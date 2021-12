Juris Rubenis par attiecību lomām un mijiedarbību: 'Vīrietis nav nekas bez sievietes'

Uz jautājumu par sievietes lomu dažādu pasaules vīriešu, līderu, mākslinieku dzīvēs, kontemplācijas skolotājs, Integrālās izglītības institūta direktors, rakstnieks Juris Rubenis Radio SWH raidījumā "Ar dziesmu par dzīvi" atzīst: "Es domāju – milzīga loma. Vīrietis nav nekas bez sievietes. Tā ir mana pārliecība. Īstenībā jau tā ir tāda mijiedarbība."

Viņš cer, ka šī brīža sabiedrība lēnām iziet no laikmeta, kura centrā ir vīrietis, blakus viņa kundze, kas rūpējas par to, lai kungs pietiekami labi uzmirdzētu: "Varbūt, ka šis koncepts kādreiz arī bija skaisti domāts, bet es domāju, ka ir laiks, kurā mēs esam nonākuši pie tāda punkta, kurā varam abpusēji viens par otru rūpēties un vēlēties palīdzēt, lai mēs katrs varētu izpaust to, kas mēs esam. Tā tam vajadzētu būt. Tā tam vajadzētu attīstīties."

Rubenis atklāj arī sievas Ingas nozīmi viņa dzīvē: "Tā ir tiešām nenovērtējama. Es domāju, ka viņa ir varējusi man atvērt ļoti daudzas smalkas durvis, kuras spēj atvērt tikai sieviete. Respektīvi – sievietei rokās ir atslēdziņa uz dažiem vīriešu failiem, kurus var atvērt tikai sievietes roka." Viņš norāda, ka tā ir tā mijiedarbība, kur divi cilvēki var viens otram vislabāk palīdzēt un pakalpot. "Es patiešām domāju, un tas nav pārspīlējums, ka es nebūtu varējis tik ļoti lielā mērā varbūt augt un attīstīties kā cilvēks, ja nebūtu saņēmis tik ļoti nozīmīgu gudras, dziļas sievietes atbalstu," atzīst Rubenis.

Kontemplācijas skolotājs norāda, ka tēma par sievietes un vīrieša izlīdzināšanos, ir sarežģīta tēma. "Skaidrs ir tas, ka šis laikmets mūs mudina pa jaunu uzdot jautājumu – ko nozīmē būt vīrietim un ko nozīmē būt sievietei, kas ir tas, kas notiek starp mums. Tas, ka trinkšķ pa šuvēm vecie koncepti, nenozīmē, ka viss iet uz postu un galu, gluži vienkārši dažādas vīrieša un sievietes attiecību formas tiek pielāgotas dažādiem izdzīvošanas periodiem," tā Rubenis.

