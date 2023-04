Nevis palielināt partneru skaitu, bet izveidot attiecības. Mūsdienīgi iepazīšanās kursi vīriešiem

Socioloģe Marija Bergstrema ir pārliecināta: iepazīšanās vietnes maina cilvēku attieksmi pret mīlestību un romantiku. Ja agrāk Holivudas filmas un klasiskā literatūra pārliecināja mūs par to, ka jūtas rodas pēkšņi, princese var iemīlēties kalpa zēnā un viņu jūtas pārvarēs sociālo nevienlīdzību, iepazīšanās internetā rāda – ir noteikti atlases kritēriji. Cilvēki "neuztriecas" mīlestībai – viņi meklē to.

Socioloģe arī norāda, ka mainījušies paši meklējumi – ja agrāk cilvēki bija pārliecināti, ka kaut kur ir "radniecīga dvēsele", tad šodien iepazīšanās vietnes mudina lietotājus meklēt partneri, nevis pasīvi gaidīt otro pusīti.

Sievietes joprojām nejūtas droši

Iepazīšanās platformas ļauj cilvēkiem dalīties ar sociālās un seksuālās dzīves pusi, norāda Bergstrema. Tā kā "sieviešu seksuālā uzvedība tiek vērtēta citādi un skaudrāk nekā vīriešu", sabiedrībā, kas dzīvo pēc "dubultiem standartiem", iespēja nodalīt intīmo dzīvi no publiskās sievietēm ir ļoti svarīga. Iepazīšanās vietnes palīdz lietotājiem atrast partnerus īslaicīgiem seksuāliem kontaktiem, neafišējot savu dzīvi tuvinieku un kolēģu priekšā.

Tomēr tiešsaistes randiņu vietas joprojām nav droša vieta sievietēm. Tajās joprojām pastāv dzimumu lomas un stereotipi (piemēram, tradicionāli sarakste jāiesāk vīrietim, bet, ja iniciatore ir sieviete, tas var sarunu biedru aizbiedēt), bet plašsaziņas līdzekļos parādās piemēri par lietotāju pieredzi, kad viņām uzmācas, vīrieši nelūgti sūta savu dzimumorgānu attēlus vai tiek izmantotas citas vardarbības formas.

Pašas platformas reizēm cenšas rūpēties par sieviešu drošību, norādot uz konfidencialitātes politiku un ieviešot jaunus uzvedības noteikumus. Taču praksē ar to bieži vien ir par maz. Viens no spilgtākajiem piemēriem ir demonstrēts "Netflix" filmā "Afērists no "Tinder"", stāstā par Saimonu – vīrieti, kurš vietnē "Tinder" radījis iespaidu par sevi kā miljonāra dēlu un viltus ceļā izvilinājis no sievietēm naudu.

Saimona stāsts ir galējība, tomēr lielākā problēma, ar ko sastopas sievietes, – iepazīšanās ar vīriešiem tiešsaistē un reālajā dzīvē joprojām balstās patriarhālos priekšstatos par to, kā būtu jāveido attiecības. Iniciatīva ir vīrieša pusē, sieviete ir "laupījums", tāpat vīriešiem ir priekšstats, ka sievietes interesē tikai miljonāri, tādēļ "dabiski" tiek izmantota uzmākšanās un manipulācijas attiecību veidošanā.