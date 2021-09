Ne zvana, ne ziņas. Kādēļ mīlnieki pēc seksa mēdz nozust

Ja mūsdienu laikmetā esi izgājis randiņu posmu vai tieši šobrīd baudi visus tā priekus, ļoti iespējams, esi nonācis situācijā, kad pēc guļamistabas priekiem tavs mīlnieks vienkārši nozūd. Nē, šajā gadījumā ar to nav jāsaprot reāla pazušana, kurā jāiesaista likumsargi. Tā ir sava veida ignorēšana – neatbildēšana uz zvaniem, īsziņām, teju vai iekrišanas Zemes klēpī. Lai gan 21. gadsimtā daudzi to dēvē par klasiku, tas šo soli nepadara mazāk sāpīgu – vēl jo vairāk, ja ar to saskaras pēc karstasinīgi pavadītiem gultas priekiem.

Fiziskās tuvības laikā ķermenis izdala hormonu – oksitocīnu, kas tiek saukts par "mīlas hormonu", portālam "Elite Daily" skaidro psihoterapeits, dr. Džons D. Mūrs. "Dažiem pat šķiet, ka tā ir kāda neparasta mīlas molekula. Tieši šī iemesla dēļ cilvēki izjūt emocionālo sakāpinājumu gan seksa laikā, gan arī uzreiz pēc tā." Intīmā tuvība satuvina pat tos, kuru starpā nav izveidojušās ārkārtīgi spēcīgas jūtas, padarot iepriekš minēto ignorēšanas posmu daudz personiskāku.

Ja augstāk minētais stāsts šķiet izrauts no tavas dzīves grāmatas lappusēm, tev nav sveša sajūta, ko šāda mīlnieka rīcība var atstāt. Šādos brīžos tu neizbēgami sev un saviem tuvākajiem vaicā – ko es izdarīju nepareizi? Kas ar mani nav kārtībā? Kā jau labi draugi, viņi tev teiks: "Viņš/viņa gan ir pamatīgs muļķis/-e!" un aicinās pēc iespējas ātrāk notikušo aizmirst. Taču, lai arī viņi vēl tikai labu, draugi nav attiecību eksperti, tāpēc, visticamāk, viņi nekad nav iedziļinājušies, kāpēc šāda "nozušana" pēc seksa patiesībā ir ļoti izplatīta.

Tā kā nav iespējams ielīst otra galvā, simtprocentīgi precīzu atbildi uz šo jautājumu tu nekad negūsi. Tomēr tik bezcerīgi viss nav – lūk, portāla "Elite Daily" pieaicināto ekspertu četri minētie iemesli, kas parasti ir šādas rīcības pamatā!

Viņi vienkārši ir nepieauguši

Un šeit runa vairāk ir par briedumu, nevis vecumu dzimšanas apliecībā. Viņi savā attīstības stadijā vēl nav nonākuši līdz brīdim, kurā apzinās, kā tiek veidotas attiecības un kā pret partneri jāizturas, tādējādi arī tev pasakot priekšā – ar šādu cilvēki diez vai vēlies nopietnākām saitēm saistīt savu nākotni. Te nav vietas "bet, ja nu" vai "varbūt" – ja cilvēks nav pietiekami pieaudzis, lai skaidri pateiktu, ka nav ieinteresēts saprast, vai jūsu starpā varētu būt kas nopietns, viņš vienkārši ir bērnišķīgs. Un punkts.

Šāda veida ignorēšana ir viens no cietsirdīgākajiem veidiem, kā pārtraukt kontaktu, taču nodarītās sāpes ir divtik graujošas, ja notikumi attīstās uzreiz pēc intīmās tuvības. Meridita Preskota, pāru terapeite, teic: "Man nešķiet, ka visi, kas tā rīkojas, ir kretīni. Taču man vienlaicīgi arī nešķiet, ka tā darīt būtu labi. Cilvēkam ir jābūt emocionāli nobriedušam un zinošam, lai varētu sarunāties." Un dažiem šī spēja vienkārši trūkst.

Ja vēl aizvien šādu dzīves epizodi pārdzīvo, atceries – tam patiesi nav nekāda sakara ar tevi vai tavu vērtību kā partnerim. Tēlaini runājot, priecājies, tu izvairījies no lodes, un tas ilgtermiņā nesīs tikai labumu!

Nedrošība par nākotni

Foto: Shutterstock

Sertificēts attiecību treneris Kriss Ārmstrongs savukārt norāda uz to, ka konkrētajam cilvēkam nav bijusi skaidra nākotnes vīzija. "Tas var nozīmēt, ka viņi nezina, kas notiks tālāk," viņš skaidro. Lai gan gribētos domāt, ka partneris, ar kuru satiecies, vienmēr un visur simtprocentīgi zina, ko un kāpēc dara, realitātē tā nemaz nav. "Cilvēki bieži vien ir daudz nepārliecinātāki par sevi, nekā mēģina parādīt. Un, kad viņi nevar skaidri definēt, kas "šis" ir, kā labāko risinājumu viņi redz nozušanu."

Jebkurā gadījumā tas, protams, šo rīcību neattaisno. Ja mīlnieks neņem grožus savās rokās, jo nezina, kā lietas virzīt uz priekšu, labākais variants būtu visu, kas uz sirds, izteikt skaļi. Taču, nenoliedzami, cilvēki, kuri uzskata par pieņemamu šādu "pazušanu", noteikti nav arī labākie komunikācijas speciālisti. Taču, ja cilvēks uzreiz pēc gultas priekiem teju vai iekrīt kā akā un, lai arī viņa iemesls – nedrošība par nākotni – var būt saprotama, viņš nav tava laika vērts.

Jūs neesat uz viena viļņa

Vēl viens iemesls var būt gaužām vienkāršs – šis indivīds vienkārši neredz tevi kā savas dzīves sastāvdaļu ilgtermiņā. Viegls flirts, labi pavadīts laiks, un tas arī viss. Ja esat par to jau savā ziņā vienojušies, pirms metaties guļamistabas priekos, tas ir pieņemami, taču, ja nodomi no sākta gala nav bijuši skaidri, ar nozušanu mīlnieks var mēģināt bez vārdiem pateikt, kādas domas dzīvojas viņa galvā. Kā norāda Preskota, šo variantu – nepateikt vārdos, bet parādīt ar darbiem – nereti izvēlas tie, kuri nemeklē neko nopietnu, bet arī nevēlas iespringt uz runāšanu.

Savukārt Ārmstrongs skaidro, ka, ļoti iespējams, tavi ceļi krustojās ar "izmantotāju, kura nodomi tādi bijuši jau no paša sākuma." Maiks Goldšteins, "EZ Dating Coach" dibinātājs, norāda, ka mūsdienās šāda pieeja nav retums – viņš tev kā partnerim dod tieši tik daudz, lai kopīgais vakars nedaudz ievilktos.

Viņi prātā izgudrojuši attaisnojošu iemeslu

Tāpat nevar izslēgt iespējamību, ka cilvēks prātā izgudrojis ļoti labu iemeslu, kas attaisno viņa rīcību. Darbs, vēl citi aspekti – bieži vien tie kļūst par iemeslu, kāpēc randiņi un jaunu cilvēku iepazīšana tiek novirzīta otrajā plānā, norāda Preskota. "Jā, viņi varētu par to vienkārši pastāstīt, taču cilvēki bieži vien izvairās no ļoti daudziem savas dzīves aspektiem, un šis ir tikai vēl viens piemērs, kā tas izpaužas."

Šī nozušana ietilpst konkrētā cilvēka komforta zonas burbulī, tāpēc viņam var nebūt ne mazākās nojausmas, cik tas patiesībā otram ir sāpīgi. Lai no kuras puses skatītos, šī rīcība vēl aizvien ir ārkārtīgi bērnišķīga. Un, lai arī viņš atradis sev šķietami pieņemamu attaisnojumu, tev nav uzreiz ar to jābūt mierā. Tu bez jebkādiem sirdsapziņas pārmetumiem vari justies aizskarts/-a un sāpināts/-a.

Rezumējot augstāk minēto, secinājums ir viens – ja partneris pēc seksa vienkārši nozūd ar galiem ūdenī, viņš pilnīgi noteikti nav domāts tev. Galu galā, kāpēc tavs mīlnieks nozuda, nav svarīgi. Šis cilvēks ļoti vienkārši nav pelnījis ne sekundi tava laika.