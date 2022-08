Sapnī mīlēties ar svešinieku vai priekšnieku: kā skaidrot erotiskos sapņus

Neseni pētījumi liecina, ka mūsdienās jaunietes un sievietes vecumā no 16 līdz 30 gadiem redz erotiska rakstura sapņus trīs reizes biežāk, nekā viņu vecmāmiņas pirms 50 gadiem un gandrīz tikpat bieži kā vienaudži vīrieši. Pētījuma autori paskaidrojuši: sievietes ir atvadījušās no stīvuma, jā, un seksa tēma viņām ir pārstājusi būt tabu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šis pats avots – "Psychology Today – vēstī, ka līdz 18 procentiem sapņu – kā vīriešiem, tā sievietēm, tā vai citādi ir saistīti ar erotiskiem pārdzīvojumiem. Par seksu sapņo trīs četras reizes biežāk, nekā par sižetiem saistībā ar sportu vai politiku. Bet jo vairāk cilvēku piedzīvo seksuālu baudu vai pat orgasmu sapņu laikā, jo biežāk rodas jautājumi par tēmu: "Ko tas varētu nozīmēt?", "Vai ar mani viss ir kārtībā?".

Uz otro jautājumu var atbildēt uzreiz: erotiski sapņi – tas ir normāli. Bet par dažu populārāko sapņu sižetu nozīmi speciālisti centīsies tikt skaidrībā nedaudz detalizētāk.

Sapņi par seksu ar sava dzimuma partneri



Nē, šāda veida nakts vīzijas nepavisam nevēsta par latentu homoseksualitāti. "Miegā ciešas draudzības attiecības dažreiz pāriet jaunā līmenī. Tas var liecināt par dziļu emocionālu tuvību starp jums abiem, bet nekādi nav saistīts ar tavu seksuālo orientāciju," skaidro seksoloģe, Indianas Universitātes profesore Debija Herbenika.

Sekss ar bijušo partneri



Tu neesi redzējies ar bijušo partneri kopš augstskolas laikiem... Un pēkšņi tev sapnī ar viņu bija vētrains sekss. Ko darīt? Varbūt tā ir zīme, ka pienācis laiks uzrakstīt sociālajos tīklos pagātnes mīlestībai? Nesteidzies!

Seksa terapeiti portālā "Elite Daily" apgalvo, ka šāda veida sapņi ir absolūti dabiski cilvēkiem, kuri ir laimīgi savā laulībā un audzina pulciņu bērnu. Maz ticams, ka vecās jūtas vēl ir dzīvas (lai gan nereti tas patiešām tā notiek). Vienkārši, kamēr mēs guļam, mūsu smadzenes ir aizņemtas ar atmiņu revidēšanu un dažkārt radot pavisam negaidītas asociācijas.

Nav izslēgts, ka kaut kādas pašreizējo attiecību nianses tev atgādina par pagātni. Vai arī esi pamanījis kādu cilvēku ar neskaidriem, bet šķietami pazīstamiem vaibstiem, kas tevī pamodināja nostalģiju. Bet ja sapnī esi redzējis sevi mīlējamies, iespējams, tas liecina vien par to, ka tev ir mainījušās prioritātes un esi sācis vairāk domāt par prieka radīšanu tieši sev.

Psihoterapeite, grāmatas "Kā dzīvot pārī un palikt brīvam" autore Tīna Tesina uzsver, ka erotiskie sapņi ar bijušo partneri var nozīmēt to, ka tu centies pārdomāt pagātnes pieredzi un mēģini neatkārtot kļūdas.

Foto: Shutterstock

Sekss ar "zvaigzni"



Tuvība ar elku ir populāra erotiska fantāzija. Bet ko tad, ja tev sapnī bijis sekss ar zvaigzni, kura tev ir vienaldzīga? Kāpēc tieši šis cilvēks ir ielīdis tavā zemapziņā un gultā (lai arī ne realitātē)?

Ja sapnī redz kādas slavenības, bieži vien tas netieši atspoguļo mūsu alkas pēc kādiem nopelniem, centieniem vai spējām. Pavaicā sev: "Kas ir pirmais, kas tev ienāk prātā, saistībā ar šo zvaigzni?" Dziesma? Iespējams, atbilde slēpjas tās nosaukumā. Filma vai seriāls? Nav izslēgts, ka tu identificē sevi ar šo personāžu vai velc paralēles starp sižetu un savu dzīvi, skaidro grāmatas par sapņiem autore Lorija Levenberga.



Viņa kā piemēru min kādas savas klientes pieredzes stāstu, kura nosapņojusi, ka viņai ir sekss ar Leniju Kravicu, lai gan viņa nekad nav bijusi viņa fane. Pieminot viņa vārdu, pirmais, ko atminējās šī sieviete, bija antiutopija "Bada spēles".

Noskaidrojās, ka viņa izmisīgi centās notievēt, bet neviens nepamanīja viņas centienus un pieticīgos panākumus. Tad zemapziņa izmantoja tēlu, kuru Lenijs spēlēja ainā, lai brīdinātu: vienīgais veids, kā sasniegt iecerēto ķermeņa svaru, ir atteikties no ēdiena. Par laimi, ekspertei izdevies pārliecināt sievieti: veselība ir dārgāka!

Sekss ar priekšnieku vai kolēģi



Ja neesi iemīlējies biroja sižeta varonī, tad šāda sapņa būtība nav seksuāla vēlme, bet gan karjeras ambīcijas. Sekss ar priekšnieku – tas ir zemapziņas kliedziens par to, ka sevī jūti līdera īpašības un esi gatavs pieņemt atbildīgus lēmumus, vēsta portāls "Every Day Health".

Tuvību ar kolēģi ir grūtāk atšifrēt. Lorija Levenberga iesaka padomāt, ar kādiem trīs vārdiem tu vari raksturot šo cilvēku, kas naktī iezadzies tavā sapnī. Bet pēc tam padomāt, kuras no tavām nosauktajām kolēģa īpašībām tu labprāt "piesavinātos". Iespējams, tu slepeni apbrīno kolēģa apņēmību, viņa humora izjūtu vai prasmi "mētāties ar idejām". Izmanto sapni kā pavedienu, lai saprastu, kādas īpašības tu pats sevī vēlētos attīstīt.

Sekss ar to, kurš tev ir tabu



Pastāv divas izplatītākās erotisko sapņu interpretācijas, kas saistītas ar aizliegto augli, piemēram, labākā drauga sieva vai māsas vīrs.

Pirmo no tām var skaidrot ar zemapziņas ziņkārību: ko gan partnerī atradis tev tuvs cilvēks? Otrā atgādina, ka tabu allaž bijis kaut kas pievilcīgs. Pēc portālā "NBC News" publicēto ekspertu domām, miegs ir tā drošā osta, kurā mēs varam aizmirst par ierobežojumiem, ko sev ik dienu uzliekam. Nekāds pārsteigums, ka sižeta centrā var atrasties galvenais "nedrīkst".

Katrā gadījumā, – ja pēkšņi esi nonācis gultā ar labākā drauga mīļoto sievieti, nevajag uzreiz sevi no rīta mocīt ar jautājumu: "Bet varbūt patiešām es to vēlos, tikai baidos sev atzīties?" Nesarežģī sev dzīvi. Lieta, visticamāk, ir pārdzīvojumos, ko izraisa vai nu pats "piekrāptais draugs", vai pat notikumi un situācijas, kas nav saistītas ar viņu.

Klīniskā psiholoģe Aleksa Konasone pieļauj, ka sekss ar labākā drauga partneri var būt saistīts ar savu personīgo robežu pārkāpumiem, konkurētspēju vai vainas sajūtu, kuru izjūti cita iemesla dēļ.

Sekss ar kādu, kurš tev ir nepatīkams



Jā, tā arī var būt. Jo seksuālie pārdzīvojumi var būt visdažādāko emociju radīti, ieskaitot dusmas, kuras var būt teju ar vienādības zīmi ar kaisli. "Juteklisks miegs var signalizēt par to, ka realitātē tu pret šo cilvēku izjūti spēcīgas dusmas. Neieciklējies uz to, nodali sapni no patiesajām vēlmēm," iesaka Tesina.

Sekss ar svešinieku



Grāmatas "100 sapņi, kurus redz visi, un to patiesā nozīme" autors, psihologs Īans Voless piedāvā šādu skaidrojumu: "Nepazīstams cilvēks parasti personificē tās tavas rakstura iezīmes, kuras tev pašam šķiet dīvainas vai līdz galam neiepazītas."

Vai svešinieka seju slēpj maska? Visticamāk, tev ir tendence slēpt savus talantus un kautrēties tos izrādīt reālajā dzīvē. Lai gan zemapziņā tu to ļoti vēlētos.

Bet ja nu tas bija teju labākais sekss tavā dzīvē un tu pa ilgiem laikiem pat piedzīvoji iemīlēšanās sajūtu? Iespējams, realitātē tu pārāk esi iesprindzis uz seksa tehnisko pusi vai punkta "G" meklēšanu. Lūk, humānā zemapziņa tev ir piespēlējusi emocijas, pēc kurām patiesībā ilgojies. Ko darīt, pamostoties no rīta? Acīmredzot pienācis laiks mīļoto aicināt uz kādu īpašu romantisku randiņu. Tad arī tavs lieliskais erotiskais sapnis piepildīsies dzīvē – kaut vai tikai daļēji.