Par mīlestību, kas svilina un dedzina, kas māca piedot, silda un sāpina

14. februārī tiek atzīmēta Valentīna diena, bet cik daudzi no mums šajā dienā aizdomājas par daudz filozofiskākiem jautājumiem, kas saistīti ar mīlestību? Kāda tā ir? Vai visiem lemts to piedzīvot? Vai to var nopelnīt? Vai tā mēdz arī sāpināt?

Dziļākās pārdomās par mīlestības tēmu savā feisbuka profilā raksta Dace Kaņepone – sieva un mamma, kura labprāt piekrita ar savu vēstījumu dalīties arī ar plašāku auditoriju – portāla "Cālis" lasītājiem.

"Mīlēt mēs mācāmies visu dzīvi. Un mīlestība ir tik dažāda – ir tā, kas svilina, dedzina, sajauc prātu un tev šķiet, ka kļūsti pats sev svešinieks – tik ļoti ilgojies, uztraucies, esi gatavs sevi ziedot un atdot, lai tikai neatņem tev to, ko esi tikko ieguvis un uzdrošinājies piedzīvot.

Mīlestība ir arī silta un omulīga – tev nevajag neko pierādīt, tu otra cilvēka klātbūtnē atveries un kļūsti kā māls un spogulis – redzi otrā sevi un cīnies ar savām vājībām, jo tieši otrs ir tas, kas tevi stiprina, māca, kaitina un reizē mierina. Mīlestība ir arī tā, kad noliecamies zemu jo zemu no saviem augstumiem un uzlūkojam ar cieņu un sirsnību to, kurš ir mūsu skolotājs – tas var būt mans bērns, mani vecāki, mans kaitinošais pretinieks.

Mīlestība māca piedot un ar jaunām acīm uzlūkot to, kas sākumā šķita nepieņemami. Dzīves līkloči reizēm ir nezināmi. Varbūt mīlestību var nopelnīt, bet ne jau šajā dzīvē. Varbūt mēs to saņem kā algu par dvēseles iepriekšējiem nopelniem. To nevar izkalpoties. To nevar nopirkt. Un izlūgties diezin vai arī var. Tā vienkārši atnāk un tev ir jāpieņem tāda, kāda tā tavā klēpī iekritusi. Tādu, kāda tā pārkāpusi pār tavu slieksni un ienākusi istabā, dvēselē un apziņā.