjām, ietver:

intensīvas un nepārtrauktas emocijas saistībā ar nāvi;

pārmērīgu prātošanu par nāves apstākļiem vai sekām;

pārmērīgu izvairīšanos no jebkādiem atgādinājumiem par nāvi vai zaudēto tuvinieku;

emocionālu nejūtīgumu vai tādu kā atsvešinātības sajūtu no citiem.

2020. gada pētījumi liecina, ka cilvēkiem ir lielāka varbūtība attīstīties sarežģītiem sērošanas traucējumiem, ja apstākļi ir kaut kādā veidā traumatiski. Vienlaicīgi var rasties arī trauma un nomācošas skumjas.

Paredzamas skumjas



Šāda veida skumjas ir saistītas ar sērām par gaidāmo zaudējumu, kas vēl nav noticis. Un tas parasti notiek nāvējošas slimības kontekstā.

Dažiem cilvēkiem var būt īpaši grūti runāt par paredzamām skumjām, tās var radīt iekšēju konfliktu. Piemēram, cilvēks grib izbaudīt atlikušo laiku ar savu mīļoto, bet var būt arī grūti to izbaudīt, jo ir šīs milzu skumjas.

Neviennozīmīgs zaudējums



Šis jēdziens apraksta situāciju, kad tiek nodarīts zaudējums bez pilnīga noslēguma vai izpratnes līdz galam par notikušo. Šo terminu bieži lieto pazudušas personas gadījumos – tuviniekiem ir jāmēģina apstrādāt savas emocijas par zaudējumu, nekad nezinot, kas ar cilvēku noticis.

Neskaidrs zaudējums var rasties arī gadījumos, kad cilvēks ir "pazudis", bet fiziski dzīvs un blakus, piemēram, viņam ir Alcheimera slimība vai cilvēks zaudējis atmiņas par savu ģimeni vai dzīvi. Tas tuviniekiem var radīt dziļu bēdu sajūtu, kaut cilvēks fiziski ir tepat.

Kādas ir sēru pārstrādes tehnikas



Sēru gadījumā var būt efektīva jebkāda veida sarunu terapija, jo tā veido drošu, nenosodošu telpu, kurā cilvēks var izteikt savas emocijas. Dažos gadījumos ir īpašas metodes, kuras terapeits var izmantot, lai ārstētu skumjas.

Kognitīvi biheiviorālā terapija



Kognitīvi biheiviorālās terapijas mērķis ir palīdzēt cilvēkam pārvaldīt savas ciešanas, atpazīstot domāšanas modeļus, kas to var izraisīt. Apzinoties negatīvus un izkropļotus domāšanas paradumus, cilvēks var pielāgot savu domāšanas veidu un pārvaldīt nepārvaramas emocijas.

Pētījumi liecina, ka šis terapijas veids var mazināt tādus simptomus kā depresija un trauksme pieaugušajiem.

Pieņemšanas terapija

Tās pamatā ir ideja, ka negatīvās emocijas rodas ne tikai no mūsu pieredzes, bet arī no mūsu nevēlēšanās pieņemt šo pieredzi. Pretošanās vai mēģinājums izvairīties no neērtām sajūtām var radīt lielāku diskomfortu, savukārt pieņemšanas terapija māca pieņemt stresu, diskomfortu un negatīvas emocijas, lai tās pārvarētu.

Komplicētu sēru terapija



Tā ir uz pierādījumiem balstītā pieejā, 16 sesijās, kas ietver vairākas dažādas ārstēšanas pieejas, tostarp piesaistes teoriju un kognitīvi biheiviorālo terapiju.

Tās laikā koncentrējas uz sava zaudējuma realitātes pieņemšanu un to, kā šī realitāte ir mainījusi dzīvi. Tajā nosprauž nākotnes mērķus, kuros netiek ietverts zaudētais cilvēks.

Šajās programmās iekļauj šādas tēmas:

saprast un pieņemt sēras;

pārvaldīt sāpes;

domāt par nākotni;

veidot saikni ar citiem;

stāstīt par nāves pieredzi;

iemācīties sadzīvot ar atgādinājumiem par zaudēto;

savienoties ar atmiņām.

Atgādinām



Sēras ir viena no grūtākajām pieredzēm, ko var piedzīvot ikviens. Neatkarīgi no apstākļiem, nozīmīgs zaudējums vienmēr rada emocijas, bet katrs skumst citādāk.