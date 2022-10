Romantisku attiecību fiasko. Vai kāds no dzimumiem pārdzīvo vairāk?

Kad runa ir par traumatiskākajām pieredzēm dzīvē, romantisku attiecību iziršana izvirzās topa augšgalā. Lai arī kāds bija šķiršanās iemesls, jāsaprot – te cilvēks bija un te pēkšņi viņa vairs nav tavā dzīvē, tāpēc ir pilnībā normāli un saprotami, ka prāts un ķermenis negrib laist vaļā sažņaugto sirdi. Kamēr vieniem ir nepieciešami gadi, lai atgrieztos normālā dzīvē, citu mentālā sagatavotība palīdz viņiem daudz veiksmīgāk pārstrādāt sāpes. Un pētījumi, kas veikti līdz šim, likuši domāt – to, cik ātri izdodas atgūties, ietekmē arī cilvēka dzimums, raksta "Discover Magazine".

2021. gada oktobrī pētnieki publicēja iepriekš neredzētu pārskatu, kurā analizēti vairāku desmitu tūkstošu "Reddit" platformas lietotāju ieraksti, kas saistīti ar attiecībām. Ņemot vērā, ka to iespējams lietot anonīmi, ņemti vērā tie profili, kuros norādīts lietotāja dzimums – sieviete vai vīrietis. Informācijas apstrādes laikā noskaidrots, ka vīriešu sirdssāpes pēc šķiršanās bija gluži tādas pašas kā sievietēm – atšķirība konstatēta vien tajā, ka vīrieši savā jūtu pasaulē daudz mazāk gatavi ielaist draugus un paziņas. Galvenā izpētes autore, profesore Šarlote Entvislta no Lankasteras Universitātes, sacījusi – savā ziņā šie secinājumi ir diezgan negaidīti: "Mēs bijām pārsteigti, cik spēcīgas bija vīriešu izklāstītās sirdssāpes."

Sirdssāpes – vienlīdzīgas

Iepriekš veiktie pētījumi likuši domāt, ka sievietes ir vairāk "emocionāli ieguldījušās" attiecībās, taču pēc šīs izpētes secināts – vīrieši, vismaz tie, kas lieto un dalās viedokļos "Reddit" platformā, bija vienlīdz sagrauti, kad attiecībām pielikts punkts. "Radās iespaids, ka šis pētījums ir pretrunā ar daudziem steroripiem, kas valda," teic Entvistla.

Konkrētā pētījuma rezultāti vedina izsvērt faktu, ka vīriešiem ir daudz vieglāk stāstīt par romantiskiem pārdzīvojumiem anonīmi, kad viņu sacītajam neseko sabiedrības nosodījums. Noņemot valdošās stigmas, autora komanda secinājusi, ka vismaz pirms šķiršanās vīriešu emocionālā piesaiste attiecībām bija tikpat spēcīga kā sievietēm. Kas interesanti, tieši vīrieši bija gatavi pēc šķiršanās meklēt profesionāla speciālista palīdzību – pētnieki uzskata, ka tas varētu būt saistīts ar grūtībām par savām sirdssāpēm stāstīt un tās atzīt kādam tuvam cilvēkam.

Pētījums ar līdzīgiem secinājumiem publicēts arī "Evolutionary Behavioral Sciences", secinot, ka atšķirības sirdssāpju intensitātē starp abiem dzimumiem praktiski neeksistē. Dalībniekiem tika lūgts savas sirdssāpes novērtēt ar ciparu ballu skalā no 0 līdz 10, un rezultāti starp abiem dzimumiem bija ļoti līdzīgi – gan sievietes, gan vīrieši sirdssāpes pēc šķiršanās vērtēja ar vidēji septiņām ballēm. Tāpat noskaidrots, ka šķiršanos abi dzimumi ierosina vienlīdz bieži – 39 gadījumos sievietes, 37 – vīrieši. Lēmums par došanos katram savā virzienā bija abpusējs 24 procentos gadījumu.

Kāds senāks 2011. gada pētījums žurnālā "The Journal of the Evolutionary Studies Consortium" skaidroja, ka reālas atšķirības parādās veidā, kā indivīdi izvēlas pārdzīvot šķiršanos, kā arī laika termiņā, ko tas prasa. Kreigs Morris, viens no pētījum autoriem, uzsvēris – vīriešu izvēlētā pieeja ir daudz destruktīvāka, ietverot gan apreibinošo vielu lietošanu, gan arī bezatbildīgu seksuālo dzīvi. Ja skatāmies uz to skaitļos, pēc šķiršanās šādu dzīvesveidu vīrieši izvēlējās trīs reizes vairāk nekā sievietes. Ņemot vērā, ka atbildes tika iesniegtas aptaujas veidā, pastāv iespējamība, ka vīrieši savās atbildēs vienkārši bija atklātāki.

Tāpat sieviešu iesniegtās atbildes liecināja, ka salīdzinājumā ar vīriešiem, sievietes trīs reizes biežāk palīdzību meklēja savā atbalsta sistēmā, proti, rados un draugos. Un tieši šis varētu būt iemesls, kāpēc vīriešiem ir grūti tikt pāri šķiršanās faktam – ja sievietes izrunā sāpi un ir gatavas virzīties uz priekšu ar savu dzīvi, vīrieši savā ziņā mēdz "iesprūst". Iemesls meklējams faktā, ka viņiem trūkst sava cilvēku loka atbalsta.

Lēna virzīšanās uz priekšu

Kā liecina 2011. gada pētījums, vīrieši par 33 procentiem biežāk bija gatavi atzīt faktu, ka viņiem atgūšanās process pēc šķiršanās ilga gadu vai ilgāk. "Vīrieši var runāt par šķiršanos tā, it kā tas notika vakar, lai gan patiesībā kopš sirdi plosošā notikuma pagājuši vairāk nekā 30 gadi," teic Morris, to skaidrojot ar ierobežoto atbalstu no tuviniekiem vai arī nevēlēšanos nevienu ielaist savā jūtu pasaulē. Tas savukārt nedod iespēju šķiršanos tā pa īstam izsāpēt un pārdzīvot.

Ja kādreiz esi bijis līdzīgā situācijā, zini, cik šķiršanās ir grūts un sāpīgs process. Mīlestība vienam pret otru ir kas tāds, kas maģiski neizkūp gaisā tikai tāpēc, ka attiecību saites izirušas, tāpēc sirdssāpes var būt patiesi nospiedošas. Sabiedrībā valdošs priekšstats, ka vīrieši šķiršanos pārdzīvo mazāk sāpīgi, ir vēl viens piliens valdošajos stereotipos par dzimumiem. "Trauma abos gadījumos ir līdzīga, un tas, kā tiekam ar to galā, var atstāt paliekošas sekas," sacījis Morris.