Krūzkops par laulībām reizi mūžā, nervu 'uzvilkšanos' un atziņām pēc dēla piedzimšanas

"Ģimene man ir ļoti svarīga," teic vīrs, tēvs un Latvijas Nacionālā teātra aktieris Arturs Krūzkops. Kādus atklājumus pašam par sevi nesis dēls Alberts, kāpēc aktieris vēlējies dzīvē precēties tikai vienu reizi un kas balstījis viņa izvēli ar sievu iestūrēt laulības ostā, viņš atklāj radio SWH raidījumā "Ar dziesmu par dzīvi".

Krūzkops stāsta, ka jau aptuveni 18 vecumā nonācis pie domas, ka vēlas dzīvē precēties vienu reizi: "Man šķiet, ka tas ir ļoti svarīgs process, ar ko nevajag mētāties." Ar viņu tā arī noticis. Savukārt dēla piedzimšanu Krūzkops sauc par ļoti īpaša dzīves posma sastāvdaļu: "No dēla pats kļūsti par tēvu. Ir tāds teiciens, ka, lai cik tev būtu gadu, kamēr tu neesi tētis, tu esi dēls. Tajā brīdī, kad tev piedzimst bērns, tu kļūsti par tēti. Jauna pakāpe. Un tajā pakāpē ir ļoti īpaši iekāpt. Manuprāt, tas man kā cilvēkam, briedumam ir ļoti svarīgs dzīves punkts, no kura atkal doties tālāk."

Aktieris, kurš ir arī radio SWH brīvdienu rītu "modinātājs", stāsta, ka dēls Alberts nepārtraukti nes jaunus atklājumus pašam: "Viņš atklāj manī tādas emocijas, par kurām nenojautu. No aizkustinājuma līdz kaut kādām nervu pārbaudēm, kad tu jautā: "Ak, Dievs, tev ir gandrīz 40, un tu uzvelcies uz cilvēku, kuram ir četri. Kas ar tevi ir? Esi taču prātīgāks!"" Emocionalitātes pārbaude notiekot nepārtraukti, piemēram, par to, ko dēls vilks vai nevilks mugurā, ēdīs vai neēdīs. Tomēr notiek arī pilnīgi pretēji. "Pienāk kāds, apskauj kāju un pasaka: "Es tevi ļoti mīlu, tēti." Tās ir sajūtas, kuras var dabūt tikai mājās no dēla un sievas," dalās Krūzkops.

Taujāts, kādi bijuši izvēles kritēriji kāzām ar sievu Ievu Segliņu, ja jaunībā bija sev solījis šo soli veikt tikai vienu reizi, aktieris norāda, ka tās bijušas sajūtas. "Tu dzīvo varbūt ar kādu cilvēku kopā sešus gadus, un tev visi jautā: "Kāpēc neprecies?" Tāpēc, ka es vēl negribu precēties, vai nav tā sajūta, ka gribas. Tad atnāk cilvēks, un tev šāds jautājums nerodas. Tev ir jautājums, kā viņu apprecēt? Vienkārši tas ir jādara! Bērna nākšana pasaulē – tas jau ir tālāk mīlestības rezultāts," stāsta aktieris.

Pilnu raidījuma ierakstu vari klausīties šeit.