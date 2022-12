Partneru sarunas par naudu: kāpēc uzjunda emocijas un kā veiksmīgāk pārrunāt finanses

No tā var izvairīties, koncentrējoties uz savām domām un jūtām par tēmu, nevis uz otra uzvedību.

Praktizē aktīvo klausīšanos. Aktīva klausīšanās palīdz abpusēji justies sadzirdētiem un saprastiem. Aktīvi klausoties, tu nepārtrauc otru, kad viņš runā, koncentrējies uz teikto un mēģini beigās savilkt kopsaucēju par viņa teikto, lai pārliecinātos, vai to pareizi saprati.

Izsakiet atzinību viens otram. Nekoncentrējies tikai uz izaicinājumiem vai bažām! Ir svarīgi ieraudzīt vienam otra stiprās puses attiecībās uz naudu gan individuāli, gan attiecību ietvarā. Tici, jums abiem tādas ir!

3. Nosakiet mērķus

Plānojot sarunu, ir svarīgi saprast, kas jums ir nepieciešams, jo tas var ietekmēt to, kā jūs veidojat veiksmīgāku sarunu. Ja vēlies uzzināt, kādas ir tava partnera attiecības ar naudu, tas var ietvert atklātu diskusiju. Un tā ir bez noteikumiem vai struktūras, tajā ikviens var runāt tik ilgi, cik viņam nepieciešams, bez ierobežojumiem, noteikumiem vai gaidām. Šāda veida diskusijā valda drošības, vienlīdzības un godīguma sajūta.

Piemēram, tu vari sākt atklātu diskusiju, pajautājot partnerim: "Man šķiet, ka naudas uzkrāšana patiešām ir izdevīga, vai tu esi vairāk krājējs vai tērētājs?" nevis "Cik daudz tev ir uzkrājumu?"."

Savukārt, ja sarunas mērķis ir izveidot budžetu kopīgai mājsaimniecībai, iespējams, jūs vēlēsieties strukturētāku sarunu ar konkrētiem jautājumiem.

4. Rēķinies, ka saruna var raisīt dažādas emocijas

Tā kā nauda ir saistīta ar vērtībām un emocijām, cilvēkiem var būt savs sarežģītais naudas stāsts un tēma var uzjundīt smagas emocijas gan tev, gan partnerim. Ir ļoti svarīgi pievērsties šai tēmai uzmanīgi un iecietīgi. Tāpat ir svarīgi paturēt prātā, ka var ievajadzēties sarunas pārtraukumu un, iespējams, to turpināt pēc atpūtas vai pārdomām.

5. Esi gatavs, ka vari nepiekrist otram, un tas ir labi

Respektēt partneri nozīmē atpazīt un saprast viņa citādību. Otram var būt atšķirīgas attiecības ar naudu, citas prioritātes un vērtības nekā tev, un ir svarīgi to saprast. Un tad var kopīgi lemt, kā jūsu abu finanses vislabāk strādās jūsu labā.

6. Izstrādājiet plānu, kas der jums abiem



Iespējams, no sociālās vides un kultūras tavā izpratnē ir iedzīvojusies ideja, ka cilvēkiem partnerattiecībās vajadzētu dalīties visā, arī finanšu līdzekļos. Realitātē noteikumu nav – ir svarīgi vienoties, kā vislabāk ir tieši jums. Varbūt jūs vēlaties šķirtus finanšu līdzekļus un vienu kontu dalītajiem maksājumiem, vai varbūt viens no jums attiecībās sniedz lielāku ieguldījumu, kas nav finansiāls, piemēram, rūpējas par mājas dzīvi un bērniem, bet otrs vairāk iegulda naudā. Ir svarīgi, lai tu un tavs partneris izrunātu plānu, kas šķiet vienlīdzīgs un godīgs pret visiem, apzinoties, ka tas var mainīties.

Foto: Shutterstock

Praktiski jautājumi, lai sāktu

Šeit ir daži jautājumi, kurus, iespējams, tu vēlētos uzdot savam partnerim saistībā ar naudu. Pielāgo tos savai situācijai.

Ko tev nozīmē tas, ka tev ir nauda?

Vai tavā ģimenē runāja par naudu?

Kā tu jūties, runājot ar mani par naudu?

Skalā no 1 līdz 10, kā tu novērtētu, kā mēs tērējam savu naudu?

Kad tu domā par naudas dalīšanu, kā tu jūties?

Ko mēs darītu, ja kāds no mums nevarētu gūt ienākumus?

Kādā veidā mēs vēl ieguldāmies attiecībās bez finansiālā?

Kas ir tava prioritāte naudas tēriņos un kāpēc?

Vai tev budžets?

Vai tev ir iekrājumi?

Kā tu domā un jūti par to, ja es pelnītu vairāk naudas par tevi (vai otrādi)?

Par kādiem maniem naudas tēriņiem tu jūties neērti?

Vai "Covid-19" pandēmija ir mainījusi tav domāšanu par naudu?

Vai tev kādreiz ir bijuši kādi finansiālie mērķi? Ja jā, kas tie ir/bija?

Vai esi nožēlojis kādus savus tēriņus vai arī ir bijuši tādi, ar ko tu lepojies?

Kādu manu naudas ieradumu tu apbrīno un kādu – sevī?

Atcerieties, ka šīs sarunas ir process, nevis vienreizējs notikums. Ir svarīgi, lai tu turpinātu runāt par savām individuālajām un kopīgajām finansēm visu attiecību laikā, lai nodrošinātu, ka mērķu, gaidu un jūsu finansiālās situācijas maiņas gadījumā jums joprojām būtu vienots skatījums.

Ja ir nesaskaņas par finansēm

Savukārt, ja jau ir nesaskaņas par finansēm, ārste psiholoģe Šenona Karija, kura daudz strādā ar pāriem, portālā "The Cut" iesaka šādu sarunu (un vispār jebkuru grūtu pāru sarunu) sākt, nosaucot dažas lietas, kuras novērtē partnerī.

"Tās var būt arī mazas nianses, piemēram, tas, ka otrs nedēļas sākumā izveda pastaigā suni vai gatavoja vakariņas," viņa saka. Raksta autore Šarlote Kovla teic, ka viens viņas draugs šo taktiku sauc par "sūdu sviestmaizi" – tu sāc ar labām lietām (teiksim, "tu dari to un to lieliski, un es vēlos zināt, ka esmu tev par to pateicīgs"), pēc tam izsaki savas bažas (piemēram, "man radies iespaids, ka es maksāju lielāko daļu no mūsu rēķiniem"), pēc tam pabeidz ar citu apstiprinājumu (teiksim, "es zinu, ka tu esi ļoti smagi strādājis un es lepojos ar tevi" u.t.t.). Šī stratēģija mazina tevis negatīvā teiktā negatīvo atgriezenisko saikni, kas varētu otram drīzāk teikto likt pārdomāt.

"Lielākoties konflikti beidzas uz tādas emocionālās nots, kā sākās," piebilst Karija. "Ja sāksi diskusiju karstu emociju vadīts, iespējams, beigsiet to, jūtoties dusmīgi. Bet, ja jau sākumā būsi maigs un partneris gūs arī labumu sarunā, ne tikai šaubas, tad, pat ja pa vidu ies karsti, vistacamāk, viss beigsies labi."