Tikai vīriešiem: pieci soļi līdz labam seksam

Sekss ir viens no pāra dzīves stūrakmeņiem. Neatkarīgi no tā, vai esat tikko satikušies, vai kopā desmit gadus, šī ir joma, kurai jāpievērš liela uzmanība. Attiecību eksperts Darjus Ražausks no Lietuvas stāsta, ko vīrietis var darīt, lai sekss apmierinātu pārī abus un tas nekļūtu par sava veida pienākumu. Savukārt seksa terapeite un attiecību konsultante Dezirē Spīringsa un klīniskā seksoloģe Tanja Koensa min ieteikumus, ko var likt aiz auss abi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Darjus Ražausks portālā "Delfi.lt" uzskaita septiņus galvenos aspektus, kā sabalansēt seksu līdz mūža galam.

Līdzsvars



"Mūsdienu kultūra parasti darbojas pēc svārsta principa: mēs slīgstam no vienas galējības otrā. Rietumu kultūrā ir pārāk daudz seksa. Var pat no tā nogurt. Es nepateikšu konkrētu reižu skaitu, cik bieži nedēļā nepieciešams mīlēties, bet ir svarīgi zināt vienu lietu – pārāk daudz seksa atsaucas partnera atdzišanā. Sekss nav veids, kā atpūsties vai atrisināt attiecību problēmas, tā ir ļaunprātīga seksa izmantošana. Sekss ir joma, kurā nepieciešams līdzsvars. Iepazīsti sevi un saproti, cik daudz seksa tev nepieciešams. Pētījumi liecina – ja pāris neizmanto seksu ļaunprātīgi, dabiska atdzišana no augstākā mīlestības punkta līdz zemākajam, prasa apmēram septiņus gadus. Ja seksu izmanto ļaunprātīgi, atdzišana var iestāties jau gada laikā," sacīja attiecību eksperts.

Savstarpēja ikdienas komunikācija

"Atgriežoties mājās, vīrieši nereti vien vēlas ne ar vienu nekomunicēt, gulēt pie televizora. Sievietes ir sabiedriskākas būtnes. Bet pat viņas dažreiz mēdz ignorēt seksa tēmu. Labi ir, kā ir. Nē, tas nav labi. Jums jāiemācās dalīties domās un sajūtās, kas jums patīk, kas ne. Ir jāizrunā un jāprecizē viss, kam nepiekrīti, jo daži pāri "iestrēgst" un, tā teikt, viens otru izmanto vardarbīgi," sacīja speciālists.

Atšķirīga vajadzība pēc seksa

"Jāpieņem un jāsaprot, ka mēs esam atšķirīgi. Vēlme pēc seksa agrāk vai vēlāk pārī var kļūt nevienmērīga. Vīriešu un sieviešu vajadzības dabiski tiek kodētas atšķirīgi. Kad tu to sapratīsi, pieņemsi to, atradīsi kompromisu. Jo attiecību māksla ir darbs, kurā jāmācās pieņemt partneri tādu, kāds viņš ir," saka Darjus Ražausks.

Augstāki mērķi dzīvē

Trīs aspekti palīdz cilvēku līdzsvarot (jā, un tas joprojām ir saiknē ar seksu!): brīvprātīgais darbs, labdarība, personīgā izaugsme. "Brīvprātīgais darbs restartē smadzenes. Parādās briedums un tolerance. Vīrieši, kuri ir bijuši kā traki pēc seksa, mācās tik ļoti uz to nekoncentrēties. Labdarība arī ietekmē labvēlīgi, tikai jāskatās, kur un kam ziedo. Līdzsvaram nozīmīga personības izaugsme – grāmatas, meditācijas, iekšējie procesi, pašanalīze," min attiecību eksperts.

Pieci soļi līdz labam seksam vīriešiem no svarīgākā līdz vissvarīgākajam:

Foto: Shutterstock

Romantika: sagādā pārsteigumus, pagatavo vakariņas, iededz sveces, pirms seksa vari sniegt vismaz nelielu romantisku žestu.

sagādā pārsteigumus, pagatavo vakariņas, iededz sveces, pirms seksa vari sniegt vismaz nelielu romantisku žestu. Flirts: kad vīrieši noveco, viņi mēdz aizmirst par priekšspēli. Vajag flirtēt, mēģināt iekārdināt sievu, tās ir būtiskas lietas, kuras, dzīvojot ilgstošās attiecībās, piemirstas. Sievietes ir jūtīgākas, tāpēc viņas var justies izmantotas, ja ar viņām tikai "tehniski" nodarbojas ar seksu.

kad vīrieši noveco, viņi mēdz aizmirst par priekšspēli. Vajag flirtēt, mēģināt iekārdināt sievu, tās ir būtiskas lietas, kuras, dzīvojot ilgstošās attiecībās, piemirstas. Sievietes ir jūtīgākas, tāpēc viņas var justies izmantotas, ja ar viņām tikai "tehniski" nodarbojas ar seksu. Izturība: lielākajai daļai vīriešu dzimumakta pabeigšanai nepieciešamas divas līdz četras minūtes, bet var būt nepieciešams ilgāks laiks, ja cenšas nebūt pilnīgi savtīgs. Sievietēm ir nepieciešams daudz vairāk laika, lai gūtu orgasmu. Tev ir jāsaprot, ka seksa mērķis nav vīrieša apmierināšana, mērķis ir apmierināt sievieti.

lielākajai daļai vīriešu dzimumakta pabeigšanai nepieciešamas divas līdz četras minūtes, bet var būt nepieciešams ilgāks laiks, ja cenšas nebūt pilnīgi savtīgs. Sievietēm ir nepieciešams daudz vairāk laika, lai gūtu orgasmu. Tev ir jāsaprot, ka seksa mērķis nav vīrieša apmierināšana, mērķis ir apmierināt sievieti. Privātums: jābūt vietai, kur sieviete jūtas droši. Daudzas sievietes to nepateiks tieši, taču viņām ir neērti nodarboties ar seksu ārpus slēgtām telpām. Privāta un droša vide ir ļoti svarīga. Ir, protams, izņēmumi, taču, ieskaties dziļāk, lai redzētu, vai viņa neizliekas. Daudzas nespēj līdzpārdzīvot un piedzīvot baudu, ja vieta nav privāta.

jābūt vietai, kur sieviete jūtas droši. Daudzas sievietes to nepateiks tieši, taču viņām ir neērti nodarboties ar seksu ārpus slēgtām telpām. Privāta un droša vide ir ļoti svarīga. Ir, protams, izņēmumi, taču, ieskaties dziļāk, lai redzētu, vai viņa neizliekas. Daudzas nespēj līdzpārdzīvot un piedzīvot baudu, ja vieta nav privāta. Lojalitāte: sievietes piesaista vīriešu uzmanību, bet, ja vēlies labas attiecības, neskaties uz citām sievietēm.

Izpēti vajadzību pēc partnera



"Mēģini saprast, kādēļ tev nepieciešama partnere. Dažkārt uzkrājas vajadzība pēc seksa. Vajadzētu sabalansēt vajadzības un to apmierināšanu, jo, augot neapmierinātībai, var rasties konflikti. Labāk ieklausīties vienam otrā, rast kompromisu un glābt ģimeni," iesaka eksperts.

Trīs lietas, kas sagrauj seksu



"Visi mani skolotāji stingri noraida pārmēru izmantotas trīs lietas: pornogrāfiju, masturbāciju, krāpšanu. Tas viss kaitē pāra seksam. Paņemiet pauzi, atpūtieties viens no otra, bet neaizraujieties ar trim traucēkļiem," iesaka Darjus Ražausks.

Ieplāno randiņu





Foto: Shutterstock

Savukārt seksa terapeite un attiecību konsultante Dezirē Spīringsa portālā "ABC" dalās padomos, kas var uzlabot pāra seksuālo dzīvi. "Dodieties randiņos. Tas, vai tajos būs sekss, nav galvenais, tā ir intīma kopā būšana fiziskā veidā," viņa saka, norādot, ka tas var ilgtermiņā veicināt iekāri. Protams, var padomāt, lai atpūtas slodze nav tik liela, ka beigās mīlas dejām nav jaudas.

Spīringsas kundze saka, ka seksa randiņa jēga ir atlicināt laiku, kurā tu un partnere varat koncentrēties uz to, lai būtu viens ar otru fiziski.

Tas nav tikai par dzimumaktu





Foto: Shutterstock

Ne obligāti visam jāsākas un jābeidzas ar seksu, koncentrēšanās uz cita veida fizisko tuvību var palīdzēt pāriem, kuri cīnās ar atšķirīgu libido. "Es pat dažreiz iesaku pilnībā atsacīties no dzimumakta un tā vietā koncentrēties uz visu pārējo," saka Spīringsa.

Kopīga vanna vai duša, vienam otra masēšana vai mīļa pieglaušanās dīvānā, var likt abiem justies tuvākiem. "Dažreiz partneris var nejust nekādu spontānu seksuālo vēlmi, bet tomēr var būt gatavs kopīgai jaukai masāžai vai vannai. Tiklīdz otrs sāk justies nedaudz uzbudināts un atslābināts, iespējams, nebūs arī iebildumu turpināt..." iedrošina seksa terapeite.

Noskaņojies





Foto: Shutterstock

Ilgtermiņa attiecībās pārī katrs mēdz būt aizņemts un kad darbi tiek sasteigti, var šķist dīvaini pāriet no trauku mazgāšanas uz izklaidi ar partneri.

Spīringsa teic, ka ir svarīgi padarīt vieglāku pāreju no ikdienas dzīves uz pāra laiku, "ceļot tiltus" un radot iespēju tuvībai.

Tas varētu ietvert kopīgu vīna glāzi vai tējas tasi dienas beigās, pastaigu pēc vakariņām vai vienam otra kakla izmasēšanu, skatoties televizoru.

Priekšspēle sākas ar vārdiem: "Kā pagāja tava diena?"



Kamēr medusmēneša fāze ir saistīta ar kaislību vilni, pāriem, kuri ir ilgtermiņa attiecībās, ir aktīvi jāstrādā pie savstarpēju vēlmju izjūtu veidošanas.

"Priekšspēle sākas ar vārdiem "kā pagāja tava diena?" Tā sākas atkalapvienošanās sajūta un sarunu," saka klīniskā seksoloģe Tanja Koensa. Viņa iesaka visas dienas garumā apmainīties ar rotaļīgām vai jutekliskām īsziņām.

"Regulāri sakot viens otram jaukas lietas, turpina nenodegt kaislības liesmiņa, lai jūs katru reizi nesāktu ar uguns iekuršanu pilnībā no jauna," viņa saka.

Izslēdz viedierīces





Foto: Pexels

Koensa iesaka pāriem vienu vakaru nedēļā iztikt bez viedajām tehnoloģijām.

"Ir labi ēst vakariņas pie vakariņu galda bez ieslēgta televizora. Jūs varat sarunāties viens ar otru un no sirds būt kopā. Paēdiet vakariņas, iedzeriet nedaudz vīna vai kopīgi ieejiet dušā," viņa pamet idejas.

Lai gan sekss var būt vai nebūt, ir svarīgi pavadīt laiku prom no ekrāniem, e-pastiem un sociālajiem tīkliem.

"Tas ir viens vakars nedēļā, ko aizņemti cilvēki var veltīt viens otram – tad nevar būt citu plānu, kas traucētu, ne vēlā darba, ne tikšanās ar ģimeni. Vienkārši: šis ir jūsu vakars un jūs nodrošināsiet apstākļus būt vienam ar otru netraucēti," saka seksoloģe.

Skūpsti sešas sekundes



"Sveiciniet viens otru ar vismaz sešu sekunžu skūpstu un atvadieties ar vismaz sešu sekunžu skūpstu, kad atnākat un aizejat," iesaka Koensa.

Viņa skaidro, ka tā ir vienkārša prakse, kā būt vairāk klātesošam, turklāt, skūpstoties ilgāk, var palielināt saiknes sajūtu. Tas var būt skūpsts, kur vienkārši saskaras lūpas vai dziļais skūpsts. To var papildināt ar otra dibena satveršanu. Bet var turpināt ar skūpstu apbēršanu līdz ausīm un atpakaļ.

Izklaidējies



Sekss var būt arī ļoti rotaļīgs. "Jūs varat ieviest ieteikumu sarakstu, kurā katrs partneris pieraksta to, ko vēlas izmēģināt. Ja abi to atzīmē kā pieņemamu, varat nolemt, kad to īstenot," iesaka Koensa.

Ir daudzas lietas, ko var darīt, lai atjaunotu savu seksuālo dzīvi un vienmēr ir iespēja izmēģināt kaut ko jaunu: pozas, atrašanās vietu, apģērbu vai striptīzu.

Un labākās ziņas tajā visā – iespējams, labākais sekss tev vēl ir tikai priekšā.

"Tu vari sagaidīt savu labāko seksu savos 40, 50 un 60 gados, ja pazīsti savu ķermeni un ja tev ir ilgtermiņa attiecības, kurās tu pazīsti savu partneri," iedrošina Koensa.