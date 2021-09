Līdz drīzākam. Kāpēc atkal notiek atvadu sekss ar bijušo

Atvadu sekss ir sekss ar bijušo. Taču – ne katrs sekss ar bijušo ir atvadu. Rakstā skaidrosim, cik ilgi mīlēšanās ar eks-partneri var saukt par "atvadu seksu" un kāpēc zinātnieki un psihologi izvirzījuši šādu terminu.

"Neuztraucies! Tev vēl ir pāris mēnešu atvadu seksa!" – tā man teica angļu paziņa uz šo manu atzīšanos pārāk vētrainu attiecību finišā: "Ak, cik žēl, sekss bija lielisks, pārējais – lai tad arī nav". Tā savā rakstā, pētot atvadu seksa tēmu, raksta Olga Ņečajeva portālā "Snob".

Ne vienmēr pāri beidz attiecības vienā mirklī uz visiem laikiem. Bieži vien kaut kāda saikne vēl paliek. Galu galā vajag savākt mantas, nolemt, ar kuru paliek kaķis, atgriezt dāvanas, saplēst fotogrāfijas un... dažreiz nodarboties ar seksu. Psihiatre Margareta Seide raksta par to, kas ir atvadu sekss: tā ir izplatīta parādība. 27% cilvēku ir kaut reizi pārgulējuši ar bijušo partneri, bet katrs ceturtais laulātais pāris mīlējas arī pēc attiecību šķiršanas.

Rakstos plašsaziņas līdzekļos un zinātniskajos pētījumos fenomenu "atvadu seksu" attiecina uz periodu divas nedēļas pēc attiecību šķiršanas. Tāds neliels laika sprīdis nav izvēlēts nejauši: saskaņā ar pētījumiem emocionālā stāvokļa izmaiņas pēc attiecību pārraušanas, skumju un vilšanās perioda pīķis sākas pēc otrās nedēļas, pēc tam pakāpeniski samazinās ap ceturto līdz sesto nedēļu. Tas nozīmē, ka uzreiz pēc šķiršanās ir periods, kad vētrainu jūtu kokteilis saistībā ar attiecību beigšanos, vēl nav pārgājis skumjās un sērošanā.



Protams, visi ir dažādi un tādēļ emocijas un pārdzīvojumu termiņi var ļoti atšķirties. Sievietes vidēji sāpīgāk pārdzīvo attiecību pārtraukšanos. Negatīvās emocijas ir atkarīgas no šo attiecību svarīguma, ilguma, šķiršanās negaidītības, piesaistes tipa un, protams, arī no tā, kurš bija šķiršanās iniciators. Individuālās atšķirības ietekmē arī to, vai kāds no bijušā pāra mēģinās tomēr tajā rosināt vai akceptēt "mierinošu" atvadu seksu vai seksu atriebības dēļ pēc attiecību pārtraukšanas.