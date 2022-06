Rakstīju par erotiku, pati vēl būdama nevainīga. Seksuālās izaugsmes stāsts

Reālais sekss izrādījās ne tik akrobātisks, kā es biju iedomājusies. Breds un es visu laiku bijām horizontāli. Pēc stundām ilgas cenšanās, ņemšanās un sausas berzēšanās, kad nu penis bija vagīnā, viņš beidza, bet es ne. Tā bija daļa, kas mani pārsteidza, – pēc gadiem ilgas sapņošanas par dzimumaktu nebiju iedomājusies, ka ar mani tā varētu notikt. Bet es toreiz par to īsti nedomāju. Es koncentrējos uz to, kā ir būt gribētai. Man patika, kā Breds skatījās uz mani, kad es biju kaila, it kā viņš pārvietotu kontinentus manī. Manuprāt, es biju meitene, kas nebija garīgi izaugusi no breketēm un eksāmeniem. Viņš lika man justies citādi.

Pēc tās nakts Breds un es kļuvām par pāri un darījām to, ko visi divdesmitgadnieki dara koledžā. Mēs nodarbojāmies ar seksu sabiedriskās vietās un citu cilvēku guļamistabās, kamēr viņi bija klasē. Mums bija sekss pirms un pēc sociālajiem pasākumiem, un man bija jāģērbjas kā skolniecei vai kovbojmeitenei, vai neķītrai izpilddirektorei. Man likās, ka galvenais, lai puisi noturētu, ir sniegt piedzīvojumu gultā. Tāpēc mēs drā..mies pastāvīgi. Un visu laiku sekss palika nemainīgs: teatrāls, bet pilnībā vērsts uz viņa prieku.

Es mīlēju Bredu, bet es īsti negribēju viņu – šo reālo puisi. Man patika ideja par draugu. Kad Breds bija piedzēries, viņš uzsildīja mikroviļņu krāsnī kartupeli un meta to saviem draugiem. Es tikmēr slīgu stūrī, vēloties, lai viņš izvelk ģitāru un nodzied dziesmu franču valodā par visām savām jūtām pret mani. Es gribēju piedzīvot to ideālo puiša tēlu no saviem erotiskajiem stāstiem, puisi, kurš precīzi zinātu, ko es vēlos, un man nebūtu jābilst ne vārda. Tāpēc es ignorēju visas brīdinājuma zīmes. Bredam patika braukt ar snovbordu, es ienīdu aukstumu. Es strādāju pie politiskām kampaņām, un Breda mamma balsoja par viņu. Breds nebija sajūsmā par to, ka, mācoties koledžā, ir teju kā ieslēgts ar draudzeni. Es negribēju, lai mēs redzētos ar vēl kādu. Mēs kaut kā tikām galā ar savu spriedzi no pirmkursnieku līdz junioru gadam. Kad bijām vecākā kursā, Breds beidzot atzinās, ka skūpstījies ar citu meiteni, kamēr pagājušajā vasarā studēja Čīlē. Es atzinos, ka esmu iemīlējusies puisī no savas psiholoģijas klases. Bet mēs nešķīrāmies.

Pēc koledžas es stažējos "D.C", kamēr Breds sāka iegūt maģistra grādu un mācīja vasaras skolā. Stažējoties es sadraudzējos ar grupu intelektuāli zinātkāru, izklaidīgu dīvaiņu, kuri piektdienas vakaros vēlējās dalīties ar čili siera kartupelīšiem kinoteātrī un skatīties Maikla Mūra dokumentālās filmas. Tajā vasarā es biju šķīsta, dejojot "attālinātas dejas" ar Bredu. Bet es turpināju fantazēt par visiem prātīgajiem republikāņiem, kas staigāja pa pilsētu. Es zināju – ja kāds no viņiem man pieskartos, mēs viņa automašīnā nodarbotos ar netīro, naidpilno seksu. Mana dzīve atkal bija kā erotikas dienas vienā laidā, tikai sekss tajā bija ideāla fantāzija. Es turpināju iedomāties, kādu seksu vēlos, bet dzīvē no tā atturējos.

Kad es atgriezos no stažēšanās, mēs ar Bredu izšķīrāmies. Mēs atvadījāmies, bet dažus gadus turpinājām pa reizei satikties. Breds bija mana "seksuālās drošības sega". Pieaugušo pasaule bija neparedzama, bet mana bijušā puiša dzimumloceklis gan ne. Tas bija mīlīgs, neievērojams sekss, un es vienmēr devos prom, joprojām vēloties orgasmu, kas, šķita, man neradīsies nekad. Lai gūtu orgasmu, būtu bijis jābūt godīgai pret Bredu un sevi par to, ko vēlos. Patiesība ir tāda, ka es negribēju būt tik neaizsargāta. Es joprojām ilgojos pēc ideālā puiša no manas fantāzijas, kas mani aizvestu līdz seksuālajai ekstāzei, man nesakot ne vārda. Es gribēju puisi, kurš mani pazītu labāk nekā es pati. Tā bija visu manu pusaudža gadu ironija, gatavojoties seksam: es pārzināju visu iespējamo kustību un pozu katalogu, bet nezināju, kā panākt intimitāti.

Gadus vēlāk es pārcēlos uz Losandželosu un dzīvoju Venēcijas apgabalā. Man bija 28 gadi, un es biju tālu no manas vecās koledžas dzīves ar Bredu. Man bija interesants darbs, un manā lokā bija smieklīgi draugi, puiši, kuriem joprojām bija tādas smieklīgas iesaukas kā "Picas seja" un "Klarnete Rendijs". Toreiz es satiku Maksu, arī viņa vārds ir mainīts. Iepazināmies īru krogā Santamonikā, bārā, uz kuru mani draugi mani atvilka naktī. Maksam bija kupli, brūni mati un smaids ar bedrītēm. Es viņam teicu, ka viņš var man nopirkt dzērienu. Makss bija uzaudzis Austrumeiropā un pusaudža gadus pavadījis Atlantā. Viņš bija asprātīgs un vēlāk brauca 32 kilometrus ar velosipēdu līdz manam dzīvoklim, kad Losandželosas šoseja bija slēgta, – lai uzdāvinātu man dzimšanas dienas dāvanu.

Mēs ar Maksu sākām satikties. Mani atbruņoja viņa autentiskums, un patika, ka viņš man lasīja stāstus par matemātiķiem, pirms mēs aizmigām. Maksam patika mans intelekts, un mums bija ilgas sarunas par realitātes būtību. Es sapratu, ka viņš man sāk patikt vairāk, nekā biju domājusi. Es apbrīnoju viņa skatienu, kad viņš risināja kādu fizikas problēmu, un dievināju, kā viņa seja izskatījās, kad viņš koncentrējās.

Pēc dažām nedēļām, kad Makss man teica, ka vēlas runāt, es nespēju valdīt trauksmi. Biju pārliecināta, ka šī ir šķiršanās. "Mums ir bijis sekss dažas reizes," viņš teica, "un tev tas īsti neder." Mēs bijām viņa dzīvoklī, un viņš man gatavoja hamburgeru salātus, ko pats bija izgudrojis, – no gurķiem, grieķu jogurta un maltas bioloģiskās liellopu gaļas. Viņš par manu orgasmu runāja tā, it kā apspriestu, kāds ārā ir laiks. Es biju apstulbusi un nezināju, ko atbildēt. Es būtu varējusi tikt galā ar priekšlaicīgu šķiršanos, bet man nebija ne jausmas, kā atbildēt uz jautājumiem par seksu. Es mēģināju novirzīties no tēmas un teicu Maksam, ka varu baudīt seksu pat tad, ja man nav orgasma. Bet Makss teica, ka tas viņam nav pietiekami labi un ka viņš vēlas mani iepriecināt. Tad es dziļi ieelpoju, satvēru viņa roku, aizvedu uz guļamistabu un teicu: "Labi, es tev parādīšu." Un tieši tad notika burvestība – pēc tam, kad mēs ar Maksu nokļuvām zem segas un es viņam parādīju, kur es patiešām vēlos, lai man pieskaras, mēs abi guvām baudu gandrīz uzreiz.

Kopš tā brīža vairāk nekā jebkad agrāk sekss bija savstarpēja mijiedarbība. Es koncentrējos uz baudas gūšanu, un Makss fokusējās uz mani. Tā bija pretēja kārtība tam, kā bija ar Bredu, kad es uz viņu tik ļoti centos atstāt iespaidu, it kā manu sniegumu grasītos vērtēt olimpiskās komisijas dalībnieki. "Tiesneši" bija prom, līdz ar to arī stress, un tas ironiskā kārtā ļāva sasniegt vairāk orgasmu.

Pēc dažiem mēnešiem mēs ar Maksu nolēmām izmēģināt seksu dušā, piepildot manus erotiskos sapņus reālajā dzīvē. Nebija pozas "69", bet bija daudz smieklu, mēģinot pielāgoties mazajai dušai un cenšoties, lai kājā neiemetas krampji. Kad mēs beidzām, Makss teica: "Manuprāt, mums bija puslīdz pienācīgs sekss un vēl sliktāka duša." Es iesmējos un noskūpstīju viņu. Mūsu sekss nebija erotikas stāsta cienīgs, taču mums tas bija ideāls.