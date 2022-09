Kas sievietes iekvēlina, bet kas liek 'nospiest bremzes pedāli'?

Ilgu laiku Rietumu zinātnē un medicīnā sievietes seksualitāte ir uzskatīta par vīriešu seksualitātes "vieglo" versiju – būtībā tāda pati, tikai sliktāka. Mums ir mācīts domāt par seksu kā par uzvedību, nevis par šīs uzvedības pamatā esošajiem bioloģiskajiem, psiholoģiskajiem un sociālajiem procesiem. Taču tādas lietas kā stress, garastāvoklis, uzticēšanās un pārliecība par savu ķermeni nav sievietes seksuālās labklājības perifērie faktori; tās ir galvenās iezīmes. Sievietes seksuāli iekvēlina atšķirīgi faktori. Ieskatīsimies nedaudz, kādi.

Ar izdevniecības "Ģimenes psiholoģijas centrs "Līna"" atļauju, publicējam fragmentu no Emilijas Nagoskas grāmatas "Mīli, kāda esi", kas ir grāmata par sievietes seksuālo labsajūtu. Emilija ir studējusi psiholoģiju ar papildspecialitāti kognitīvajā zinātnē un filozofijā, ieguvusi maģistra grādu konsultēšanā un doktora grāmdu veselības uzvedībā.

Aptaujā par "norādēm uz seksuālās iekāres faktoriem" Keitija Makkola (Katie McCall) un Sindija Mestone (Cindy Meston) jautāja sievietēm, kas viņas iekvēlina, un atklāja, ka rezultāti ir iedalāmi četrās vispārīgās kategorijās.

Mīlestības vai emocionālas saiknes norādes, piemēram, sajūta, ka esi mīlēta, drošībā un pasargāta, saistību uzņemšanās, emocionāla tuvība un atbalsts attiecībās, kā arī sajūta, ka saņem no partnera "īpašu uzmanību". Piemērs: kāda sieviete man pastāstīja ārkārtīgi romantisku stāstu par savu puisi, kurš aplidoja puspasauli, lai viņu pārsteigtu abu otrajā iepazīšanās gadadienā. Lūk, tuvība, saistību uzņemšanās un īpaša uzmanība! Jā, šim vīrietim bija sekss.

Skaidras vai erotiskas norādes, piemēram, seksuāla rakstura filmas skatīšanās, erotiska stāsta lasīšana, arī skatīšanās vai klausīšanās, kā citi cilvēki nodarbojas ar seksu, seksa gaidas, apziņa, ka tavs partneris tevi iekāro, savu vai partnera seksuālo atbildes reakciju pamanīšana. Piemērs: sieviete (vecumā ap 20 gadiem) stāstīja, ka pamodusies nakts vidū sava puiša dzīvoklī no skaņas, ka puiša augšstāva kaimiņi nodarbojas ar seksu. Ritmiskā čīkstēšana un ņurdēšana viņu nekavējoties iekvēlinājusi. Viņa ar skūpstiem pamodinājusi savu puisi, un viņi klausījušies abi kopā, bet pēc tam piedzīvojuši ātru un intensīvu seksu.



Vizuālās vai tuvuma norādes, piemēram, pievilcīga, labi ģērbta potenciālā partnera aplūkošana, kam ir trenēts augums, augsta pašapziņa, inteliģences līmenis un elegance. Piemērs: kāda mana draudzene reiz retoriski pajautāja: "Kas ir ar tām baltajām manšetēm, kas spraucas laukā no žaketes piedurknēm?" Es minēju: "Varbūt sociālā statusa pazīme?" Un viņa piebilda: "Jā, un vēl ķermeņa kopšana. Vīrietis ar tīri baltām krekla aprocēm ir vīrietis, kura āda labi garšos."

Romantiskas vai netiešas norādes ietver tādu intīmu uzvedību kā, piemēram, dejošanu, ķermeņiem cieši saskaroties, kopīgi izbaudot karstu vannu vai masāžu, vai citus intīmus pieskārienus (piemēram, pieskaršanos sejai vai matiem), saulrieta vērošanu, kopīgu smiešanos vai sačukstēšanos, vai patīkamu smaržu. Piemērs: kāda 30 gadu veca sieviete man stāstīja, ka viņa kopā ar vīru krāj naudu vannasistabas pārbūvei pēc tam, kad abi bija sapratuši, ka iemesls viņas dedzīgajai vēlmei atvaļinājuma laikā nodarboties ar seksu ir kopīgā bauda (visplašākajā izpratnē), ko viņi guva, kopā vannojoties milzīgajās vannās naktsmītnēs, kurās viņi apmetās. Vairāk vannošanās – vairāk seksa.

Nekas no šī visa nešķiet pārāk pārsteidzošs, tomēr vienmēr ir labi, ja ir zinātniski dati, kas apstiprina mūsu intuīciju: erotisku un romantisku signālu sajaukums palielina sieviešu iekāri. Makkolas un Mestones darbs parāda, kas aktivizē gāzes pedāli.

Deviņu fokusgrupu sērijā, kur piedalījās 80 sievietes, Sintija Grēma (Cynthia Graham), Stefanija Sandersa (Stephanie Sanders), Robina Milhausena (Robin Milhausen) un Kimberlija Makbraida (Kimberly McBride) kataloģizēja sieviešu domas par to, kas viņas iekvēlina un kas "neļauj atlaist bremzes". Šīs pētnieces atklāja tēmas, kam ir interesantas paralēles ar Makkolas un Mestones darbu. Lūk, tēmas ilustrētas ar pētījumu dalībnieču citātiem!

Attieksme pret savu ķermeni.

"Man ir daudz vieglāk justies uzbudinātai, kad jūtos patiešām apmierināta ar sevi... nav tik viegli justies uzbudinātai, ja nejūtos labi par sevi un savu ķermeni." Bažas par reputāciju.

"Ja man nav attiecību un es vēlos nodarboties ar seksu, man jādomā, vai es nebūšu pārāk uzmācīga, vai būšu pietiekami laba, vai – ko citi par mani domās, ja to darīšu..." Bremžu nospiešana.

"Manuprāt, tas ir tā – tev rodas kādas vēlmes, bet tu saki sev, ka nevari to darīt, jo tev jau ir citas attiecības vai tas puisis ir neveiksminieks..., un tad tu pēkšņi izlem: "Labi, aizmirsti, es nevaru. Tā ir slikta doma," – un vienkārši ej projām." Nevēlama grūtniecība vai kontracepcija.

"Nevēlama grūtniecība ir nopietns šķērslis un, ja tu esi kopā ar partneri, kuru tas šķietami neuztrauc, tad tas tiešām var šķist biedējoši." Justies partnera iekārotai, nevis izmantotai.

"Man patīk, kad [vīrieši] glāsta ne tikai tās ķermeņa daļas, kas seksuāli uzbudinās, bet arī, piemēram, rokas... ir sajūta, it kā viņš aptvertu un novērtētu visu tavu ķermeni." Justies partnera "pieņemtai".

"Pat mans otrais vīrs, un mēs bijām kopā 16 gadus, nespēja pieņemt manu seksuālo uzvedību... to, ka es diezgan skaļi uzvedos, un mans mīļākais orgasma gūšanas veids lika viņam justies atstumtam. Tas bija tikai manas noslēgtības sākums." Tuvošanās vai iniciatīvas izrādīšanas veids un laiks.

"Zini, viņa stils... Veids, kā vīrietis tuvojas... kā panāk, ka iesaistos sarunā ilgāk par piecām minūtēm? ... [Tas bija] veids, kā viņš to dara." Negatīvs noskaņojums. "Ja tu esi ļoti dusmīga uz savu seksa partneri, ja tu ļoti dusmojies par kaut ko, tad uzbudināties ir pilnīgi neiespējami."



Abi minētie pētījumi palīdz veidot izpratni, ka sievietes seksuālā interese ir atkarīga no daudziem dažādiem faktoriem. Kad sievietēm jautā, kas viņām rada attiecīgu noskaņojumu, viņas atbild:

partneris, kas viņu ciena un pieņem tādu, kāda viņa ir;

uzticēšanās un sirsnības pilnas attiecības;

būt pārliecinātai un veselai – gan emocionāli, gan fiziski;

kad partneris liek justies iekārotai un tuvojas tādā veidā, kas liek viņai justies īpašai;

nepārprotami erotiski signāli, piemēram, erotika vai pornogrāfija, vai dzirdēt/redzēt, kā citi cilvēki nodarbojas ar seksu.

Šīs atbildes mums atklāj arī to, ka tas ir atkarīgs no situācijas. Sieviete, kas jūtas pārliecināta par sevi un kam ir lieliskas attiecības ar partneri, kuru viņa mīl, kam uzticas un kas viņai šķiet pievilcīgs, tomēr var nevēlēties nodarboties ar seksu, ja ir saslimusi ar gripu, strādājusi 70 stundas nedēļā vai vēlas, lai pirms seksa viņi abi ar partneri būtu tikko nomazgājušies dušā, bet viņi ir tikko ienākuši iekšā no āra darbiem.



Vēl šīs atbildes vēsta, ka sieviešu teiktais aptaujās un fokusgrupās mums nevar atklāt visu, kas notiek reālajā dzīvē. Grāmatā "The Science of Trust" attiecību pētnieks Džons Gotmans (John Gottman) pārstāsta stāstus par sievietēm, kas bijušas vardarbīgās attiecībās un parasti bijušas fiziskas vardarbības upuri. Šīs sievietes pārsteidza viņu un viņa kolēģi, sakot, ka vienas no labākajām seksa reizēm sekojušas tūlīt pēc vardarbības. Daniels Bergners (Daniel Bergner) grāmatā "What Do Women Want?" apraksta Izabellu, kurai neizdevās izjust iekāri un interesi par viņas cieņpilno, mīloši puisi, taču seksistiskais stulbenis, kas gribēja, lai viņa slikti ģērbjas, un kurš, kā viņa labi zināja, nekad neuzņemtos saistības, viņai likās magnētiski pievilcīgs. Esmu dzirdējusi līdzīgus stāstus no daudzām sievietēm, un šie pētījumi to nekādi neizskaidro. Nav izskaidrojuma tam, kādēļ izlīgšanas un šķiršanās sekss ir ieguvis spilgtu izjūtu slavu.

Tad kas par lietu?





Iemesls ir dubultās vadības mehānisma saistība ar daudzām citām tavām motivācijas sistēmām. Iemesls ir konteksts.

Kontekstu veido divas lietas: pašreizējie apstākļi, piemēram, ar ko tu esi kopā, kur tu atrodies, vai tā ir jauna vai zināma, riskanta vai droša situācija u. c., un tavu smadzeņu stāvoklis šajā brīdi – vai tu esi atslābusi vai saspringta, uzticies un mīli vai arī ne – tieši tagad, šajā brīdī. Krājas arvien vairāk pierādījumu, ka sievietes uz kontekstu, ieskaitot noskaņojumu un attiecību faktorus, reaģē jutīgāk par vīriešiem, bet šo faktoru ietekme uz sieviešu seksuālo reakciju vēl vairāk atšķiras starp pašām sievietēm.