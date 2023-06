Problēma neslēpjas pašā seksā. Kas bloķē apmierinātību ar intīmo dzīvi

Vai es piedzīvoju savu seksualitāti un seksuālās attiecības tā, kā to vēlos? Kas attur mani no apmierinātības intīmajā dzīvē, un kā to pārvarēt? "Problemātika ir pašā uzstādījumā – cilvēku ietekmē visa viņa dzīve," akcentē eksistenciālās psihoterapijas speciālists Ivars Bauls, "ja cilvēks grib noņemt tikai seksuālos blokus, domājot, ka pārējais atrisināsies pats no sevis, – tas tā diemžēl nestrādā. Ja ir seksuālie bloki, jāiet atpakaļ – kā es kopumā jūtos ar partneri, kādi lielie dzīves notikumi bijuši tuvākā un tālākā laikā, arī fiziskā veselība ļoti ietekmē."

Bauls kopā ar klīnisko psiholoģi un sistēmisko ģimenes konsultanti Sanitu Aišpuri šķetina labāk pamanāmus un mazāk zināmus seksualitātes bloku iemeslus un skaidro, kā uzlabot seksuālās dzīves kvalitāti.

"Seksualitātes bloki ir tādi kā iekšēji aizsprosti, kad kaut kas necirkulē, ir iekšējs konflikts starp vēlmēm un realitāti, kad cilvēks kaut ko liedz sev kādu iemeslu dēļ just, tas var būt neapzināti," sāk skaidrot Aišpure. Seksualitātes bloki var būt fiziski, psihosomatiski un seksuālās kultūras veidoti, turklāt savstarpēji var savīties. "Ķermenis ir ļoti pretimnākošs un daudz ko var sevī noglabāt – ko prāts nespēj aptvert vai sirds nevēlas vai nespēj just. Piemēram, ja piedzīvota seksuālā vardarbība, ķermenis var slāpēt jebko, kas apliecina, ka tu esi seksuāla būtne – jo tad jau tev atkal kāds var nodarīt pāri. Vai – ja īsti nav uzticēšanās partnerim, ķermenis arī var "aizvērties". Tāpat cilvēku var ietekmēt ne tikai paša pieredze, bet arī pārmantotā – "mūsu ģimenē ir tā". Savukārt seksuālo kultūru ietekmē tas, kas mums ir mācīts un stāstīts par seksualitāti un seksu – kas ir vēlams vai nevēlams, pareizs vai neķītrs, "tā dara labas meitenes", "tādi ir īsti vīrieši", "latvietes ir tādas..." u.tml.," min Aišpure.

Bloki, kas var negatīvi ietekmēt seksualitāti



Seksualitāte nav jāsaista tikai ar fizisko ķermeni. Var būt sekss ar otru cilvēku, bet var būt seksuālas domas, vēlmes, attieksmes, vērtības, prakses, uzvedība... Lūk, vēl daži seksualitātes bloki.

Negatīva attieksme pret pretējo dzimumu. "Ja ir aizvainojums, noraidījums, negatīvas projekcijas pret pretējo dzimumu, skaidrs, ka būs grūti atraisīties un ļauties baudai," skaidro Aišpure.