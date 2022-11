Nepopulāri padomi, kas patiesībā var uzlabot attiecības

Padomus, kā jāveido laimīgas un veselīgas romantiskās attiecības, dzirdam pa labi un pa kreisi. Tieši tāpat mums tiek mācīts, kurām rīcībām un izvēlēm pārvelkama trekna strīpa, lai paša vainas dēļ attiecībām nenāktos likt punktu. Taču tieši tāpat kā nav divu vienādu cilvēku, nav arī viena recepte, kas derēs itin visās attiecībās. Tas vien, ka ar partneri kādu brīdi gulēsiet atsevišķās istabās vai laiku pa laikam aizbrauksiet ceļojumos viens bez otra, vēl nenozīmē – attiecības slīkst dziļā purvā.

Kā norāda portāla "Huffington Post" pieaicinātie eksperti, vairāki ieteikumi, uz kuriem daudzi skatās ar šķību aci, patiesībā kopdzīvi var pat uzlabot. Protams, pie noteiktiem apstākļiem un ar pareizo pieeju!

Naktsmiers atsevišķās gultās

Kad partneri sāk gulēt katrs savā istabā, doma parasti ir viena – paradīzē iezagušās problēmas, proti, abi sastrīdējušies vai arī intīmajā dzīvē iestājies sausuma periods. Lai gan nevar izslēgt, ka patiesi samilzusi kāda problēma, šo pieņēmumu nevajadzētu vispārināt. Ir vēl kaudze variantu, kāpēc pāri sper šo soli.

Arī laulību un ģimeņu terapeite Abigeila Meikpīsa portālam uzsver, ka daudzas attiecības no šāda modeļa ir tikai ieguvējas. Viens no iemesliem saistīts ar atšķirīgiem miega režīmiem – iespējams, darba grafika vai dienas režīma dēļ vienam jādodas pie miera vai jāceļas krietni ātrāk, un tas savukārt traucē partnerim izbaudīt normālu naktsmieru. Tāpat var gadīties, ka viens no pāra ir ļoti nemierīgs gulētājs, tāpēc naktsmiers vienā gultā nebūt nenodrošina vienlīdz kvalitatīvu atpūtu. Meikpīsa piebilst – tik ilgi, kamēr abi ir apmierināti ar šo modeli, tas var palīdzēt saglabāt veselīgas attiecības.

Ja pāri izvēlas gulēt katrs savā istabā, psiholoģe Keliferna Pomeranza iesaka ieviest tādus kā pirms miega rituālus, piemēram, atlicināt laiku, lai samīļotos pirms miega un nostabilizētu emocionālo saikni.

Aizliegums runāt par bijušajiem

Daudzās attiecībās jau pašos pirmsākumos tiek novilktas skaidras robežas, piemēram, ka jautājums par bijušajiem vai iepriekšējām attiecībām nevienā brīdī nevar tikt pacelts. Lielai daļai šķiet, ka šis temats ir pārāk neērts vai arī var tagadējam partnerim likt justies neērti. Taču terapeite Nikola Sandersa uzskata, ka sarunas par iepriekšējām attiecībām noteikti nevajadzētu likt "tabu" tēmu sarakstā. Kā nekā, mums visiem ir pagātne, un tieši tā mūs veidojusi par cilvēkiem šodien.

"Kad pāri ļauj nedrošībai, bailēm un greizsirdībai ņemt virsroku, tādējādi izolējot lielu daļu no cilvēka attiecību bagāžas, viņi palaiž garām iespēju redzēt, cik ļoti partneris audzis. Tāpat tas dod iespēju novērtēt, kā partneris risina konfliktus, kas viņu uzvelk, kāds ir raksturs," teic eksperte.

Tas, kā mīļotais runā par bijušajām attiecībām, savā ziņā dod ieskatu tajā, kas viņš ir par cilvēku šodien. "Ja sacītajā nedzird neko par atbildības uzņemšanos, ticams, ka izaugsme nav notikusi. Un šāds modelis var atkārtoties," tā Sandersa.

Atpūta vienam no otra

Tas vien, ka šad un tad viens no pāra aizbrauc ceļojumā ar ģimeni vai draugiem, nenozīmē, ka jāceļ panika. Tas nenozīmē, ka partneris vairās pavadīt kvalitatīvu laiku kopā – viņš vienkārši cenšas "apmīļot" pats sevi un arī attiecības ar cilvēkiem, kas viņam svarīgi.

"Veselīgās attiecībās vajag abus – tuvību un atšķirtību," teic Pomeranza. "Ceļojumi vai laika pavadīšana atsevišķi dod iespēju audzēt patstāvību un pašpaļāvību. Šis modelis arī dod iespēju sailgoties vienam pēc otra, vienlaicīgi atgādinot, cik svarīgi partneri pienācīgi novērtēt."

Savukārt terapeits Kurts Smits atklājis, ka viņš saviem klientiem parasti nerekomendē atpūsties atsevišķi, jo uzskata, ka cilvēkiem jāmācās laika pavadīšanu vienam ar otru likt prioritāšu augšgalā. Neskatoties uz to, ceļojumiem ar tuviniekiem "nevajadzētu būt problēmai, ja vien tas ir izņēmums – nevis strikts noteiktums," viņš uzsver.

Likšanās uz auss dusmīgiem

Cik bieži esi dzirdējis veco, labo teicienu – "nekad nedrīkst iet gulēt, pirms neesat izlīguši"? Ja jūsu attiecībās šis princips veiksmīgi strādā, nekādu problēmu tajā nav. Tik uz priekšu! Taču spiest sevi kaut kādā mistiskā veidā atrisināt konfliktu tikai tāpēc, ka tā vajag – tas arī nav nepieciešams, uzskata Sandersa.

Cenšoties palikt nomodā un par katru cenu nonākt pie kopsaucēju, kamēr viss, ko vēlies, ir gulēt, dažkārt spriedzi tikai sakāpina. Kāpēc? Jo šajā emocionāli pārbagātajā stāvoklī piemirstas tādas svarīgas prasmes kā klausīšanās, informācijas apstrāde un empātija vienam pret otru. "Nav pierādījumu, ka šī senā ieteikuma laušana radītu attiecībām lielu kaitējumu, tāpēc varētu pat pastrīdēties, ka šis solis kopdzīvei nāktu tikai par labu," norāda Sandersa. Šādā scenārijā dod sev vēl vairākas stundas, kurās izsvērt savas sajūtas un formulēt viedokli, tādējādi piedāvājot maksimāli pareizāko perspektīvu."

Atklātas sarunas par naudu

Izvairīšanās no atklātas sarunas par finansēm – tā ir kļūda, uzskata Smits. Viņam piekrīt arī Amanda Kleimena, finanšu eksperte, kura uzsver, ka sarunas par naudu tieši satuvina pārus. Iemesls slēpjas tajā, ka retos gadījumos šo sarunu galvenā "sāpe" ir tikai nauda – tās palīdz labāk izprast partnera skatījumu uz globālākām lietām jums apkārt.

"Nauda parādās mūsu dzīvē ik uz soļa, un bieži vien virspusēji šķiet – kā problēma, kuru nepieciešams risināt. Parasti gan tieši nauda palīdz atklāt, kas īsti attiecībās nav kārtībā – ko nepieciešams, mainīt, attīstīt."

Mazie noslēpumi vienam no otra

Šis ieteikums ir ļoti strīdīgs, taču Meikpīsa pārstāv uzskatu, ka ir situācijas, kurās visas detaļas nav jāizstāsta, jo pilnīga atklātība vienmēr un visur attiecībām var kaitēt. "Ja pagātnē praktizēji kādu ne visai labu uzvedības vai rīcības modeli, bet tagad esi teju vai pilnībā cits cilvēks, domājot par veselīgām attiecībām, šādas lietas varbūt arī labāk paturēt pie sevis," teic eksperte.

Viens no Meikpīsas ieteiktajiem veidiem, kā izlemt, vai konkrēto lietu stāstīt, ir sev pavaicāt – vai vēlos atklāties partnerim, jo gribu dzīvot tālāk ar tīru sirdsapziņu? Vai tomēr iemesls ir pārliecība, ka pat vissīkāko detaļu izlikšana uz galda palīdzēs attiecībām augt un attīstīties? "Potenciālie ieguvumi jāuzliek uz svaru kausiem ar postošajām sekām, kas var būt klātesošas pēc noslēpuma atklāšanas."

Laulības dzīvē daudzu strīdu un nesaskaņu pamatā ir individuāli skatījumi uz jautājumu, starp kuru robeža ir ļoti šaura – privātumu un slepenību. Kamēr viens uzskata, ka viņam ir tiesības uz savu privāto dzīvi, par kuru detaļas nav jāstāsta pilnībā nevienam, partneris to var traktēt kā faktu slēpšanu un nevēlēšanos sarunāties. Plašāk par tēmām, kuras nav obligāti vienmēr jāpārsriež ar mīļoto, uzzini šajā rakstā.