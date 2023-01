Kā pārstāt dusmoties uz bijušo: trīs vienkārši soļi ceļā uz piedošanu

Nav nekā briesmīgāka par nodevību no cilvēka, kuram šķietami tevi vajadzētu mīlēt stiprāk par visu citu uz pasaules. Kad uzticēšanās ir iedragāta, dusmas ir absolūti normāla aizsargreakcija. Kā iemācīties kontrolēt emocijas?

Nodevības radītā rēta dažreiz dzīst pārāk ilgi. Ja tu turēsi aizvainojumu, tad nevarēsi virzīties uz priekšu. Kad dusmas, kas radušās cita cilvēka rīcības dēļ, tur tevi strupceļā, tas nozīmē, ka šis cilvēks joprojām kontrolē tavu dzīvi. Kā palaist dusmas brīvībā, to portālā "Psychology Today" skaidro kognitīvā psihoterapeite Dženisa Vilhauere.

Atzīsti sev, ka esi dusmīgs

Dusmas ir emocijas, kas cilvēkos bieži raisa diskomforta sajūtu. Iespējams, tu tici aptuveni šādām pārliecībām: "labi cilvēki nedusmojas", "dusmas nav pievilcīgas", "esmu augstāk par šādām emocijām". Daži vispār krīt galējībās, lai apslāpētu negatīvās jūtas. Bieži šāda veida soļi ir saistīti ar paškaitējošu un neveselīgu uzvedību.

Pirmais, kas būtu jāizdara, lai palaistu dusmas brīvībā, – atzīt tās.

Kad kāds pret tevi izturas slikti, pārkāpj personīgās robežas vai dara ko, kas tevi aizvaino, tev ir pilnas tiesības dusmoties uz šo cilvēku. Dusmas šādās situācijas vēsta par to, ka tev piemīt pašcieņa. Atceries, ka dusmas parādās tādēļ, lai tev palīdzētu. Tās signalizē, ka atrodies bīstamā situācijā. Bieži vien tieši emocijas dod vīrišķību pārtraukt neveselīgas attiecības.

Nebaidies izrādīt dusmas

Iespējams, pagātnē tu esi apspiedis dusmas līdz brīdim, kamēr tās neuzsprāgst kā viena liela degbumba. Pēcāk tu esi nožēlojis un devis sev solījumu turēt sevī emocijas vēl dziļāk. Vai arī saskāries ar kritiku par savu atklāto dusmu izrādīšanu.

Speciāliste skaidro: pastāv veselīgi un neveselīgi veidi, kā izrādīt emocijas. Neveselīgi veidi var kaitēt tev un tavām attiecībām ar citiem cilvēkiem, bet veselīgi – palīdzēt sadziedēt brūci.

Ļaut vaļu dusmām ir svarīga daļa no visa procesa, kā tikt galā ar negatīvām jūtām.

Dažreiz ir pat nepieciešams izteikt emocijas tieši konkrētā cilvēka klātbūtnē. Bet, kad runa ir par cilvēkiem, attiecībām, kuras jau ir noslēdzošā fāzē, dalīties savās jūtās nav obligāts nosacījums, jo tev vairs nav nepieciešama atvainošanās sevis dziedināšanas nolūkos.

Nekaitīgs veids, kā palaist brīvē dusmas, ir izteikt tās uz papīra. Uzraksti vēstuli bijušajam, pastāsti visu, ko patiesi gribētu pateikt. Neko neslēp, jo patiesībā tu nemaz neplāno to vēstuli viņam nosūtīt. Aiz spēcīgām dusmām dažreiz slēpjas stipras sāpes, tāpēc, ja vēlies raudāt – dari to, necenties sevi ierobežot.

Pēc tam, kad būsi pabeidzis rakstīt šo vēstuli, noliec to maliņā un pamēģini darīt kaut ko jautru un aktīvu. Vēlāk, ja vēl jutīsi, ka tas ir svarīgi, parādi vēstuli kādam, kuram uzticies, piemēram, tuvam draugam vai psihologam. Kad būsi gatavs, aizvāc no acīm šo vēstuli vai vēl labāk – iznīcini to.

Neuztver lietas personiski

To, ko cilvēks runā vai dara, lielā mērā vienmēr attiecas tieši uz viņu pašu, nevis tevi. Ja partneris ir bijis tev neuzticīgs, tas nenozīmē, ka tevī ir kaut kas slikts, – viņš vienkārši ir nolēmis būt neuzticīgs.

Iemācīties palaist dusmas brīvā lidojumā būs vieglāk, kad tu pacentīsies palūkoties uz situāciju ar citu iesaistīto personu acīm.

Vairums cilvēku sev neuzliek par mērķi kādam nodarīt sāpes. Viņi kaut ko dara, cenšoties paši sajusties labāk. Labi tas vai slikti, bet cilvēka dabā ir ielikts – pieņemt lēmumus, orientējoties uz savu personīgo labumu. Par to, kā šī rīcība ietekmē citus, mēs aizdomājamies tikai sekundāri.

Protams, tas nav attaisnojums. Bet dažreiz izpratne par to, pēc kā vadījies šis otrs cilvēks, var palīdzēt labāk tikt skaidrībā par pagātnes notikumiem un neuztvert tos tik personiski. Vienmēr vieglāk piedot cilvēkam ir tad, kad tu viņā saskati veselu personību.

Ja konstatē, ka burtiski dedz dusmās tādēļ, ka otrs cilvēks ir kaut ko izdarījis vai nav izdarījis, pacenties nedaudz norobežoties un atcerēties labās īpašības, kuras viņā esi pamanījis, kad pirmoreiz satikāties. Atzīsti, ka visiem ir savi trūkumi un mēs visi pieļaujam kļūdas. "Mīlestība pati par sevi nenodara mums ļaunu. Ievaino tas, kurš neprot mīlēt," kāda runasvīra reiz teikto citē Vilhauere.

