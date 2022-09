Kādas intīmpreces ir populārākās Latvijā? Aktuālās tendences

ASV pirktākā seksa rotaļlieta šobrīd ir vibrators, kam seko mantiņas anālajām rotaļām un lubrikanti, liecina statistikas portāla "Statista" apkopotie dati. Savukārt austrālieši dod priekšroku klitora stimulatoriem, kas imitē orālo seksu, un pāru rotaļlietām. Seksuālajai baudai tiek veltītas grāmatas, filmas un seriāli, arī slavenības ne tikai brīvi runā par seksu, bet pat laiž klajā savus seksa rotaļlietu modeļus. Kā uz šī fona izskatās Latvija? Ko no plašā seksa rotaļlietu klāsta visbiežāk izvēlamies? To vaicājam intīmpreču veikalu konsultantiem.

Stabils favorīts – vibrators

"Arvien vairāk cilvēku visā pasaulē sāk apzināties, cik lielā mērā veselīga seksualitāte ietekmē kopējo dzīves kvalitāti un labsajūtu. Laiki, kad intīmpreču veikalā bija jāuztraucas, ka tik kāds tevi nepamanīs, palikuši pagātnē," iedrošina intīmpreču veikalu tīkla "SexyStyle" tirdzniecības vadītājs, eksperts Jurijs Ohrimenko.

Viņš atklāj, ka "SexyStyle" veikalos, tāpat kā ASV, jau vairākus gadus pēc kārtas visbiežāk izvēlas iegādāties seksa rotaļlietu klasiku – vibratoru. "Taču šis fakts vien neļauj spriest par mūsu sabiedrības seksuālo gaumi. Šobrīd pieejamais vibratoru klāsts ir ārkārtīgi plašs un daudzveidīgs – atšķiras gan to izmērs, gan forma, jauda un funkcijas. Kas vienam patīk, otram var šķist bezjēdzīgs, tāpēc tiem, kuri vēlas populāro rotaļlietu izmēģināt, vērts pakonsultēties un būt gataviem eksperimentēt.

Ja runa ir par šampūnu, mums šķiet normāli, ka, ja pirmais neiepatīkas, nākamajā reizē pamēģināt citu un tā turpināt, kamēr atrodas īstais. Savukārt seksa rotaļlietu gadījumā slikta pirmā pieredze var izrādīties arī pēdējā," komentē Ohrimenko un aicina apbruņoties ar pacietību un dot sev laiku gan, lai atrastu īsto rotaļlietu, gan lai pierastu pie jaunajām sajūtām, ko tā sniedz.

Teju tikpat bieži kā vibratorus šajā veikalā pircēji izvēlas stimulatorus. Par stimulatoriem sauc rotaļlietas, kuras, lai arī var būt aprīkotas ar vibrēšanas funkciju, primāri baudu rada citā veidā, piemēram, ar gaisa plūsmu vai pulsējošu efektu. Piemēram, ir tāds, kuram ir divvirzienu gaisa plūsma, kas nedaudz iesūc un atlaiž klitoru, tā ātri vien novedot līdz orgasmam.

Savukārt intīmpreču veikalā "SuperStar" vispopulārākie ir erekciju spēcinoši gredzeni vīriešiem. "Parasti tos izvēlas ar vibrējošu efektu, kas sniedz papildu stimulāciju sievietei dzimumakta laikā. Otra pieprasītākā prece mūsu veikalā ir vakuumpulsators sievietēm. Jā, šīs preces "apsteidz" vibratorus," stāsta veikala "SuperStar" vecākā darbiniece Fanija Apine. Bet trešajā vietā "SuperStar" ir tā saucamais zaķa vibrators – tas ir vibrators ar klitora stimulāciju," paskaidro intīmpreču pārdevēja.

"Paldies, mums jau ir"

Turpinot sekot pasaules tendencēm, "SexyStyle" pārdošanas rādītāji liecina, ka otra pirktāko preču kategorija aiz vibratoriem un stimulatoriem ir lubrikanti. "Pēdējā laikā esmu ievērojis pozitīvu tendenci. Kad cilvēkiem veikalā piedāvājam lubrikantu, biežāk dzirdam atbildi "paldies, mums jau ir", nevis "mums nevajag". Tieši lubrikants patiesībā ir visuniversālākā rotaļlieta, kas dzimumaktu padara krietni baudāmāku," stāsta eksperts. Viņš atklāj, ka viens no veikalos biežāk uzdotajiem jautājumiem ir – kas cilvēkiem patīk, par ko ir labas atsauksmes? To, vai produkts ir labs, neizdomājot viņi paši, to saka klienti.

"SuperStar" lubrikanti ieņem kādu ceturto vietu. "Parasti izvēlas ūdens bāzes lubrikantus, ir tādi, kas ir stimulējoši – tie palielina baudu, ir gan sievietēm, gan vīriešiem," stāsta Apine.

Trešo vietu "SexyStyle" pārdotāko seksa rotaļlietu klāstā veido dažāda veida anālie stimulatori, kuru sortiments ir ļoti plašs. Šajā kategorijā ietilpst anālie spraudņi, saukti arī par anālajiem "plagiem", anālās virtenes, vibratori, lielizmēra rotaļlietas, kā arī prostatas stimulatori vīrieša labsajūtai.

Nākamie pieprasītākie "SuperStar" veikalā ir roku dzelži. "Tos jau pieskaita BDSM rīkiem. Tomēr parasti izvēlas pūkainus, ir ar dažādiem rakstiem, leoparda krāsojumu, metāla ar dimantiņiem vai klasiski melni," min Apine.

Dildo – pandēmijas laika pārsteigums

Covid-19 ieviesa korekcijas cilvēku intīmajā dzīvē, daļai nesot virkni izaicinājumu attiecībās un sašūpojot pašu emocionālo pašsajūtu. Taču citi mājsēdes laiku izmantoja, meklējot arvien jaunus veidus, kā sevi iepriecināt un gūt baudu vai dāvāt to partnerim. Pasaules Veselības organizācijas mājaslapā publicētā informācija liecina, ka pandēmijas laikā pārdoto intīmpreču apjoms ievērojami audzis tādās valstīs kā Austrālija, Lielbritānija, Dānija, Itālija, Spānija, Francija, Indija, Īrija un citās.

Tāpat kā citviet, arī Latvijā iepirkšanos fiziskajos veikalos nomainīja produktu iegāde internetā, un tādēļ nākuši arī jauni klienti. "Bijām pārsteigti par pēkšņo dildo pieprasījumu. Acīmredzot cilvēkiem, kuri pie mums nebija iepirkušies, dildo šķita kas vienkāršs, saprotams, ar ko sākt. Gadījās gan arī daži pārpratumi, kad klienti vērsās pie mums, sakot, ka dildo "nestrādā". Tas ir tāpat kā teikt, ka ota neglezno skaisti. Efekts ir atkarīgs no tā, ko ar dildo dara un ko vēlas sasniegt," skaidro Ohrimenko. Kāpēc gan iegādāties dildo, ja var nopirkt vibratoru, kas turklāt vēl vibrē? Viņš skaidro, ka izšķiroši ir lietošanas paradumi. Dildo ir multifunkcionāls un, atšķirībā no vibratora, to var piestiprināt dažādām virsmām, ievietot speciālās biksītēs vai jostiņā, lai, piemēram, imitētu dubulto penetrāciju.

Tāpat pandēmijas laikā gluži loģiski pastiprinājās pieprasījums pēc attālināti vadāmajām pieaugušo rotaļlietām, kas noder gan, ievērojot pašizolāciju, gan uzturot attiecības no attāluma.

Gan sev, gan dāvināšanai

Lai arī par intīmprecēm interesējas visu vecumu un dzimumu cilvēki un par "vidējo pircēju" runāt nav iespējams, Ohrimenko lēš, ka vairums viņa pārstāvēto veikalu apmeklētāji ir trīsdesmit un četrdesmitgadnieki. "Cilvēki, kuri sāk dzīvot sev, kā arī pāri, kuri meklē jaunas sajūtas vai vēlas piešķilt dzirkstelīti attiecībām." Viņi ir tie, kuri visbiežāk apmeklē pāru konsultācijas, kas arī ierindojas veikala pieprasītāko produktu desmitniekā, apsteidzot konkrētām tēmām veltītas meistarklases un informatīvi izklaidējošas vecmeitu un vecpuišu ballītes.

Pēdējā laikā intīmpreces tiekot pirktas arī dāvināšanai. Tas liecina, ka aizspriedumi mazinās, sabiedrība kļūst atvērtāka un pamazām saprot, ka par seksuālo baudu drīkst un vajag runāt.

Pikantas dāvanas īpaši aktīvi tiek meklētas, sagaidot Valentīndienu, Ziemassvētkus, Jauno gadu un Sieviešu dienu, kā arī pasniegšanai kāzās. Tiesa, draugi ne vienmēr var uzminēt otra vajadzības, tāpēc visdrošākā izvēle ir dāvanu karte. Vasarā, atvaļinājumu sezonā, cilvēki aktīvāk iepērkas arī pašu priekam un izvēlas tādas rotaļlietas, ko diskrēti var paņemt līdzi ceļojumā.

Kļūstam atvērtāki

Jurijs Orhimenko stāsta, ka, salīdzinot pašreizējo situāciju ar laiku pirms vairāk nekā astoņiem gadiem, kad viņš uzsāka darbu intīmpreču nozarē, pircēji kļuvuši krietni atvērtāki, brīvāki. "Agrāk cilvēki bija šokā, ka par seksu vispār tiek runāts. Viņiem bija ļoti jāpārkāpj sev pāri, lai veikalā vispār ienāktu, un pat tikai sasveicinoties, bija redzams, ka viņi nejūtas īpaši ērti. Pēdējā laikā klienti sākuši vairāk uzticēties un nevis paši meklē, kas kur stāv un kā funkcionē, bet gaida, kad atbrīvosies konsultants." Cilvēki nereti vaicā par citu iecienītākajām precēm, reizēm arī par to, kam priekšroku dod veikala konsultants pats. Taču tas, ka produkts ir populārs, vēl nenozīmē, ka tas būs atbilstošs konkrētā cilvēka vēlmēm un vajadzībām. Svarīgāk par sekošanu topiem un tendencēm ir izzināt pašiem savu seksuālo gaumi.

Savukārt Fanija Apine novērojusi: "Viena daļa pircēju spēj pastāstīt, kas viņus interesē un ko viņi jau izmēģinājuši, citi ir kautrīgi. Vai jautā – to un to vēlas pirkt draugam vai paziņam, visticamāk, jau tas nozīmē – sev. Un tas arī ir normāli – kautrēties."