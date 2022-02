Mammas seksualitāte – kas to ietekmē?

Bērna piedzimšana pilnībā maina ne tikai ierasto dzīves kārtību, bet arī pāra attiecības. Jaunajiem vecākiem no jauna jāmācās sajust vienam otru – gan praktiski, "menedžējot" ikdienu ar mazuli, gan arī meklējot iespēju pabūt romantiskā divvientulībā. Ne vienmēr viss izdodas tik gludi, tādēļ nereti aktualizējas arī jautājums par seksuālo neapmierinātību pāra attiecībās.

Klīniskā psiholoģe un attiecību speciāliste Kristīne Balode raidījumā "Māmiņu rīti ar Gundegu Rozi" skaidro, kas ir klasiskie pāra klupšanas akmeņi, un kad, piedzīvojot attiecību krīzi, rodas sajūta, –katram jāiet uz savu pusi.

Mēs esam ļoti dažādas

Nereti sievietes apjūk savos identitātes un seksualitātes meklējumos, bet vienmēr ir jāatceras, ka esam ļoti dažādas. Dabā jau to redzam – ir zvirbulīši, pāvi, pūces... Ir visādi putniņi. Katrs ar savu skaistumu un īpatnībām. Vai mēs sakām, ka pūce kaut kādā ziņā ir sliktāka par pāvu, jo sevi tik ļoti nedemonstrē? Ir ļoti svarīgi sajust savu dabisko vajadzību pēc estētikas un to, kas atbilst tieši man, citādi mēs sākam sevi it kā pielāgot kaut kādām sabiedrības gaidām. Caur visām populārajām industrijām mums tiek kultivēti dažādi skaistuma standarti, kam neapzināti arī sākam sekot. Bet šī izdabāšana ārējam kultam patiesībā nomāc individuālo skaistumu, pašizpausmi un arī seksualitāti.

Ekspektācijas

Stāsts par pāra ilgtermiņa attiecībām bieži vien saistās ar ilūzijām un ekspektācijām. Mēs izveidojam savus scenārijus, izdomājam, ka mūsu laimei traucē dažādi ārēji faktori, piemēram, tas, ka partneris nav īsti tāds, kādam viņam vajadzētu būt... Jo es taču zinu, kāds ir viņa potenciāls, kas, ja tiktu realizēts, mums nodrošinātu labāku dzīvi! Un tāpēc man ir svarīgi viņam to norādīt, tāpēc nevaru nodarboties pati ar sevi. Bet tas atkal ir stāsts par nesatikšanos. Kamēr gaidām kaut ko no otra, nevaram ieraudzīt to, ko viņš mums patiesībā spēj dot un jau dod. Un tad beigās no šādas savienības sanāk vien kaitinoša zāģēšana un rūgta vilšanās.

Seksualitāte rada dzīves garšu

Mūsu seksualitāte nav stāsts par seksuālajām darbībām un tehniskiem risinājumiem guļamistabā. Patiesībā seksualitāte ir mūsu dzīvesprieka pamatā. Seksualitāte rada dzīves garšu. Kairinājumam, gribēšanai ir ļoti liela nozīme, jo tā ir iespēja dzīvi izbaudīt plašāk un intensīvāk.

Ne viss ir tā, kā izskatās

Aiz seksuālās negribēšanas mēs nereti slēpjam savas neatrisinātās psiholoģiskās problēmas, jo novelt vainu uz partneri un ārējiem apstākļiem vienmēr ir vienkāršāk, nekā dziļāk ieskatīties sevī. Taču, ja pārim izdodas kopīgi pārvarēt attiecību krīzi un ārējo apstākļu turbulenci, attiecībās gandrīz vienmēr tiek piedzīvota lielāka intimitāte.

Seksualitāte ir jāapgūst

Tāpat kā mēs mācāmies burtus, lai spētu lasīt, mums jāapgūst arī zināšanas, kas ļauj labāk izprast savu seksualitāti. Lai varētu runāt par savām izjūtām un vajadzībām, mums arī jāizvēlas īstie vārdi, jābūvē teikumi, citādi mēs nevaram veidot veselīgu komunikāciju, lai partneris mūs sadzirdētu. Ļoti bieži maldāmies stereotipos, klišejās, aizspriedumos, kas laupa iespēju sevi seksuāli realizēt, bet, par laimi, beidzamajā laikā Latvijā pieaug interese par seksuāli izglītojošiem jautājumiem.

