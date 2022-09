Olimpiskais čempions Čavars par iepazīšanos ar sievu: 'Mans cilvēks jau no skolas sola'

Olimpiskais čempions 3x3 basketbolā Agnis Čavars sevi raksturo kā mīlošu un gādīgu tēti, vīru un ģimenes cilvēku. "Radio SWH" raidījumā "Ar dziesmu par dzīvi" sportists atklāj savu īpašo stāstu, kā iepazinies ar sievu un kāpēc ne vienmēr sliktie lēmumi dzīvē ir slikti – tie var aizvest arī pie kā ļoti pozitīva.

Taujāts, vai ar sievu ir kopā jau no skolas laika, Čavars stāsta, ka abi ir "highschool sweethearts" jeb vidusskolas sirdsāķīši. "Kopā [esam] no 12. klases. Tas ir mans cilvēks jau no skolas sola, roku rokā esam gājuši priekos un bēdās. Jāsaka viņai liels paldies, jo šeit es gan jau bez viņas palīdzības nebūtu, – viņa diezgan daudz ir upurējusi, lai es būtu tur, kur es biju," teic basketbolists.

Pats iepazīšanās stāsts ir ļoti interesants, atklāj Čavars, jo abi mācījušies vienā klasē. "Es esmu gadu vecāks. Man sanāca basketbola dēļ izlaist vienu klasi. Biju Vācijā kā apmaiņas students, bet īsti neko neiemācījos, tad pats nolēmu, ka es gribu palikt uz otru gadu – tomēr zināšanas ir svarīgas dzīvē. Tad aizgāju pie gadu jaunākiem skolā, re kā, tiku pie sievas. Labs lēmums," saka basketbolists. "Es viņai no sākuma nepatiku. Zini kā, basketbolisti jaunie, vīzdegunīgi – pieder pasaule."

Čavars piekrīt, ka atteikumi vai slikti lēmumi ne vienmēr nozīmē tikai to slikto. Viņš teic, ka visiem gadās pieņemt sliktus lēmumus, taču nevajag tajā meklēt tikai negatīvo. "Saņemies un mauc tālāk," iesaka basketbolists."

