Pauze attiecībās. Kad 'minūtes pārtraukums' ir vienīgā izeja

Teju visās sporta spēlēs starp puslaikiem, trešdaļām un ceturtdaļām ir nelielas pauzītes – tā sauktie pārtraukumi, kuros atvilkt elpu, atpūtināt "sakarsušo" prātu un ķermeni, kā arī pārdomāt tālāko rīcības plānu. Un, lai gan attiecības nav nekāds sports vai fiziska aktivitāte, pauzes princips ir pat ļoti līdzīgs. Paspert divus soļus atpakaļ, lai saprastu sevi, partneri un abu skatupunktus, var izrādīties viens no labākajiem lēmumiem dzīvē. Arī tad, ja soli uz priekšu vairs roku rokā nespersiet.

Pauzes ierosinājums var būt ļoti sāpīgs, taču, pat neskatoties uz kardināli pretējiem viedokļiem, vēl nenorāda uz visu striķu plīšanu. Pastāv uzskats, ka vēlme "paņemt pauzīti" vien norāda uz sliktu saderību, tāpēc, runājot metaforās, – nav vajadzības likt komatu vietā, kur jau sen vajadzēja būt punktam. Labā ziņa, ka šis nav vienīgais scenārijs. Īstermiņa pauze var būt arī vērtīgākā dāvana, ko dot attiecībām – pie nosacījuma, ka pauzi neizmanto kā atrunu tikai tāpēc, lai uz brīdi atgrieztos brīvā putna gaitās.

Nenoliedzami, attiecību pārtraukšana uz brīdi var šķist biedējoša, taču pretī liekams retorisks jautājums – vai palikt nelaimīgās attiecībās ir labāk? Par krīzi attiecībās liecina tādi brīdinoši signāli kā ievērojams fiziskās tuvības samazinājums, savstarpējo sarunu virspusīgums, bieži strīdi un izteikts egoisms no patnera puses. Taču nepieciešamība pēc pauzes var veidoties arī daudz citu iemeslu dēļ. "Vainīgs" var būt arī tikai viens notikums, viena saruna vai samilzusi problēma, kuru citādi nav izdevies atrisināt.

Kur pauze, tur pārmaiņas – ar to jārēķinās gan priekšlikuma ierosinātājam, gan pieņēmējam. Kādas tieši? To var zīlēt kafijas biezumos, paturot prātā, ka notikumu gaita atkarīga no mums pašiem.

Pauze attiecībās – prātīga vai postoša ideja?

Foto: Shutterstock



Ideālajā pasaulē visi sadzīvotu bez ķildām un grūtībām. Tomēr dzīve ir dzīve, un tajā netrūkst grūtu brīžu un izaicinājumu, kurus laiku pa laikam nākas pārvarēt, un tas, protams, attiecas arī uz mīlas dzīvi. Kad visi vadži lūst, šķiet, ka viens no variantiem, kā glābt attiecības, ir paņemt nelielu pauzi vienam no otra.

