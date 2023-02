Nevis uz pusēm, bet proporcionāli ienākumiem – veiksmīga finanšu pārdale attiecībās

Lai attiecības spētu ne tikai eksistēt, bet arī dzīvot, tām nepieciešams progress – tāds kā nākamais solis, nākamā līmeņa sasniegšana, un sarunas par to, kas otra maciņā, pilnīgi noteikti atbilst aprakstam. Lai izvairītos no nepatīkamiem starpgadījumiem, ieteicams jau laikus vienoties par to, kā tiks pārvaldīti abu pušu ienākumi, izdevumi un veidoti uzkrājumi. Ar vienkāršu trīs soļu plānu iepazīstina "SEB" bankas Privātpersonu segmenta vadītāja Elīna Kalniņa.

Divu cilvēku attiecības ar naudu bieži vien ir nevienlīdzīgas: ja vienam ir ļoti viegli veikt kādu pirkumu, otram tas var sagādāt lielas galvassāpes. Tāpat arī ienākumi var būt nevienlīdzīgi. Lai kopīgi pārvaldītu savas finanses, nav nepieciešams visu naudu likt vienā makā un izmantot to, lai samaksātu par visu. Dažkārt tas var būt ērti, taču ikdienā var radīt iebildumus no vienas vai otras puses, tāpēc ir ieteicams katram partnerim atstāt savu personīgo kontu un izveidot atsevišķu kontu kopējiem izdevumiem.

Noteikt proporcijas

Lai kopīgā konta pārvaldība būtu skaidra un godīga, pārim ir jābūt atklātam par saviem ienākumiem, lai kopīgajā kontā varētu veikt iemaksas, kas ir proporcionālas katra partnera ienākumiem. Aprēķinam noderēs vienkārša formula.

Sadali savus ienākumus ar abu partneru ienākumu summu un reiziniet ar 100 procentiem. Iegūtais skaitlis būs tava daļa. Piemēram, ja nopelni 1400 eiro mēnesī un partneris – 1000 eiro, tad abu kopējie ienākumi ir 2400 eiro. Daliet savus ienākumus (1400) ar 2400 un iegūto skaitli reiziniet ar 100, tādējādi iegūstot 58 procentus. Attiecīgi otra partnera daļa attiecīgi būs 42 procenti.

Partneris, kurš nopelna vairāk, var segt proporcionāli lielākus izdevumus.

Vienoties, kādus izdevumus apmaksāsiet kopā

Pāra kopējie izdevumi var būt komunālie maksājumi, īre, maksa par televīziju un internetu, pārtikas izdevumi un citi. Tāpat iespējams veidot arī uzkrājumu ceļojumam, dārgākiem pirkumiem nākotnē vai drošības spilvenu nebaltai dienai.

Nosakiet summu, kas būtu nepieciešama, un, pamatojoties uz iepriekš iegūto procentuālo sadalījumu, aprēķiniet, cik katram partnerim ir jāiegulda kopējās izmaksās. Lai to aprēķinātu, reiziniet kopējos plānotos izdevumus ar katra partnera procentuālo ienākumu daļu.

Piemēram, ar partneri vienojaties par kopējiem izdevumiem 1000 eiro apmērā. Ņemot vērā pirmajā solī veiktos aprēķinus, viena partnera kopējo ienākumu daļa ir 42 procenti, bet otra – 58, attiecīgi viens partneris kopējā kontā iemaksās 420 eiro, bet otrs – 580 eiro.

Norunātās summas pārskaitīšana uz kontu

Katru mēnesi pārskaitiet norunāto naudas summu uz atsevišķu kontu un izmantojiet to plānoto izdevumu segšanai. Pārējos ienākumus varat izmantot savu personīgo tēriņu segšanai. Tāpat laba ideja ir kopīgam kontam piesaistīt divas maksājumu kartes, lai, piemēram, pārtiku varētu iegādāties jebkurš no partneriem.

Ja nevēlaties izveidot kopīgu kontu, varat vienoties, kurš no partneriem par ko maksās. Tomēr šādā gadījumā partneri riskē iztērēt privātām vajadzībām naudu, kas būtu paredzēta kopīgu izdevumu segšanai, vai otrādi.

Svarīgi saprast, ka pirmajā reizē var būt grūti precīzi noteikt kopējās izmaksas, jo vēl var nebūt skaidri zināms, cik daudz elektrības pāris patērēs un cik naudas būs nepieciešams pārtikai. Tomēr, reģistrējot izdevumus, laika gaitā būs vieglāk noteikt nepieciešamās summas. Sākumā varat noapaļot plānotos tēriņus uz augšu un mēģināt nepārsniegt šīs summas.

Lai kopīga finanšu pārvaldība noritētu veiksmīgi, svarīgi atklāti runāt un vienoties par finanšu pārvaldības plānu, jo no tā būs atkarīga ne tikai katra partnera personiskā, bet arī pāra kopējā finansiālā stabilitāte.