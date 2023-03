Saziņa partnera 'mīlestības valodā' var uzlabot seksuālās attiecības

Iespējams, būsi dzirdējusi par piecām "mīlestības valodām" – veidiem, kā var izrādīt mīlestību, – ar kvalitatīvi pavadītu laiku, komplimentiem, darbiem, dāvanām vai fiziskiem pieskārieniem. Šīs koncepcijas pamatideja – cilvēks attiecībās vislabāk jutīsies tad, ja ar viņu sazināsies viņa mīlestības valodā. Šo jēdzienu deviņdesmitajos gados ieviesa Gerijs Čempens. Toreiz – bez zinātniskiem pierādījumiem. Kopš tā laika attiecību pētnieki raduši apstiprinājumu viņa idejām. Kā tas ietekmē seksuālās attiecības? Kā mīlestības valodu var izmantot labākām seksuālajām attiecībām?

Kāds pētījums atklāj, ka saskarsmē pāri cenšas izmantot atbilstošu mīlestības valodu, lai uzturētu veselīgas attiecības. Turklāt, ja ar partneri runā viņa mīlestības valodā, mīlestības jūtas pieaug.

Interesanti – kad pāris sarunājas atbilstošā mīlestības valodā ar partneri, viņiem ir arī augstāka seksuālā apmierinātība. Tātad – savā ziņā mīlestības valoda ir arī seksa valoda.

Ārsts, sociālais psihologs un seksa pētnieks Džastins Lēmillers savā blogā "Sex and psychology"

aplūko mīlestības valodas no seksa prizmas.

Vārdi

Apliecinājuma vārdi ietver pozitīvu iedrošinājumu un atzinību partnerim verbāli vai rakstiski. Piemēram, cilvēks, kuram tuvākā mīlestības valoda ir apliecinājuma vārdi, visticamāk, izbaudīs mīļotā komplimentus, priecāsies par skaidrām sarunām un jēgpilniem vēstījumiem.

Intīmajās attiecībās ar šādu cilvēku vari visu padarīt seksīgu, sniedzot savam partnerim apstiprinājuma vārdus par viņa seksuālajām prasmēm un to, cik pievilcīgs viņš tev šķiet. Vari to izdarīt, atstājot zīmīti uz viņa naktsgaldiņa vai, iespējams, nosūtot kādu seksīgu īsziņu. Vari arī mēģināt vairāk runāt guļamistabā. Zināms, ka "netīro sarunu" praktizēšana un izmantošana kopumā var uzlabot seksu un veicināt orgasma sasniegšanu. Patiesi komplimenti var iedrošināt partneri. Tāpēc tu vari mēģināt teikt vairāk komplimentu un slavēt savu partneri ar tādām frāzēm kā: "Man patīk, kā tu to dari", "Tavs ķermenis izskatās/ir tik lielisks" un "Lūdzu, neapstājies". Ja verbalizācija seksa laikā tevi nesaista, vaimanāšana un vaidēšana aiz baudas var radīt līdzīgas sajūtas.

Rīcība, darbi

Cilvēki, kuri izjūt otra mīlestību, pateicoties otra kalpošanas darbiem, jutīsies vairāk mīlēti, pateicoties rūpēm un pārdomātām darbībām, kas atvieglo viņu dzīvi un mazina pienākumu slogu. Ēdiena gatavošana vai mājas uzkopšana var būt tuvākais ceļš uz šo cilvēku sirdi.

Viens no veidiem, kā izmantot šāda cilvēka mīlestības valodu seksā, iespējams, ir eksperimentēšana ar BDSM (abreviatūra no angļu vārdiem "bondage/discipline/dominance/submission", kas apzīmē erotiskas lomu spēles ar padevīgā un dominējošā lomām u.c.) vai citām lietām, kuras vēl neesat izmēģinājuši. Piemēram, dominējošā un padevīgā taktika – iespējams, tā var uzbudināt cilvēku, kura mīlestības valoda ir darbi. Protams, nevajag mēģināt to, kas neliekas saistošs, tikpat labi "seksīgā apkalpošanā" var ietvert palagu nomaiņu vai guļamistabas uzkopšanu, pirms partneris atgriežas mājās, vai vīna un šokolādes pasniegšanu gultā.

(Seksīgas) dāvanas

Dāvanu pasniegšana ir nedaudz sarežģīta mīlestības valoda tādā ziņā, ka daži cilvēki dod priekšroku dāvināt, bet daži – saņemt. Ja tavs mīļotais labāk ir dāvinātājs, ļauj viņam tādam būt! Taču, ja tavs partneris labprātāk saņem dāvanas, noteikti izvēlies dāvanas ar nodomu un rūpīgi.

Ir daudz iespēju sniegt dāvanas, lai palielinātu seksuālo vēlmi un uzbudinājumu. Piemēram, apsver iespēju iegādāties seksīgu apakšveļu, seksa rotaļlietu, ko varat baudīt kopā (piemēram, pāra vibratoru), vai pat jautru rotaļlietu, ko var izmantot, kad neesi mājās. Vari arī padomāt par sveču vai citu aksesuāru iegādi, lai uzlabotu gaisotni (noskaņojuma radīšana ir viena no atslēgām, lai noturētu aizraušanos!), vai varbūt iegādājies seksīgas saskaņotas pidžamas, kas noderēs, vēlāk atpūšoties vai pieglaužoties.

Kvalitatīvi (jutekliski) pavadīts laiks

Kvalitatīvi pavadīta laika cienītājs vēlas tieši to: kvalitatīvi aizvadītu laiku kopā ar tevi! Veidi, kā to darīt, ir dažādi, sākot no sīki izplānotiem randiņu vakariem līdz vienkāršai televīzijas pārraides baudīšanai kopā uz dīvāna. Lai gan vēlme pavadīt kvalitatīvi laiku ar savu partneri varētu šķist pašsaprotama (cerams!), tomēr ir svarīgi to pavadīt mērķtiecīgi.

Šī mīlestības valoda ir nedaudz sarežģīta, kad runa ir par seksu, taču ir daudz ideju, ko var apsvērt. Vispirms ieplāno dažus "randiņu vakarus" vai atlicini laiku, lai būtu intīmas attiecības bez traucēkļiem (t.i., bez telefona!), kad varat patiešām koncentrēties viens uz otru un būt šajā mirklī. Atvēlot kādu laiku vienkārši kopā būšanai, pirms pārejat uz mīlēšanos, nodrošināsiet to, ka seksa laikā neviena prāts nemaldīsies kur citur.

Kvalitatīvi pavadīt laiku var arī pēc seksa, rūpējoties vienam par otru. Par to daudzi aizmirst! Rūpes vienam par otru pēc mīlēšanās ir daļa no seksuālās pieredzes, taču tas bieži tiek ignorēts. Tas nozīmē – pēc seksa rūpēties par otra fiziskajām, emocionālajām un garīgajām vajadzībām.

Fiziski (intīmie) pieskārieni

Un vēl vienai daļai cilvēku viņu mīlestības valoda ir fiziskie pieskārieni.

Pēdējā mīlestības valoda ir fizisks pieskāriens. Ja tev patīk pieglausties, pieskarties, sarokoties, iespējams, tu esi no tiem, kam mīlestību patīk paust ar spēcīgu fizisko saikni. Cilvēki, kuru mīlestības valoda ir pieskārieni, novērtē pat mazus pieskārienus dienas gaitā, teiksim, apskāvienus, skūpstu, sēdēšanu tuvu otram, rokas paturēšanu.

Fiziskā tuvība, pieskārieni var šķist acīmredzami, kad runa ir par seksu, taču vienmēr ir veidi, kā padarīt pieskārienu "seksīgāku". Viens no ieteikumiem ir iemācīties pareizi veikt masāžu vai abiem veikt pārmaiņus masāžu kā daļu no mīlēšanās vai kā priekšspēli. Tomēr pārliecinieties, ka izmantojat pareizo tehniku, lai kāds netiktu ievainots (vai nokaitināts!).

Guļamistabā varat arī vienkārši izpētīt ar dzimumorgāniem nesaistītus pieskārienus. Izpēti sava partnera ķermeni un sniedz viņam dažādas sajūtas ar rokām, lūpām, rotaļlietām utt. dažādās viņa ķermeņa daļās. Tā jūs ļoti labi varat atklāt jaunas erogēnās zonas!

Pēcvārds

Ja meklē jaunas idejas kaisles uzturēšanai, vari mēģināt izmantot partnera mīlestības valodu, jo tā var būt arī viņa seksa valoda.

Paturi prātā, ka daudziem no mums ir vairāk nekā viena mīlestības valoda un var izmantot vairākas.

Turklāt viena darbība var ietvert vairākas mīlestības valodas, piemēram, masāža ir fizisks pieskāriens, bet var tikt uzskatīta arī par kvalitatīvi pavadītu laiku vai pat dāvanu. Vissvarīgākais ir vispirms otram veltīt laiku, lai iepazītu, kas viņu aizrauj, sniedz baudu, ko otrs vēlas. Un – izstāstīt, ko vēlies tu.