Pāra attiecībām kaitējoši saziņas modeļi un kā dzīvot pēc medusmēneša

Komunikācija ne visiem padodas viegli. Dažreiz pirmajā mirklī viss it kā šķiet normāli, taču tu vai partneris neapzināti reizi no reizes pasaki frāzes, kuras pastiprina spriedzi un diskomforta sajūtu. Šāda veida izteicieni, kuri atkārtojas un atkārtojas, parasti signalizē par neveselīgiem komunikācijas modeļiem attiecībās. Kādas tad ir tās frāzes, kuras norāda uz problēmām? Turpmākajās rindās to vari uzzināt, tāpat kā to, kā atgriezt harmoniju, mainot tikai leksiku.

Psihoterapeite Mārsija Koula, kura konsultē pārus vairāk nekā 20 gadus, portālā "Goop" piedāvā iepazīties ar 10 šādiem saziņas modeļiem un pastāsta, kā tos pārraut un sākt jaunu mīlestības valodu.

Apvainojumi

Kādas frāzes par to liecina:

"Tu vienmēr...";

"Tu nekad...";

"Tu taču to sāki...";

"Kāpēc tu ne...";

"Tā ir tava vaina!";

"Tu kļūdies!"

Sekas: aizsargājoša uzvedība, neuzticēšanās, neizrunāšanās, tuvības jūtu vājināšanās.

Ko darīt: risini problēmu, nevis apspried, kurš ir vainīgs.

Padomā, cik viss ir nopietni

Kad esi gatavs partneri par kaut ko aizvainot, nobremzē uz minūtīti. Vairums lietu, kuru dēļ mēs parasti sadusmojamies, ir vien sīkumi un nesaprašanās. Ja esi pārliecināts, ka lieta ir svarīgāka, meklē veidus, kā risināt problēmu, nevis mētājies ar apvainojumiem.