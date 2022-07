Sarkanos zina visi – bet kas ir rozā 'karogi' attiecībās?

Kad runa ir par attiecībām, bieži pieminam karogus, tiem piemeklējot atbilstošākās krāsas. Sarkanie karogi vēsta par toksiskiem paradumiem un rīcībām, kas ne pie kāda scenārija nav pieņemamas, savukārt ar zaļajiem – uzteicamās īpašības partnerī. Taču portāls "Huffington Post" izceļ vēl kādu krāsu – rozā, kas aizpilda "ēteru" starp abiem iepriekš minētajiem karogiem. Lūk, kas par tiem sakāms ekspertiem!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kas ir rozā karogi?

"Rozā karogi ir smalkas zīmes, kas vedina domāt – iespējams, šīs attiecības nav radītas tev," skaidrojusi Deimona Hofmena, attiecību trenere un podkāsta "The Dates & Mates Podcast" vadītāja. Viņa sacījusi, ka tie nav tik skaidri redzami kā sarkanie karogi, kas parasti rezultējas lielās problēmās, taču arī tos nebūtu ieteicams atstāt bez ievērības. Labāk problēmai ķerties pie ragiem uzreiz, nevis ļaut pūžņot no iekšpuses.

"Rozā karogi ir tādi brīdinājuma signāli, kurus cilvēki var apzināti izvēlēties neievērot, līdz tie pārtop jau sarkanajos," tā Hofmena. Taču nevar izslēgt iespējamību, ka no mušas tiek izpūsts zilonis, attiecīgi – pavisam nelielas viedokļu atšķirības tiek pārvērstas "būt vai nebūt" jautājumā, lai gan tās varētu pavisam vienkārši izrunāt un atrisināt.

Šim viedoklim, ka rozā karogus jācenšas "apstrādāt" pēc iespējas ātrāk, piekrīt arī terapeite Ešlija Dženeja. "Rozā karogi var būt kaut kas tāds, kas intuitīvi šķiet nepareizs, taču cilvēks izvēlas dot attiecībām laiku, lai saprastu, vai problēma ir tik nopietna. Tāpat tie var būt saistīti ar jautājumiem, kas paņemti līdzi no iepriekšējām attiecībām un kuriem gribas pievērst īpašu vērību. Tos ir svarīgi ņemt vērā un pārdomāt."

Kādi ir biežākie rozā karogi?

Skaidrības labad uzreiz jāteic – rozā karogi novērojami ļoti dažādās formās, un arī katrās attiecībās tie var nedaudz atšķirties. Taču vairākas kopīgas iezīmes gan iespējams atrast. Piemēram, attiecību terapeite Liza Higinsa atzīmē, ka bieži vien pacienti priekšplānā izvirza vienaldzības aspektu, proti, partnerim ir absolūti vienalga, ko darīsiet, kur ēdīsiet vai pie kā brauksiet. Viņam nekad nav viedokļa par konkrētām lietām. Tāpat viņa uzsver, ka rozā karogs ietver arī atšķirības politiskajās un reliģiskajās pārliecībās un vērtību sistēmās.

Arī, piemēram, bieža neatbildēšana uz zvaniem un zināms haotisms ikdienas dzīvē ir rozā karoga signāli. Protams, tie automātiski nenozīmē, ka katram tikai tāpēc jāiet pa savu dzīves taciņu, taču tos noteikti nevajadzētu arī vienkārši paslaucīt zem paklāja.

"Tāpat noteikti jāpievērš uzmanība tādiem rozā karogiem kā pēkšņas izmaiņas uzvedībā," saka laulību terapeite Meibela Yiu. "Piemēram, partnerim vienmēr bijusi ļoti svarīga tuvība, taču, laikam ejot, tas mainījies." Noteikti nedrīkst attiecības uztvert kā kaut ko pašsaprotamu – abiem ir jāaug ne tikai individuāli, bet arī kā pārim. Speciāliste piebilst, ka rozā karogs ir arī runāšana katram savā mīlestības valodā, attiecīgi vienam tā var izpausties pieskārienos, citam – vārdos.

Savukārt psiholoģe Sāra Veisberga uzsvērusi, ka svarīgi sekot līdzi ne tikai izmaiņām partnera vārdos un darbos, bet arī savos. Vai es ar savām neapzinātajām rīcībām nenodaru pāri citiem? Ko mana iekšējā pasaule ar to vēlas pateikt?

Lai kā arī būtu, vienmēr svarīgi paturēt prātā – kas vienam ir sarkanais karogs, citam var būt rozā vai pat zaļais. Vienam šķitīs, ka sazvanīšanās 10 reizes dienā ir par daudz, kamēr citam tas būs tieši tas, kas vajadzīgs, norādījusi Hofmena. "Svarīgi pašam definēt savas attiecību vēlmes un vajadzības un pēcāk tās pārrunāt ar partneri. Izmanto rozā karogus kā iemeslu sarunai, nevis uztver kā zīmi, ka attiecības lemtas neveiksmei."

Kā noteikt, kurš karogs tas īsti ir?

"Rozā karogus ir grūtāk pamanīt, taču tie potenciāli var radīt vēl lielāku postu nekā sarkanie," raksta Treisija Rosa, kas specializējusies pāru un ģimeņu terapijā. "Rozā karogi bieži vien paskrien garām – tos var nepamanīt ne pirmajā, ne otrajā reizē, ko gan nevarētu teikt par sarkanajiem. Tie ir acīmredzami, ja vien atļaujam sev tos ieraudzīt. Bet, ja kāds aspekts šķiet traucējošs jau vairākkārt, pienācis laiks pievērst pastiprinātāku uzmanību."

Viņa iesaka uzdot sev vairākus jautājumus, piemēram, vai tiešām šķiet, ka šīs attiecības spēs izdzīvot? Vai konkrētais cilvēks tiešām grib kopā augt un attīstīties? Vai viņš ir gatavs runāt un komunicēt, risināt problēmas kopā? Ja atklāti izstāstu savas bažas, vai tieku uzklausīts? Vērts piebilst, ka rozā karogi reizēm palīdz ieraudzīt sarkanos – var gadīties, ka, cenšoties risināt vienu problēmu, atskārtīsi, ka partneris nav gatavs ar tevi kopā doties šajā kaujā.

"Katrās attiecībās ir šī deja, kurā jāatrod balanss," uzsver Rosa. "Rozā karogi ir stāsts par lietām, kuras rada jautājumus un liek izsvērt, vai attiecības ir iespējamas. Savukārt sarkanie karogi jau nozīmē, ka esi iekāpis zonā, kurā noskaidro – kopdzīve nav iespējama." Taču ļoti svarīgi rozā karogu nejaukt ar nereālām gaidām, piemēram, ka partneris katru dienu un bez mitas spēs nodrošināt visu, kas tev attiecībās būtu nepieciešams. Tās ir pasakas, ne realitāte.

Viens no drošākajiem veidiem, kā rozā karogu atšķirt no sarkanā, ir ļoti mērķtiecīgi un atklāti sev pateikt, ko sagaidi no attiecībām – ko tev vajag noteikti, kuri aspekti nebūs diskutējami un ko tikai ļoti, ļoti vēlētos. Tas noteikti palīdzēs saprast, ar kuru no karoga krāsām esi saskāries konkrētajā situācijā.

Kā rīkoties, konstatējot rozā karogu?

Vienalga, vai situāciju raksturo rozā vai sarkanais karogs – pats svarīgākais ir to neatstāt bez ievērības, tā Rosa. "Diskomforts un situācijas neskaidrā daba bieži vien noved pie tā, ka cenšamies no to risināšanas izvairīties. Savukārt no izvairīšanās runāt un risināt lielākoties veidojas ļoti daudzas attiecību problēmas." Tieši tāpēc ieteikums ir vispirms pašam skaidri definēt savas domas par notiekošo un pēc tam rūpi celt galdā arī partnerim.

"Teiktu, ka ir ļoti svarīgi šīs lietas izsvērt drošā vidē – ar uzticamu draugu, terapeitu vai kādu citu bakus," teic Higinsa. "Dažreiz gudrākais ir nedaudz nogaidīt un tad runāt ar partneri – jo īpaši pavisam jaunās attiecībās, kurās nav vēl izveidota tik spēcīga saikne. Atslēgas vārds ir balanss."

"Rozā karogiem ir svarīgi pievērst uzmanību, taču nevajag arī pārspīlēt un ļaut tiem ņemt virsroku," sacījusi Hofmena. "Tie vienkārši ir aspekti, kam vērts pasekot līdzi vai par kuriem pastiprinātāk painteresēties."