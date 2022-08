Otrais dublis mīlestībai? 10 veidi, kā uzsākt sarunu ar bijušo

Ir attiecību stāsti, kuriem noslēguma fāzē tiek pielikts trekns punkts – no sākotnējās romantikas tur pāri palikuši vien strīdi, aizvainojumi un taisnības cīņa. Taču ir arī tādi, kuru punkts vēl nav akmenī kalts. To, ka veca mīla nerūs, mums spilgti parādīja dziedātāja Dženifera Lopesa un aktieris Bens Afleks, kuri no seniem mīlniekiem, kam aiz muguras ir šķirtas laulības un neveiksmīgas attiecības, šī gada vasarā kļuva par laulātu pāri. Nenoliedzami, dot attiecībām otro iespēju, ja reiz iepriekš tās neizdevās, – tas ir liels un rūpīgi izsverams solis, taču daži eksperti pat uzsver, ka domas pieļāvums lielā daļā gadījumu ir saprotams.

Kopš presē parādījās ziņas par Lopesas un Afleka ceļu atpakaļ vienam pie otra jeb, kā faniem tīk teikt, "Beniferas" atkalapvienošanos, attiecību trenere Anika Volkere ir pārliecināta – šāda doma pavīdējusi arī daudzu citu prātos. Šis stāsts ir no sērijas "kā būtu, ja būtu", un tas ir spējīgs ieintriģēt. Neskatoties uz diezgan labi saprotamu zinātkāri, Volkere portālam "Bustle" uzsvērusi, ka lēmums atjaunot kontaktu jāpieņem ar ļoti lielu atbildību. "Ne velti pastāv teiciens, ka ir iemesls, kāpēc tavs bijušais ir tikai bijušais," tā Volkere.

Ir pāridarījumi, kuras cilvēki nekad nebūs spējīgi aizmirst un piedot, taču nevar arī noliegt, ka daudzas lietas laika gaitā vairs nešķiet tik dramatiskas kā pirmajā brīdī. Bieži vien uz attiecībām, kas jau labu laiku guļ pagātnes skapītī, sākam atkal skatīties ar rozā brillēm – sākam atcerēties visu labo un minimizēt sāpīgā nozīmi – līdz ar to ļoti svarīgi lēmumu par kontakta atjaunošanu nepieņemt spontāni. "Lai gan lielākoties vienmēr iesaku neatgriezties pie vecajām attiecībām un senās mīlas… Esmu arī redzējusi, ka cilvēki atkal saiet kopā un viņiem viss izdodas," teic Volkere.

Pirms ņem rokā telefonu un zvani vai sūti ziņu senajam mīlniekam, uzdod sev dažus kontroljautājumus, piemēram, kāpēc vēlies atkal saiet kopā? Kāpēc jūs izšķīrāties? Vai vēlies atjaunot kontaktu tikai tāpēc, ka jūties vientuļi? Vai esi skaidri definējis, kas neizdevās pirmajā reizē? Un, kas ir vissvarīgāk, – vai tev pietrūkst konkrētais cilvēks vai tomēr tikai atmiņas un labi zināmās sajūtas?

Kad esi pārliecināts, ka patiešām vēlies atjaunot kontaktu, un zini, ka vēlies, lai šis cilvēks tavā dzīvē atgriežas, jāmēģina atrast maksimāli labākais veids, kā bijušo "izvilkt" uz sarunu. Vai ar "Čau, kā iet?" pietiks? Te, lūk, attiecību treneres piedāvāties varianti, kā šādu vēsti līdz adresātam nogādāt!

"Man tevis pietrūkst. Varam parunāt?"

Būt atklātam un ļoti tiešam nav viegli, taču dažreiz tieši šī pieeja var būt signāls, ka vēlies pavisam mierīgu un sirsnīgu dialogu. Tu uzreiz ķeries vērsim pie ragiem un atklāj, kā patiesi jūties. Ja atbilde ir ļoti izvairīga vai pretī nesaņem nekādu ziņu – arī tā ir atbilde. Tā skaidri parāda, ka šīs sajūtas ir vienpusējas, un otrs jūsu stāsta grāmatu ir aizvēris pavisam.

"Pēdējā laikā bieži par tevi domāju. Kā tev iet?"

Foto: Shutterstock

Cilvēks kļūst ievainojams brīdī, kad viņš izliek visas kārtis galdā un ir godīgs pats pret sevi un citiem. Bailīgi, ne tā? Taču tieši šī pieeja, atsākot kontaktēties ar bijušajiem, daudziem izrādījusies īstā. Neslēp faktu, ka pēdējā laikā daudz domā par viņu un/vai laiku, kad jūsu ceļi šķīrās, un paskaties, kādas emocijas tas izraisa. Nekad neko nevar zināt – iespējams, arī domas par tevi bijušā sirdsāķīša prātā klejo jau labu laiku.

(Aizsūti smieklīgu interneta mēmi vai joku) "Ieraudzīju šo un atcerējos par tevi! Varbūt gribi satikties uz dzērienu?"

Volkere teic, ka šis variants ir ļoti neformāls un parasti garantē kaut vienu, pieklājīgu atbildi (izņemot gadījumos, ka šķiršanās bijusi ellīgi sāpīga vai "nesmuka"). Būtība slēpjas tajā, ka atgādini bijušajam – labi zini, kā likt viņam vai viņai smieties un cik jūsu attiecībās bija daudz jautru un jauku brīžu. Iespējams, līdzīgā izpratne par humoru, pašiem nemanot, liks paspert solīti vienam otram pretī.

"Soctīklos redzēju, ka esi nomainījis darbavietu. Apsveicu! Tu biji to pelnījis. Varbūt saskrienamies uz brīdi un nosvinam?"

Mūsdienās lielos dzīves notikumus labprāt atklājam saviem soctīklu draugiem – sākot no svētku dienām, beidzot ar pārvākšanos uz citu pilsētu vai paaugstinājumu amatā. Ja tā, šis notikums var kalpot kā iegansts, lai atsvaidzinātu kontaktu. Ņemot vērā, ka tikšanās iemesls definēts kā vēlme nosvinēt un saskandināt glāzes, pēc pozitīvas atbildes saņemšanas noteikti nemeties uzreiz skaidrot attiecības – priecājieties par lielo notikumu, un pārējais jau notiks ļoti dabiski.

"Pirms dažām dienām netīšām satiku tavu mammu [māsu, draudzeni, brālēnu u.c.]! Atcerējāmies vecos, labos laikus… Kādu vakaru aizejam vakariņās papļāpāt?"

Ja patiešām šāda situācija gadījusies un abi esat ļoti ģimeniski cilvēki, šī var kļūt par spēcīgu "kārti" attiecību atjaunošanā. Svarīgi uzsvērt, cik ļoti labi juties šīs ģimenes un draugu lokā un cik ļoti tev viņi mēdz pietrūkt. Arī tad, ja bijušais nav ieinteresēts piešķilt dzirkstelīti no jauna, šis ir veids, kā uzsākt jēgpilnu sarunu.

"Čau! Zinu, ka vienojāmies nekomunicēt, bet šodien pabraucu garām [kādai īpašai vietai] un uzreiz iedomājos par tevi. Ceru, ka tev viss ir labi… Ja nu kādreiz vēlies parunāties, dod man ziņu!"

Lielākoties vienmēr šķiršanās ir ļoti grūtas, taču dažas – grūtākas par citām. Ja brūces vēl nav sadzijušas un neesi emocionāli stabilā stāvoklī, ar šādu ziņu sūtīšanu esi ļoti uzmanīgs. Esi atklāts par to, kas uz sirds, bet noteikti neuzspied tikšanos vai vēlēšanos komunicēt. "Vienmēr esi gatavs, ka atbilde var nebūt tāda, kā vēlētos," teic Volkere.

"Kā iet Lūsijai? Čārlijam viņas ļoti pietrūkst. Ja vēlies kādreiz izvest suņus kopīgā pastaigā, piezvani man!"

Bieži vien attiecības pienāk posms, kad abi ir gatavi pulciņā sagaidīt trešo dalībnieku – šoreiz stāsts ir nevis par bērniem, bet gan mājdzīvniekiem. Šādos gadījumos šķiršanās mēdz būt vēl sāpīgākas, jo atvadies ne tikai no vienas, bet divām dvēselītēm uzreiz. Tieši šī iemesla dēļ piedāvājums satikties, lai priecīgs būtu četrkājainais draugs, kurš abiem ir dikti mīļš, var būt pat ļoti efektīvs.

"Vai tu kādreiz iedomājies, kā būtu izvērtusies mūsu dzīve, ja izvēlētos palikt kopā?"

Ja esi gatavs nesaņemt nekādu atbildi vai tādu, kas "ieplēš" sirdi vēl vairāk, šādu ziņu var sūtīt. Tā dod iespēju izteikties – bijušajam pastāstīt, kā, pirmajām emocijām norimstot, viss izskatījies no viņa perspektīvas. Iespējams, arī viņš vai viņa nav līdz galam visu prātā atrisinājuši, taču pamatā atbilde būs atkarīga no tā, kādu šķiršanos pārdzīvojāt.

"Tev nekas nav jāatbild – tikai gribēju, lai zini, ka vienmēr tevi mīlēšu un vienmēr par tevi uztraukšos. Ceru, ka tu to zini."

Ja attiecības nav bijušas vardarbīgas vai toksiskas, ir pilnībā normāli domāt un just, ka visu atlikušo dzīvi konkrētais cilvēks tev būs svarīgāks nekā daudzi citi. Taču tev arī jāsaprot, ka šādās sarunās seno dienu sirdāķītis var nevēlēties iesaistīties. Neskatoties uz to, šāds mīlestības un cieņas apliecinājums var radīt vēlmi iziet kaut uz draudzīgu kontaktu. Un, kas notiks tālāk, to rādīs vien laiks.

"Es ļoti nožēloju, kā mūsu attiecības beidzās. Vai būtu gatavs/-a parunāt ar mani?"

Vienalga, vai tu ierosināji šķiršanos vai arī paliki ar salauztu sirdi – nožēla un nedefinējamas sajūtas ir pilnībā saprotamas. Lūgums visu vēlreiz pārrunāt var palīdzēt uzsākt nepieciešamo dziedināšanas procesu, taču nav nemaz izslēgts, ka šīs process abus satuvina no jauna.

Neesi pārliecināts, ka patiesi vēlies atkal no rītiem mosties blakus bijušajam? Labāk nemaz neko neraksti, iesaka Volkere. Lai gan vēlme un interese par šo opciju ir saprotama, tā ne vienmēr ir pati gudrākā. Pieņemot lēmumu, Volkere iesaka domāt par sevi, savām sajūtām un emocijām.