Manipulatori, narcisi, sociopāti: kā viņiem izdodas mūs apburt?

Partneri viņiem piedod pat visnejēdzīgākos izlēcienus. Priekšniecība allaž ir viņu pusē. Pat tie, kuru viņi ir nodevuši, ir gatavi par viņiem teju celties un krist. Kur slēpjas "apburošo neliešu" noslēpums?

Pēdējā laikā mēs arvien biežāk lasām stāstus par slavenībām, kuru bijušie par viņiem ir ņirgājušies, pazemojuši un pat fiziski iespaidojuši. Te vietā rodas jautājums: kā veiksmīga un skaista sieviete varēja par partneri izvēlēties tādu cilvēku? Kāpēc viņa laikus nepamanīja partnera tieksmes?

Pilnīgi iespējams, ka šiem bijušajiem piemīt īpašības, kuras psihologi dēvē par "tumšo triādi" – narcisms, psihopātija un makjavellisms (tendence manipulēt ar citiem cilvēkiem). Neseni pētījumi izgaismo to, kādēļ tieši šīs īpašības, neraugoties uz to destruktīvo raksturu, padara to īpašniekus pievilcīgus.

Kā vēsta portāls "Scientificamerican", pētnieki Nikolass Holcmans un Maikls Strube no Vašingtonas Universitātes ASV meklēja saikni starp fizisku pievilcību un tieksmi uz narcismu, psihopātiju un makjavellismu. Viņi uzaicināja uz laboratoriju 111 studentus. Sākumā viņus fotografēja, bet pēc tam lūdza nomainīt apģērbu, kas jau iepriekš tika sagatavots – maksimāli vienkāršs un neitrāls.



Tāpat arī sievietēm tika lūgts notīrīt visu kosmētiku, atbrīvoties no rotaslietām un saņemt matus "zirgastē". Pēc tam šos cilvēkus atkal fotografēja – jau jaunajā veidolā. Abi pētnieki iemūžinātos kadrus parādīja grupai nepazīstamu cilvēku, lūdzot viņus novērtēt bildēs redzamos cilvēkus pēc fiziskās pievilcības. Viņi vēlējās saprast, kuram no studentiem ar apģērba, kosmētikas un aksesuāru palīdzību ir izdevies sevi padarīt par neatvairāmu personību.

Pēc tam pētnieki izveidoja eksperimenta dalībnieku psiholoģisko portretu, kā arī aptaujāja pa tālruni un e-pasta vēstulēs šo cilvēku paziņas un draugus. Saliekot kopā savus un citu cilvēku vērtējumus, pētnieki ieguva katra studenta profilu.

Dažiem no viņiem tika konstatētas klasiskas "tumšās tirādes" pazīmes: zems empātijas līmenis, tieksme pārkāpt robežas un izmantot citus savu mērķu sasniegšanai, tiekšanos pēc statusa un prestiža. Izrādījās, tieši šie cilvēki nepazīstamo ļaužu grupai šķita vispievilcīgākie.

Interesanti bija tas, ka atšķirība starp atzīmēm par viņu fotogrāfijām "pirms" un "pēc" bija maksimāla. Proti, slēptie narcisi un manipulatori neapsteidza citus ar savu pievilcību, kad viņus ietērpa parastos t kreklos un sporta biksēs. Tātad, tas vien parāda, ka viņi labāk prot sevi pasniegt. Šie dati saskan arī ar agrāk veiktiem pētījumiem: narcisi no pirmā acu skata ir pievilcīgāki nekā citi – burtiskā nozīmē.



Pētnieki pieļauj, ka šeit apvienojas divas iezīmes: manipulatoru attīstītā sociālā "inteliģence" un mūsu personīgās uztveres kļūdas. Narcisi mums šķiet burvīgi, pateicoties viņu prasmei atstāt iespaidu: viņi iespaidīgi izskatās, daudz smaida, prasmīgi izmanto ķermeņa valodu. Var teikt, ka viņi ir savas personības prezentēšanas meistari. Viņi lieliski zina, kā panākt uzmanības un intereses pievēršanu sev.

Cilvēka fiziskā pievilcība bieži asociējas ar virkni citu pozitīvo īpašību – parādību, kas plašāk pazīstama ar nosaukumu "halo efekts". Kad kāds mums šķiet skaists un apburošs, mēs automātiski pieļaujam, ka viņš ir laipns, gudrs un pārliecināts par sevi. Jo īpaši tieši tas palīdz manipulatoram iekarot savu upuru uzticību, ieņemt vadošus amatus un atrast padevīgus atbalstītājus.

Narcisi un sociopāti slikti izprot attiecību būtību, jo viņi daudz spēka iegulda sava efektīvā tēla veidošanai. Un tas ir pārliecinoši: pirmā efekta iespaids nav mūžīgs. Migla, ko viņi citiem iepūš acīs, agri vai vēlu izzūd. Burvestība pazūd. Diemžēl, bet bieži partneri un draugi tik ļoti viņiem pieķeras, ka nerod sevī spēka pārtraukt šādas attiecības.

Bet bieži vien intuīcija uztver to, kas mūsu galvā disonē ar šo ideālo ainiņu: vēss skatiens, ātra balss toņa maiņa, neslēpti glaimi. Ieklausies savās sajūtās: ja tās raida trauksmes signālus, iespējams, no šāda cilvēka vajadzētu turēties pa gabalu.